6 formas de despertar el deseo sexual

Cuando se trata de mejorar la libido, los mejores consejos —los que realmente se basan en pruebas— suelen ser poco sexis: duerme mucho. Controla el estrés. Aborda las crisis en tu relación o los problemas médicos que puedan estar minando tu deseo sexual.

Pero incluso si consigues hacer todo eso, el deseo puede resultar escurridizo y esquivo, y cambia constantemente en respuesta a una lista imposiblemente larga de factores que incluyen desde la imagen corporal y las hormonas hasta cualquier cosa irritante que acaba de decir tu pareja.

No es de extrañar que las discrepancias en el deseo sean una de las principales razones por las que las parejas acuden a terapia.

Aun así, muchos de nosotros nos aferramos a la idea de que la libido “debería” funcionar como un interruptor de la luz, dijo Emily Morse, educadora sexual y presentadora del pódcast Sex with Emily. Y nos sentimos mal cuando no es así.

“No creo que la libido sea algo que se pueda potenciar o arreglar”, dijo Morse. “Es algo para lo que creas las condiciones”.

Hablé con Morse y con un grupo de terapeutas y educadores sexuales sobre algunas estrategias que pueden ayudar.

Haz una auditoría de que te ‘quita las ganas’

Cuando intentas reavivar el deseo, puede parecer contraintuitivo fijarse en todo lo que arruina tu deseo. Pero hacer un esfuerzo por comprender mejor lo que tiende a disminuir tu excitación puede ser útil, dijo David F. Khalili, sexólogo y terapeuta matrimonial y familiar en San Francisco.

Explicó que la gente suele pensar que la libido baja es algo que se “arregla” por añadidura: al comprar nuevos juguetes sexuales, por ejemplo, o nuevas técnicas. Khalili considera que a sus clientes les suele resultar más fácil identificar las cosas que se interponen en su deseo.

Los asesinos de la libido pueden ser “sentirse criticado, juegos previos apresurados, practicar sexo cuando se está agotado o seguir el mismo guion sexual predecible”, dijo. Incluso una pijama raída o no quitarse los calcetines en la cama pueden ser culpables.

Intenta que la lista sea específica y céntrate en las cosas que están bajo tu control, recomienda Khalili. Puede ser útil anotar dos cosas que no te gusten y dos que te gusten que quieras comentar con tu pareja —idealmente cuando no estés distraído o demasiado cansado— y expresar gratitud, tal vez compartiendo lo que te gusta de tu relación, recomendó.

Planifica la intimidad como es debido

Programar las relaciones sexuales se ha convertido en un cliché. Y aunque es útil para algunas parejas, también puede ser contraproducente, dijo Rachel Wright, terapeuta matrimonial y familiar licenciada en Nueva York.

Cuando dice a sus clientes que programen las relaciones sexuales, a menudo piensa que lo que oyen es un mandato: a las 8 p. m., debo tener relaciones sexuales. A lo largo del día, pueden sentir una especie de presión inminente. En lugar de eso, anima a los clientes a pensar en ello como “programar un contenedor para la intimidad física”.

Eso podría significar poner una hora en tu horario para el contacto no sexual, dijo, como acurrucarse en el sofá o intercambiar masajes de espalda.

Muchas personas experimentan “deseo receptivo”, o deseo que surge en respuesta al contacto o a otros estímulos eróticos, en lugar de impulsos sexuales que surgen espontáneamente. Así que puedes empezar la hora sin ningún interés en el sexo, para luego descubrir que tu deseo aumenta en respuesta a que tu pareja, digamos, te da un masaje suave en la espalda, dijo Wright.

Pero incluso si esa intimidad física planificada de antemano no conduce al sexo, puede ayudar a sentirte más unido y conectado con tu pareja y tu propio cuerpo.

En una cita en la que hayas apuntado sexo en el calendario, haz lo posible por tomar decisiones a favor de eso mismo a lo largo del día, dijo Ian Kerner, autor de Ellas llegan primero y terapeuta sexual residente en Nueva York. “Sean amables el uno con el otro, eviten los conflictos, colaboren para asegurarse que todo esté en orden, vayan al gimnasio”. (El ejercicio puede ayudar a la función sexual).

Igualmente importante: haz todo lo posible por evitar aquellas actividades que el experto denomina “antisexo”, como traer a casa mucho trabajo o el phubbing, es decir, estar más centrado en el teléfono que en tu pareja.

Ver las cosas de color de rosa

Adoptar una actitud compasiva hacia tu pareja a menudo puede estimular la libido, dijo Lori Davis, asesora sexual de Ithaca, Nueva York.

“Nunca nos excitaremos si pensamos que nuestra pareja es un imbécil y no llena el lavavajillas de la forma correcta”, dijo. “Tenemos que acallar ese sesgo de negatividad”.

Podrías preguntarte ¿Qué aprecio de esta persona? ¿Sobre qué estoy siendo crítico? ¿Puedo dejar esas cosas fuera de la habitación, al menos durante un rato?

Si descubres que lo que intentas dejar momentáneamente fuera de la puerta del dormitorio es ineludible, es una información importante que debes tener, dijo.

A menudo, las personas que luchan contra el bajo deseo sexual realmente luchan contra “bloqueos” emocionales o de relación más profundos, dijo Kate Balestrieri, psicóloga y terapeuta sexual y autora de What happened to my sex life?

Balestrieri dice que puede ayudar reflexionar sobre preguntas como ¿Estoy complaciendo en exceso en esta relación? ¿Puedo permitirme ser más firme en lo que quiero? ¿Se satisfacen mis necesidades?

Cambia el quién, el cuándo y el cómo

Quien haya deseado intensamente a alguien alguna vez sabe que la novedad puede alimentar el deseo. Cuando sientes mariposas en el estómago, en parte se debe a un descenso del neurotransmisor serotonina y a un aumento de la dopamina, explica Justin García, biólogo evolutivo y director del Instituto Kinsey.

Por otro lado, las investigaciones demuestran que la familiaridad puede dificultar el funcionamiento sexual. Pero no todo está perdido para quienes mantienen relaciones duraderas, dijeron los expertos. Un simple cambio o dos en el guion sexual habitual puede proporcionar una sacudida de excitación.

“Si sueles ser quien espera, prueba a tomar la iniciativa”, recomienda Justin Pere, terapeuta sexual de Seattle.

No te preocupes si te resulta incómodo o incluso si no te lleva al sexo, dijo, y añadió que dar el primer paso a veces puede reintroducir una sensación de confianza sexual.

Otra opción es cambiar el momento de las relaciones sexuales.

Joan Price, educadora sexual y autora de Naked at Our Age: Talking Out Loud About Senior Sex, recomienda pasar una o dos semanas observando realmente si hay momentos concretos del día en los que tiendes a sentirte excitado, o incluso simplemente más relajado. Usa esa información para programar la intimidad o para actuar en el momento, dijo Price.

Aprendan algo nuevo juntos

Probar una actividad nueva —idealmente, algo táctil— puede ayudar a la gente a abrirse a la intimidad, dijo Balestrieri. Esto se debe a que ofrece una potente combinación de novedad, colaboración y contacto físico, explicó.

Considera una clase de cocina, una nueva rutina de ejercicio o incluso juntarse para aprender a jugar un videojuego. Evita las actividades en las que uno de los dos tenga mucha más experiencia; la idea es probar algo nuevo juntos.

“Cuando puedes hacer eso”, explica Balestrieri, “a menudo existe una vulnerabilidad compartida que, de repente, hace que volver al dormitorio quizá no resulte tan aterrador”.

Una forma de sacudir el sistema de recompensa de tu cuerpo es buscar aventuras con tu pareja, dijo García. Eso no significa necesariamente hacer paracaidismo, sino explorar una zona nueva de la ciudad o ver juntos una película de miedo, dijo.

Cuando haces cosas “un poco arriesgadas” con tu pareja, tu cerebro empieza a asociar esas sensaciones de emoción y novedad con tu media naranja, dijo.

Libérate de la presión

Muchos expertos en intimidad subrayaron que la gente suele temer los sube y baja normales del deseo y la libido, y se reprochan si no los experimentan de una forma específica (normalmente espontánea).

“Uno de los mayores asesinos de la libido es intentar sentir deseo a demanda”, dijo Morse. Presionarse y darle demasiadas vueltas a las cosas solo empeora la situación, añadió.

Aconseja que te concentres en salir de tu cabeza y entrar en tu cuerpo, un concepto que los terapeutas denominan a veces “encarnación”. Durante los momentos de intimidad, ya sea con tu pareja o a solas, toma nota: ¿hay algo que te cause placer? ¿Tensión? ¿Incomodidad? ¿Qué ocurre con tu respiración?

El deseo sexual “aparece sobre todo cuando alguien se siente seguro, se siente presente, se siente vivo en su cuerpo”, añade.

En algunos casos, puede ser útil eliminar totalmente el sexo de la ecuación, dijo Pere.

Para las parejas que se enfrentan a grandes discrepancias de deseo, un breve paréntesis acordado puede hacer que se centren en explorar vías de placer fuera del sexo. Por ejemplo, pueden explorar el contacto no sexual, dijo, o el coqueteo.

“Paradójicamente”, dijo Pere, “el deseo puede crecer cuando el sexo no está constantemente sobre la mesa”.

