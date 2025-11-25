Bodas de oro, plata, agua o hueso: qué nombre tiene cada año de matrimonio

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Bodas de papel, bodas de circón y hasta de roble. Desde hace años, cada aniversario de matrimonio tiene un nombre específico que lo representa. Sus denominaciones aparecen en páginas dedicadas a hablar de amor, bodas, celebraciones y organización de eventos, y son una manera sencilla de recordar el tiempo que se ha compartido.
Aunque no hay una guía oficial, los aniversarios se nombran a partir de materiales, como flores o piedras que, se supone, intentan representar cada etapa de la pareja. En el caso de los nombres en inglés, las traducciones no siempre coinciden y algunos se titulan distinto a los que conocemos.
A continuación presentamos una lista de los aniversarios de matrimonio con sus nombres en español —que aún en el mismo idioma puede variar— y su equivalente en inglés.
Nombres de los aniversarios de matrimonio
- 1 año: Bodas de papel
- 2 años: Bodas de algodón
- 3 años: Bodas de cuero
- 4 años: Bodas de lino. En inglés: Fruit/Flowers anniversary (aniversario de fruta y flores)
- 5 años: Bodas de madera
- 6 años: Bodas de hierro. En inglés Sugar anniversary (aniversario de azúcar)
- 7 años: Bodas de lana
- 8 años: Bodas de bronce. En inglés: Rubber anniversary (aniversario de goma)
- 9 años: Bodas de arcilla. En inglés: Pottery/Willow anniversary (aniversario de cerámica o sauce)
- 10 años: Bodas de aluminio. En inglés: Tin/Aluminum anniversary (aniversario de estaño o aluminio)
- 11 años: Bodas de acero
- 12 años: Bodas de seda
- 13 años: Bodas de encaje
- 14 años: Bodas de marfil
- 15 años: Bodas de cristal
- 16 años: Bodas de hiedra
- 17 años: Bodas de alhelí
- 18 años: Bodas de cuarzo
- 19 años: Bodas de madreselva
- 20 años: Bodas de porcelana
- 21 años: Bodas de roble
- 22 años: Bodas de cobre
- 23 años: Bodas de agua
- 24 años: Bodas de granito
- 25 años: Bodas de plata
- 30 años: Bodas de perla
- 31 años: Bodas de ébano
- 32 años: Bodas de cobre
- 33 años: Bodas de estaño
- 34 años: Bodas de amapola
- 35 años: Bodas de coral
- 36 años: Bodas de sílex
- 37 años: Bodas de piedra
- 38 años: Bodas de jade
- 39 años: Bodas de ágata
- 40 años: Bodas de rubí
- 41 años: Bodas de topacio
- 42 años: Bodas de jaspe
- 43 años: Bodas de ópalo
- 44 años: Bodas de turquesa
- 45 años: Bodas de zafiro
- 46 años: Bodas de nácar
- 47 años: Bodas de amatista
- 48 años: Bodas de feldespato
- 49 años: Bodas de circón
- 50 años: Bodas de oro
- 55 años: Bodas de esmeralda
- 60 años: Bodas de diamante
- 65 años: Bodas de platino. En inglés: Crown Diamond o Blue Sapphire anniversary (aniversario de diamantes o zafiros azules)
- 70 años: Bodas de Titanio. En inglés: Iron anniversary (aniversario de hierro)
- 75 años: Bodas de Brillantes.
- 80 años: Bodas de roble
- 85 años: Bodas de mármol
- 90 años: Bodas de granito
- 95 años: Bodas de ónix
- 100 años: Bodas de hueso