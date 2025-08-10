¿A qué edad se acelera el proceso de envejecimiento?

Desde hace décadas se ha asumido que la vejez biológica se inicia hacia el final de la mediana edad, aproximadamente a los 65 años, cuando aparecen los primeros síntomas visibles del deterioro. Foto: Óscar Pérez

Desde hace décadas se ha asumido que la vejez biológica comienza hacia el final de la mediana edad, aproximadamente a los 65 años, cuando aparecen los primeros síntomas visibles del deterioro. Sin embargo, los nuevos avances científicos están desvelando que ese deterioro comienza mucho antes de lo que se pensaba.

Un equipo de investigadores ha descubierto que existe una especie de “cambio de velocidad” en el envejecimiento entre los 45 y 55 años. En ese período, muchos órganos y tejidos del cuerpo comienzan a deteriorarse más rápido, aunque el cambio no se nota a simple vista.

El hallazgo fue publicado el 25 de julio de 2025 en la reconocida revista científica Cell, una de las más prestigiosas del mundo. El estudio fue realizado por científicos de la Academia China de Ciencias, quienes analizaron cómo envejecen distintas partes del cuerpo humano a lo largo de los años.

Para hacerlo, estudiaron 516 muestras de órganos y tejidos tomadas de 76 personas fallecidas por causas accidentales, que tenían entre 14 y 68 años, para observar 13 tipos diferentes de tejidos, desde el corazón y los pulmones, hasta la piel y los músculos. Lo que buscaban era identificar cómo cambiaban ciertas proteínas del cuerpo con la edad.

Vale la pena mencionar que dichas proteínas están relacionadas con enfermedades y con el desgaste natural del organismo.

Uno de los resultados fue que alrededor de los 50 años se produce un cambio importante: varios órganos comienzan a mostrar signos de deterioro más acelerado. Los vasos sanguíneos (como las arterias y venas) fueron los que mostraron más señales de envejecimiento. También encontraron que las glándulas suprarrenales, que se encargan de regular ciertas hormonas, empiezan a deteriorarse incluso antes, hacia los 30 años.

Un dato clave del estudio fue el hallazgo de una proteína GAS6, que aumenta mucho en la aorta, la arteria más grande del cuerpo, a medida que se envejece. Cuando los científicos introdujeron esta proteína en ratones jóvenes, estos comenzaron a mostrar señales físicas de envejecimiento más rápido, como inflamación y daños en los vasos. Esto sugiere que el envejecimiento puede propagarse a otras partes del cuerpo a través de estas señales químicas, como si fuera una cadena.

Julián López, gerontólogo de la Clínica Country, quien ha participó en proyectos similares, explica que este estudio “demuestra que el cuerpo no envejece poco a poco, como se creía. Hay una etapa crítica, entre los 45 y 55 años, en la que el desgaste se acelera. Es como si el cuerpo empezara a perder fuerza más rápido, aunque todavía uno se sienta joven”.

También señala que este descubrimiento es muy útil porque da una oportunidad, pues si se sabe cuándo comienza esta aceleración, se puede actuar antes. Cambiar hábitos, cuidar la alimentación, hacer más ejercicio y revisar la salud con más frecuencia puede marcar la diferencia.

Otros trabajos anteriores ya habían notado algo parecido. Por ejemplo, en 2024, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, publicó un estudio en la revista Nature Aging, en el que observaron cambios bruscos en el cuerpo humano alrededor de los 44 y los 60 años. Por ejemplo, evidenciaron que muchas sustancias del cuerpo, como las proteínas, grasas y otras moléculas, cambiaban repentinamente en esas edades.

Uno de los investigadores, el genetista Michael Snyder, en la conclusión del estudio, dijo que “lo que más nos sorprendió fue que esos cambios no eran lentos ni progresivos. Eran como olas, que venían de golpe, y siempre alrededor de los 40 y los 60 años”.

Además, un análisis social hecho en Alemania y publicado en Psychology and Aging en abril de 2024 mostró que la mayoría de las personas hoy en día cree que la vejez comienza a los 74 años, mucho más tarde de lo que el cuerpo realmente empieza a deteriorarse. Es decir, mientras la biología muestra señales desde los 50, la gente sigue pensando que es una etapa que llega más de 20 años después.

¿Qué significa esto para la vida diaria?

Saber que la vejez comienza antes no es una mala noticia. Al contrario, puede ser una gran oportunidad para prevenir. Según los investigadores, los 40 y 50 años son el mejor momento para tomar decisiones que ayuden a vivir más y mejor. Hacer ejercicio de forma regular, dormir bien, mantener una buena alimentación, evitar el estrés y tener chequeos médicos frecuentes pueden hacer una gran diferencia.

El estudio también abre la puerta a posibles tratamientos en el futuro. Por ejemplo, controlar la cantidad de ciertas proteínas podría ayudar a frenar el desgaste de los vasos sanguíneos. Esto podría servir para prevenir problemas del corazón, derrames cerebrales y otras enfermedades que aumentan con la edad.

“No se trata de obsesionarse con el envejecimiento. Se trata de entenderlo mejor y actuar a tiempo. Es como si el cuerpo nos avisara que es momento de cuidar más lo que antes podíamos ignorar”, concluye el experto.