Ventas de vehículos en Colombia se cierran por WhatsApp y transforman el sector automotor

En Colombia las conversaciones digitales dejaron de ser un canal de soporte para convertirse en el espacio donde realmente se concreta la venta. Foto: Pexels

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La sala de ventas de un concesionario ya no se limita al showroom. Hoy también vive en la pantalla de un celular, dentro de una conversación de WhatsApp. Así lo deja ver el Annual Trends & Insights Report 2025–2026 de Atom, una plataforma que viene acompañando a marcas y concesionarios en el salto hacia el comercio conversacional.

De acuerdo con el informe, más del 70 % de las reservas de test drive en concesionarios que trabajan con esta tecnología se gestionan de forma automatizada por WhatsApp, sin necesidad de que intervenga un asesor. En ese mismo hilo conversacional, y prácticamente en tiempo real, se resuelven cotizaciones, comparaciones entre versiones, validación de disponibilidad, opciones de financiación e incluso recordatorios de postventa.

Cuando la conversación reemplaza al call center

Durante años, el call center fue el canal principal de contacto entre compradores y concesionarios. Hoy ese esquema empieza a compartir protagonismo con nuevos canales digitales, especialmente los basados en mensajería. De acuerdo con Atom, el cambio no lo están liderando nuevas apps ni portales web, sino algo mucho más directo, las conversaciones. La explicación es que WhatsApp tiene tasas de apertura cercanas al 97 %, muy por encima del correo electrónico o el SMS.

Según Mario Suárez, gerente de marketing de Atom, en Colombia las conversaciones digitales dejaron de ser un canal de soporte para convertirse en el espacio donde realmente se concreta la venta. “Integrar WhatsApp a los procesos comerciales no solo acelera la decisión de compra, también permite gestionar mejor los leads, ofrecer una experiencia más ágil y aumentar la rentabilidad por asesor”, señala.

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IA que no solo responde, también vende

Atom trabaja con AI Agents, una inteligencia artificial que se encarga de gestionar todo el proceso comercial. Según la plataforma, estos agentes están entrenados con la información real del concesionario, desde fichas técnicas y versiones hasta precios, inventario y condiciones de financiación.

Además, se integran con el CRM, el sistema que utilizan los concesionarios para gestionar clientes y oportunidades comerciales. Suárez sostiene que esto permite registrar cada prospecto, calificar los leads y activar seguimientos de forma automática, sin intervención manual.

“En un país como Colombia, donde WhatsApp tiene una adopción masiva, el sector automotor encuentra un terreno especialmente favorable para este cambio. La combinación entre hábito digital y necesidad de inmediatez está acelerando una transformación que ya se empieza a sentir en la forma en que se venden los vehículos”, concluyó Suárez.