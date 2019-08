Bicentenario no acaba: asignaturas pendientes

none

En este terreno, es necesario aceptar la tensión entre la filosofía liberal de la Independencia que heredamos y el paradigma del multiculturalismo posterior a 1991. Aquí el presidente Duque se permitió repetir el cliché multiculturalista (o mejor, el escritor de discursos; ¿oyó?, Pacho Miranda, inconsciente de la repercusión legislativa del cliché). Sin embargo, en esta y otras materias, lo más importante es no ceder a la resignación.

Ya en términos intelectuales, nada más apasionante y de insospechados alcances puede ser tomar el reto de Enrique Serrano: abrirse a debatir sobre la “nación negada” de antes de la Independencia, los “trescientos años discretos” posteriores a la invasión española, de formación de nuevas sociedades. Las narrativas de los 200 años de vida republicana pueden variar si hacemos el esfuerzo (descomunal) de entender mejor 400 o 500 años. No se podrá compartir su reivindicación radical de la hispanidad ni la consideración de “estúpidas” para las independencias, pero hay que agradecerle el desafío intelectual.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, está al frente del Bicentenario y conoce bien el proceso que hubo en 2006 y 2007 para la Visión Colombia 2032, de carácter económico, que se plasmó en el Conpes 3527 de 2008 y habría que actualizar con insumos de la Misión Internacional de Sabios y otras misiones. No hay que buscar quién lidere desde el alto gobierno, incluso si la vicepresidenta piensa renunciar para buscar de nuevo la presidencia.

Con buen criterio, el presidente Duque dijo: “seguiremos conmemorando y reflexionando sobre el Bicentenario hasta el fin de nuestro Gobierno”, pero no señaló los siguientes bicentenarios que se imponen a una nación que se tome en serio a sí misma:

Bicentenario no acaba: asignaturas pendientes