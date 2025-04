Algunas apps de ejercicio fallan al incluir a adultos mayores: ¿cómo y por qué?

El avance tecnológico ha traído oportunidades inmensas para mejorar la calidad de vida, pero también ha dejado fuera a sectores enteros de la población. En el caso del ejercicio físico, esta exclusión puede traducirse en más sedentarismo, soledad, depresión y enfermedades crónicas entre los adultos mayores. / Getty Images Foto: Getty Images

A simple vista, las aplicaciones de ejercicio parecen diseñadas para todos. Basta con abrir una tienda digital y escribir “fitness” para encontrar miles de opciones que prometen tonificar el cuerpo, perder peso, mejorar la flexibilidad y hasta encontrar un estilo de vida saludable. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Son realmente incluidas sus necesidades específicas en estos programas digitales?

Según un reciente informe publicado por el Center for Inclusive Technology and Aging (CITA), el 85 % de las aplicaciones de ejercicio más descargadas en el mundo no contemplan adecuadamente las capacidades físicas, cognitivas, ni los intereses de las personas mayores de 60 años.

Para profundizar en este tema, El Espectador habló con el doctor Alejandro Martínez, gerontólogo y experto en envejecimiento saludable de la Pontificia Universidad Javeriana. “La mayoría de estas apps no piensan en el adulto mayor, y eso es un problema serio. Estamos frente a una brecha digital que va más allá del acceso a dispositivos. Tiene que ver con el diseño, el contenido, la forma de comunicarse con el usuario”, afirma Martínez. Según él, la mayoría de las aplicaciones de ejercicio están pensadas para un público joven, ágil, con conocimientos básicos de tecnología y un ritmo de vida acelerado.

“Es común ver apps con rutinas de alta intensidad, lenguaje técnico, interfaces recargadas o llenas de publicidad invasiva. Eso para un adulto mayor puede ser no solo confuso, sino también riesgoso”, señala. El estudio del CITA analizó 150 de las apps de ejercicio más populares en Android y iOS, valorando factores como accesibilidad, adecuación de los ejercicios, facilidad de navegación, tamaño de letra, narración guiada y opciones de personalización. Solo el 7 % obtuvo una calificación alta en al menos cuatro de estos criterios. “Estamos hablando de una exclusión silenciosa”, añade Martínez. “El adulto mayor no se ve reflejado en las imágenes, no entiende las instrucciones, y muchas veces abandona la app antes de completar la primera semana”. Además de sentirse desplazados, muchos adultos mayores que intentan usar estas plataformas terminan enfrentando situaciones peligrosas. Algunos ejercicios no adaptados pueden provocar caídas, sobreesfuerzos o lesiones en personas con movilidad limitada o condiciones como artritis, osteoporosis o problemas cardiovasculares.

Según Martínez, la falta de instrucciones claras y la ausencia de supervisión profesional agravan el problema. “Una persona mayor necesita un acompañamiento guiado, ejercicios adaptativos y, sobre todo, sentirse segura. Las apps actuales no ofrecen eso”. Durante la pandemia de COVID-19, muchas aplicaciones de ejercicio crecieron en popularidad, y algunos desarrolladores anunciaron versiones “senior-friendly”. Sin embargo, el estudio de CITA revela que en la mayoría de los casos estos cambios fueron cosméticos: se añadieron etiquetas como “para adultos mayores”, pero sin modificar realmente el contenido. “Poner un filtro gris y llamar a eso ‘modo senior’ es una burla”, critica Sáenz. “El envejecimiento es un proceso complejo. No se trata solo de ver letras más grandes. Hablamos de cambios en la coordinación, en la percepción, en la motivación y en el ritmo. Todo eso debería estar contemplado en el diseño de estas herramientas”.

Un dato del informe es que solo 3 de las 150 apps analizadas incluían ejercicios sentados, a pesar de que esta es una modalidad ampliamente recomendada para personas mayores con movilidad reducida. Además, apenas el 5 % incluía recordatorios personalizados o mensajes motivacionales adaptados al ritmo de vida de los adultos mayores.

¿Qué debería tener una app realmente inclusiva?

Según Martínez, una aplicación de ejercicio pensada para personas mayores debe cumplir con ciertos principios esenciales:

• Diseño accesible: tipografía grande, botones claros, navegación sencilla y sin elementos distractores.

• Contenido adaptado: ejercicios de bajo impacto, rutinas progresivas, explicaciones sencillas y enfoque en la movilidad, el equilibrio y la respiración.

• Soporte auditivo y visual: instrucciones habladas, subtítulos claros y uso de imágenes reales con personas mayores como modelo.

• Motivación emocional: mensajes positivos, registro del progreso, metas realistas y retroalimentación respetuosa.

• Vínculo humano: opciones para interactuar con profesionales de salud o conectarse con otros usuarios.

“Los adultos mayores no quieren sentirse tratados como niños, pero tampoco como atletas de alto rendimiento. Quieren sentirse cuidados, respetados y útiles”, puntualiza el experto. Otro aspecto importante, según Martínez, es la representación visual. “La mayoría de las apps muestran cuerpos jóvenes, delgados, flexibles. Eso genera una barrera emocional. El usuario mayor siente que no pertenece a ese espacio”. Una mejor representación de cuerpos diversos, edades reales y contextos cotidianos puede ser clave para generar empatía y adherencia. “Un adulto mayor se siente más motivado si ve a alguien como él haciendo los ejercicios. Eso es básico en psicología del comportamiento”.

Existen algunas iniciativas interesantes, aunque minoritarias, que están tratando de cambiar esta situación. La app MoveWise, desarrollada por un equipo de fisioterapeutas en Canadá, incluye programas específicos para mayores de 65 años, con ejercicios guiados por voz, opción de rutinas sentadas, y un sistema de progresión adaptativa. Otra app, SeniorFit Home, permite videollamadas con instructores certificados y sesiones en grupo virtual, con ejercicios que se pueden realizar desde el sofá o una silla. Sin embargo, estas opciones no han alcanzado una difusión masiva.

“El problema es que los grandes desarrolladores no están invirtiendo en este nicho. Lo ven como poco rentable, cuando en realidad es un mercado en expansión”, argumenta Martínez. De hecho, para 2050, la OMS estima que el 22 % de la población mundial tendrá más de 60 años. “Estamos hablando de más de 2 mil millones de personas. ¿Cómo no vamos a diseñar tecnología para ellas?”, se pregunta el especialista. Para cerrar la brecha digital en salud, el experto considera que también deben intervenir las políticas públicas. “No basta con dejarle el trabajo al mercado. Se necesitan normas claras de inclusión digital, inversión en educación tecnológica para adultos mayores, y fomento al desarrollo de apps inclusivas”.

Martínez sugiere que los gobiernos pueden financiar o incentivar proyectos tecnológicos con enfoque gerontológico, e incluso crear certificaciones para aplicaciones que cumplan con estándares de accesibilidad y adaptación para adultos mayores. “Así como hay sellos para productos sin gluten, deberíamos tener sellos para apps realmente inclusivas.” El avance tecnológico ha traído oportunidades inmensas para mejorar la calidad de vida, pero también ha dejado fuera a sectores enteros de la población. En el caso del ejercicio físico, esta exclusión puede traducirse en más sedentarismo, soledad, depresión y enfermedades crónicas entre los adultos mayores.

Como dice Martínez: “Una app puede ser una herramienta maravillosa, pero solo si está bien pensada. Si no, termina siendo una pantalla más que aísla, frustra o incluso daña.” La deuda está sobre la mesa. Mientras tanto, los adultos mayores siguen buscando espacios donde moverse, cuidarse y sentirse incluidos. Y la tecnología, si quiere estar a la altura, debe empezar a escucharles.