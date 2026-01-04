5 libros para atravesar una ruptura amorosa

Hemos pedido a psicólogos, terapeutas y asesores sentimentales que compartan los libros que recomiendan. / Monica Garwood/The New York Times Foto: NYT - MONICA GARWOOD

El corazón roto tiene su nombre por una razón. Cuando experimentamos el rechazo o la pérdida de una pareja, lo sentimos en el cuerpo. La angustia emocional incluso activa algunas de las mismas zonas del cerebro que el dolor físico.

La pérdida amorosa también puede afectar nuestra conducta. Puede cambiar el apetito, alterar el sueño o resultar difícil concentrarse. Procesar lo ocurrido puede adoptar muchas formas.

“Desde el punto de vista psicológico, no existe una reacción única”, dijo Cory Newman, director del Centro de Terapia Cognitiva de la...