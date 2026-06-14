Toyota Gazoo Racing: innovación, tecnología y victoria en el W2RC

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 se desarrolló del 24 al 29 de mayo de 2026. Inició en la provincia argentina de San Juan, pasó por Mendoza y terminó también en San Juan. Foto: Nicolás Fernández

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Aprender de las competencias más exigentes del automovilismo mundial. De los escenarios más retadores. De las circunstancias con mayor complejidad. Crear. Romper. Aprender. Y de nuevo, crear. La competencia —en su máximo nivel— como escenario de pruebas para luego trasladar lo aprendido a sus deportivos. A vehículos de pista en calle.

Toyota Gazoo Racing es la división deportiva de la marca japonesa. Sus siglas ya son sinónimo de deportividad, de alto rendimiento. Acompañan, en ocasiones, el nombre de líneas con tradición en la calle —como Yaris y Corolla. En otras, se suman al nombre de equipos de automovilismo y sus vehículos Toyota configurados para liderar las principales competencias de este deporte en el globo.

Competencias como FIA World Endurance Championship (WEC) con sus “hypercars” GR010 Hybrid —sí, híbridos, porque el escenario se presta para desarrollar esta tecnología que la marca lleva en sus vehículos comerciales. O como las 24 Horas de Le Mans. O el Campeonato Mundial de Rally (WRC). O en el Mundial de Rally-Raid (W2RC), también conocido como Campeonato Mundial de Rally-Raid.

Así, en medio de la leve pero fría brisa de mayo en San Juan. Que se acompaña de un sol picante. De un clima seco y árido, donde, claro, la vegetación es escasa y la Cordillera de los Andes rompe con la geografía plana y comienza a crear ese juego visual de elevaciones, sombras y un tono en su mayoría ocre, aparece la Ruta Nacional 40. Y en esta geografía se desarrolla el Desafío Ruta 40 YPF, del Campeonato Mundial W2RC (FIA/FIM), donde Toyota Gazoo Racing cumple un rol principal.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 se desarrolló del 24 al 29 de mayo de 2026. Inició en la provincia argentina de San Juan, pasó por Mendoza y terminó también en San Juan. Su distancia fue de 2.993 kilómetros, contó con cinco tramos y participaron más de 150 vehículos, autos, motos, “quads”, entre otros.

El desafío fue la tercera ronda del World Rally-Raid Championship 2026, en una temporada que consta de cinco rondas oficiales. Tres de ellas ya se desarrollaron: el Rally Dakar, el BP Ultimate Rally-Raid de Portugal y el Desafío Ruta 40 en Argentina. En septiembre vendrá el Rally de Marruecos y la temporada terminará con el Abu Dhabi Desert Challenge, en los Emiratos Árabes Unidos.

Terreno de pruebas de alta exigencia

La primera etapa del Desafío Ruta 40 YPF 2026 tuvo lugar el 25 de mayo. Contó con unos 340 km de distancia y se desarrolló en un terreno desierto, con caminos abiertos y diferentes zonas rápidas. Al costado de uno de esos trayectos rápidos, el equipo de Toyota Gazoo Racing —que participa con diferentes Toyota GR DKR Hilux T1+— organizó un espacio para ver los autos. Desde allí, Nicolás Spinelli, ingeniero de TGR, habló sobre Gazoo Racing.

“Toyota Gazoo Racing es la división de autos deportivos de Toyota y también representa a todo lo que tiene que ver con los autos de carrera en las competencias de Motorsport, tanto locales como internacionales. También los vehículos de calle, como los GR Sport, con modelos que parten a partir de vehículos convencionales OEM (con equipo original)”, explica el ingeniero.

Spinelli señala que el WEC o el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA es el principal escenario de desarrollo para la marca. Dice que allí se experimenta con las futuras tecnologías que incorporarán sus vehículos. Sin embargo, explica que todas las competencias de alto rendimiento son escenarios ideales para la división.

“Para nosotros es lógico participar en competencias como el Desafío Ruta 40 YPF 2026, pues nos permite probar los vehículos al límite. Y eso hace parte de la filosofía de Gazoo: de romper, probar, romper, reparar y aprender”, agrega Spinelli.

Los vehículos de Gazoo Racing nacen de los deportes a motor. De las carreras, que fungen como escenario de prueba, señala Spinelli, para que las personas que se encuentren al volante de sus productos experimenten esa deportividad que identifica a la marca. “Con los vehículos participando en el Motorsport buscamos esa combinación de desarrollar tecnologías, mientras conservamos esa pasión por las carreras, por la deportividad, por el ruido de los motores”, concluye el ingeniero.

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El Desafío Ruta 40 YPF 2026 terminó el 29 de mayo. La tercera ronda del mundial culminó con la victoria de Seth Quintero y Andrew Short del equipo Toyota. La marca no solo ganó la carrera general en autos. También varias Hilux se ubicaron en las primeras posiciones de la competencia, lo que hace de la marca una de las más fuertes en el W2RC a nivel global.