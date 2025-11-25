Logo El Espectador
Bienestar y Amor

Bodas de oro, plata, agua o hueso: qué nombre tiene cada año de matrimonio

Cada aniversario está asociado con un símbolo que representa el paso del tiempo en la pareja.

Redacción Bienestar
25 de noviembre de 2025 - 08:30 p. m.
Los primeros años usan nombres de materiales delicados, como el papel. Con el tiempo, aparecen otros más resistentes como el cuero o el lino.
Bodas de papel, bodas de circón y hasta de roble. Desde hace años, cada aniversario de matrimonio tiene un nombre específico que lo representa. Sus denominaciones aparecen en páginas dedicadas a hablar de amor, bodas, celebraciones y organización de eventos, y son una manera sencilla de recordar el tiempo que se ha compartido.

Aunque no hay una guía oficial, los aniversarios se nombran a partir de materiales, como flores o piedras que, se supone, intentan representar cada etapa de la pareja. En el caso de los nombres en inglés, las traducciones no siempre coinciden y algunos se titulan distinto a los que conocemos.

A continuación presentamos una lista de los aniversarios de matrimonio con sus nombres en español —que aún en el mismo idioma puede variar— y su equivalente en inglés.

Nombres de los aniversarios de matrimonio

  • 1 año: Bodas de papel
  • 2 años: Bodas de algodón
  • 3 años: Bodas de cuero
  • 4 años: Bodas de lino. En inglés: Fruit/Flowers anniversary (aniversario de fruta y flores)
  • 5 años: Bodas de madera
  • 6 años: Bodas de hierro. En inglés Sugar anniversary (aniversario de azúcar)
  • 7 años: Bodas de lana
  • 8 años: Bodas de bronce. En inglés: Rubber anniversary (aniversario de goma)
  • 9 años: Bodas de arcilla. En inglés: Pottery/Willow anniversary (aniversario de cerámica o sauce)
  • 10 años: Bodas de aluminio. En inglés: Tin/Aluminum anniversary (aniversario de estaño o aluminio)
  • 11 años: Bodas de acero
  • 12 años: Bodas de seda
  • 13 años: Bodas de encaje
  • 14 años: Bodas de marfil
  • 15 años: Bodas de cristal
  • 16 años: Bodas de hiedra
  • 17 años: Bodas de alhelí
  • 18 años: Bodas de cuarzo
  • 19 años: Bodas de madreselva
  • 20 años: Bodas de porcelana
  • 21 años: Bodas de roble
  • 22 años: Bodas de cobre
  • 23 años: Bodas de agua
  • 24 años: Bodas de granito
  • 25 años: Bodas de plata
  • 30 años: Bodas de perla
  • 31 años: Bodas de ébano
  • 32 años: Bodas de cobre
  • 33 años: Bodas de estaño
  • 34 años: Bodas de amapola
  • 35 años: Bodas de coral
  • 36 años: Bodas de sílex
  • 37 años: Bodas de piedra
  • 38 años: Bodas de jade
  • 39 años: Bodas de ágata
  • 40 años: Bodas de rubí
  • 41 años: Bodas de topacio
  • 42 años: Bodas de jaspe
  • 43 años: Bodas de ópalo
  • 44 años: Bodas de turquesa
  • 45 años: Bodas de zafiro
  • 46 años: Bodas de nácar
  • 47 años: Bodas de amatista
  • 48 años: Bodas de feldespato
  • 49 años: Bodas de circón
  • 50 años: Bodas de oro
  • 55 años: Bodas de esmeralda
  • 60 años: Bodas de diamante
  • 65 años: Bodas de platino. En inglés: Crown Diamond o Blue Sapphire anniversary (aniversario de diamantes o zafiros azules)
  • 70 años: Bodas de Titanio. En inglés: Iron anniversary (aniversario de hierro)
  • 75 años: Bodas de Brillantes.
  • 80 años: Bodas de roble
  • 85 años: Bodas de mármol
  • 90 años: Bodas de granito
  • 95 años: Bodas de ónix
  • 100 años: Bodas de hueso

