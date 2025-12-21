Acoso digital a mujeres en Colombia: datos sobre llamadas, horarios y frecuencia

Foto: Freepik

Un estudio reciente de la aplicación Truecaller indicó que nueve de cada 10 mujeres en el país han recibido llamadas o mensajes con contenido sexual o inapropiado no solicitado, una práctica de acoso frecuente y que, generalmente, se hace desde el anonimato.

De acuerdo con la investigación realizada por la aplicación, el 64% de las llamadas proviene de números desconocidos, lo que hace difícil identificar fácilmente quién llama o escribe, dificulta el proceso para establecer una denuncia y prolonga dichas acciones. Bajo esa misma línea, el 24% de las mujeres que hizo parte del estudio reportó que recibía este tipo de llamadas o mensajes varias veces al mes, haciendo que su uso y tiempo en el teléfono se modificara.

¿Cuáles son los horarios con mayor número de reportes?

El acoso telefónico, según la información, aumenta hacia el final de la semana, con un porcentaje del 28% los viernes y un 35% los sábados, siendo estos los días más reportados. En cuanto a los horarios, el 47% de las llamadas o mensajes se recibe entre las 8:00 p.m. y la medianoche, seguido por la franja de la tarde, entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m., con un 22%.

La vida digital de niños y adolescentes

Pero ese mismo modo de acoso —el contacto no solicitado y el uso del anonimato— también se repite en otros espacios digitales. En el caso de niños y adolescentes, aparecen en prácticas como el grooming, entendido como el acoso sexual a través de redes sociales, correos electrónicos o videojuegos en línea. Según el Centro Cibernético Policial de Colombia, en 2021 se registraron 516 casos.

La exposición de menores a este tipo de riesgos fue abordada en una investigación del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana, realizada con adolescentes entre los 13 y 17 años residentes en Bogotá. El estudio señaló que el 80,9% de los jóvenes comparte aspectos de su vida íntima o privada en redes sociales, mientras que solo el 27% sabe qué es el grooming.

En los materiales de divulgación de la Universidad de La Sabana, Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de La Familia, explicó que entre los factores de riesgo se encuentran la falta de acompañamiento parental, la exposición constante a internet y el hecho de que en Colombia el grooming no esté tipificado como delito. Sin embargo, el 30% de los jóvenes del estudio aseguró que no comenta con sus padres lo que hace en redes sociales.

Johan Mauricio Caldas, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad, señaló —también en la información institucional consultada— que “en Colombia, no tenemos un marco jurídico específico sobre acoso mediante canales digitales”, por lo que los casos suelen abordarse a partir de disposiciones aplicables a otras formas de acoso sexual y dejan un vacío legal como consecuencia de la no tipificación.

En el artículo consultan a la psicóloga María Paula Sánchez, quien explica que, frente a situaciones de acoso digital, muchas personas terminan adoptando ciertas precauciones: no aceptar solicitudes de desconocidos, avisar a alguien de confianza cuando algo resulta incómodo y cuidar qué se expone en perfiles abiertos. Algo que, en la práctica, ya venían haciendo muchas de las mujeres consultadas en el estudio de Truecaller, quienes señalaron que el miedo (expresado por el 42% de ellas) y la rabia (50%) las llevaron, por ejemplo, a dejar de contestar llamadas de números que no reconocen.