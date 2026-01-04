Logo El Espectador
Bienestar y Amor
5 libros para atravesar una ruptura amorosa

Expertos en salud mental comparten los títulos que más sugieren a quienes atraviesan el final de una relación.

Hope Reese l The New York Times
04 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Hemos pedido a psicólogos, terapeutas y asesores sentimentales que compartan los libros que recomiendan. / Monica Garwood/The New York Times
Foto: NYT - MONICA GARWOOD

El corazón roto tiene su nombre por una razón. Cuando experimentamos el rechazo o la pérdida de una pareja, lo sentimos en el cuerpo. La angustia emocional incluso activa algunas de las mismas zonas del cerebro que el dolor físico.

La pérdida amorosa también puede afectar nuestra conducta. Puede cambiar el apetito, alterar el sueño o resultar difícil concentrarse. Procesar lo ocurrido puede adoptar muchas formas.

“Desde el punto de vista psicológico, no existe una reacción única”, dijo Cory Newman, director del Centro de Terapia Cognitiva de la...

Por Hope Reese l The New York Times

