Adicción al trabajo: señales, consecuencias y cómo afrontarla

¿Alguna vez ha dejado a su pareja esperando por terminar un informe urgente? ¿Se ha perdido una fiesta familiar por “solo una hora más” frente al computador? ¿Siente que el día no le alcanza y alarga su jornada laboral para demostrar lo productivo que es? Si la respuesta es sí, usted cada día se está pareciendo más a Andrea Sachs, el personaje de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda.

Ella también creyó que sacrificar su vida personal era el precio del éxito, así como lo piensan muchos profesionales hoy. Andy fue atrapada por la lógica de la “hiperexigencia laboral” disfrazada de compromiso. La película, más allá del glamour y la moda, expone su realidad así no se haya dado cuenta. Bienvenido y bienvenida al riesgo de perderse a usted mismo por el afán de complacer a una empresa o a un jefe que, al final del día, no se detiene a preguntar si llegó bien a su casa.

Una cultura que celebra la productividad

Medir el valor personal por los logros y trabajar sin descanso suele parecer una virtud. Sin embargo, cuando las jornadas se alargan y el ocio empieza a verse como un villano —vestido de culpa que no se puede soltar— es momento de poner el freno de mano. En ese punto, el cuerpo empezará a hablar, porque lo que usted percibe como compromiso puede transformarse en una dependencia que no debería aplaudir.

La frontera entre la pasión por lo que se hace y la imposibilidad de detenerse es más delgada de lo que parece.

No existe una única señal que indique claramente: “soy adicto al trabajo”, pero cuando varios síntomas se combinan y se prolongan en el tiempo, es posible que esa dedicación excesiva esté siendo perjudicial para su salud.

¿Cómo saber si tiene adicción al trabajo y por qué es crucial detectarla a tiempo?

Laura Mejía, psicóloga especializada en salud laboral del Colegio Colombiano de Psicólogos, y Ana Torres, socióloga de la Universidad de los Andes, explican este fenómeno.

Según Mejía, “la adicción al trabajo, o workaholism, es un patrón persistente de necesidad casi compulsiva de trabajar, que va más allá del compromiso profesional o la pasión laboral. Empieza a interferir con la salud física, mental, con las relaciones y con la vida cotidiana”.

Desde el punto de vista de la sociología, Torres añade que muchas culturas valoran socialmente el exceso de esfuerzo y lo difícil que es descansar, lo cual termina normalizando algo que puede volverse dañino.

Señales para reconocerla

Estas son algunas señales que sugieren que usted podría ser adicto al trabajo.

Señal Cómo se manifiesta

Incapacidad para desconectar

Revisar correos, pensar en tareas, preocupaciones laborales incluso durante fines de semana, vacaciones o al acostarse.

Horas excesivas

Trabajar muchas más horas de lo necesario, quedarse después del horario, sacrificar fines de semana o descanso personal.

Perfeccionismo / necesidad de control

Tener estándares extremadamente elevados, querer supervisar o hacer todo personalmente, dificultad para delegar.

Negligencia de otras áreas de vida

Relaciones personales, familia, amigos, hobbies, salud física, sueño, alimentación.

Malestar cuando no se trabaja

Sentir culpa, ansiedad, vacío, irritabilidad si no se está trabajando o si hay interrupciones.

Identidad ligada al trabajo

Que el valor personal dependa del éxito profesional, logros visibles, reconocimiento; poco espacio para definirse por otras cosas.

¿Qué pasa si ignora su adicción al trabajo?

Si estas señales se prolongan, los efectos pueden ser graves. “Lo que comienza como un empuje productivo termina minando la salud”, advierte Mejía. Torres señala que muchas empresas no lo reconocen hasta que el estrés, el ausentismo o la rotación lo hacen evidente.

Algunas consecuencias, según los expertos:

• Físicas: problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades cardiovasculares, hipertensión.

• Mentales: ansiedad, depresión, agotamiento emocional, irritabilidad, baja satisfacción vital.

• Relaciones interpersonales: conflictos familiares, amistades descuidadas, aislamiento social.

• Laborales: disminución de la calidad del trabajo a pesar de las horas (“cuando estás agotado, ya no rindes tan bien”), errores, baja creatividad, rotación de personal.

¿Por qué es importante reconocer este fenómeno a tiempo?

1. Salud integral: prevenir enfermedades físicas y mentales.

2. Relaciones y bienestar emocional: mantener vínculos fuertes con otros, evitar resentimientos, recuperar espacios de disfrute que también aportan sentido de vida.

3. Desempeño sostenible: trabajar mejor, no solo más horas; ser más creativo, eficiente, con menos errores y evitando el agotamiento.

4. Costo social y económico: ausentismo y baja productividad.

Torres añade que en contextos de alta precariedad laboral, el miedo a perder el empleo puede incentivar conductas de adicción al trabajo. Mientras que Mejía sugiere que reconocer el problema reduce ese temor si los entornos laborales apoyan la salud mental.

Qué hacer para prevenir o salir de esa adicción

• Establecer límites claros: horarios de trabajo, momentos de descanso, desconexión digital.

• Priorizar el autocuidado: sueño adecuado, ejercicio, alimentación, hobbies.

• Buscar apoyo profesional: psicólogos y terapeutas.

• En el entorno laboral: las empresas pueden fomentar culturas que valoren los descansos y el tiempo libre.

¿Cómo se manifiesta la adicción al trabajo en cada etapa de la vida?

De acuerdo con las especialistas, la adicción al trabajo se experimenta distinto según la etapa de vida:

• A los 20 años: entrar al mundo profesional, impresionar, demostrar capacidad; hace que se ignoren señales de agotamiento.

• A los 30 y 40 años: la presión de consolidar, de responder a mandatos externos (tener pareja, casa, status, entre otros), puede generar un conflicto entre la vida personal y profesional.

• Más de 50 años: si persiste la adicción, puede implicar consecuencias acumuladas; pero también puede abrirse espacio de reflexión, cambio y redefinición del ritmo de vida.

