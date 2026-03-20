Aftercare: por qué el cuidado después del sexo también importa

Hablar, quedarse cerca o validar cómo se siente la otra persona son algunas de las formas en que puede aparecer el aftercare. Foto: Everest Agomate en Pexels - Everest Agomate en Pexels

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Lo que ocurre después del sexo también importa. Aunque durante años esta conversación estuvo más presente en ciertos espacios de sexualidad, hoy el concepto de aftercare gana lugar en temas de bienestar, relaciones e intimidad para nombrar algo más amplio: el cuidado físico y emocional que puede darse después de un encuentro sexual.

De acuerdo con Medical News Today, el sexual aftercare es el tiempo que las personas dedican a cuidarse mutuamente después del sexo. Ese momento, además, puede ser tan importante como el encuentro mismo, porque ayuda a atender necesidades emocionales y físicas una vez termina la excitación.

¿Qué es el aftercare?

En el fondo, la idea es sencilla: no cortar de golpe el momento compartido. El aftercare no responde a una fórmula única y puede tomar formas muy distintas. Entre ellas están:

abrazarse ,

hablar ,

darse un masaje ,

bañarse juntos ,

tocarse de forma cariñosa ,

hablar de cómo se sienten ,

comentar qué les gustó y qué no ,

compartir agua, un snack ,

reírse o conversar de cualquier tema ,

descansar ,

o simplemente compartir un rato de intimidad no sexual.

En Psychology Today, el psicólogo social e investigador en sexualidad David W. Wahl plantea una idea similar: el cuidado posterior no tiene que ser largo ni solemne. A veces puede ser tan simple como besarse, reírse, conversar un poco o comprobar que la otra persona está bien.

¿Por qué importa después del sexo?

La clave no es convertir el sexo en un protocolo, sino entender que el “después” también influye en cómo se vive toda la experiencia.

Ese tiempo de cuidado puede ayudar a que las personas se sientan seguras, acompañadas y valoradas, además de fortalecer el vínculo. También puede ser importante porque, después del sexo, algunas personas pueden sentirse más vulnerables, distantes o emocionalmente removidas. En ese contexto, el aftercare funciona como una forma de dar contención, cercanía y calma.

También cuestiona una idea bastante instalada: que el sexo termina en el clímax y todo lo demás sobra. Más bien ocurre lo contrario: lo que pasa después también puede decir mucho sobre la relación, la empatía y la comunicación entre las personas involucradas.

No tiene una sola forma

Uno de los puntos más útiles es que el aftercare no debe entenderse como una obligación rígida.

Puede verse distinto según la relación, el momento y lo que cada persona necesite. En algunos casos será una conversación breve; en otros, un abrazo largo, un vaso de agua, una ducha compartida o simplemente quedarse cerca en silencio. La clave está en que haya atención, escucha y disposición para cuidar al otro.

La clave: no asumir, sino hablar

Si hay una idea central, es esta: nadie puede adivinar lo que la otra persona necesita. Por eso, el aftercare también pasa por preguntar, escuchar y no dar por sentado que todo el mundo quiere lo mismo.

Más que una tendencia, el aftercare puede entenderse como una práctica de cuidado, comunicación y respeto. Y en un momento en que se habla cada vez más de sexo consciente y bienestar emocional, eso también importa.

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