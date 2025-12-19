Apps para hacer ‘match’ con un psicólogo: cómo funcionan. Foto: Getty Images/iStockphoto - dusanpetkovic

Hasta hace algunos años, buscar terapeuta o psicólogo implicaba pedir referencias a nuestros conocidos, llamar a varios consultorios (o incluso ir directamente) para hacer un balance de las tarifas y la disponibilidad horaria, o terminar por acceder a los que cada servicio de salud tenía disponibles. Eran opciones que, de hecho, no siempre aseguraban una buena conexión con el profesional y podían dar como resultado el aplazamiento o abandono del proceso terapéutico.

Hoy, esa gestión ha cambiado. Gracias a internet y a plataformas digitales que han ido surgiendo, acceder a terapia se ha vuelto un proceso más rápido, más personalizado y, en muchos casos, menos intimidante para los pacientes que recién comienzan su proceso.

Ahora es posible filtrar por especialidad, por modalidad de atención (presencial o virtual), experiencia e incluso por la forma en la que el profesional se presenta en los portales web. Estas aplicaciones —cada vez más usadas en distintos países, incluyendo el nuestro— han transformado la manera en la que muchas personas encuentran acompañamiento psicológico: casi como con el famoso match de Tinder.

Conozcamos algunas opciones que, además de funcionar como apps, también divulgan contenido relacionado con salud mental a manera de blogs.

Doctoralia

Esta plataforma funciona tanto en versión web como en app . Según su página, hace parte del ecosistema de Docplanner, una red internacional que conecta a pacientes y profesionales de la salud. Doctoralia facilita el acceso a consultas, diagnósticos y tratamientos, y su objetivo es simplificar la experiencia tanto para quienes buscan atención médica como para los especialistas que ofrecen sus servicios y desean darse a conocer.

En la plataforma, usted puede acceder a perfiles detallados de médicos —nutricionistas, familiares, ginecólogos, dermatólogos, etcétera—y, por supuesto, profesionales de la salud mental. Allí encontrará información como el nombre del especialista, las direcciones de consulta en caso de atención presencial, las especialidades, la formación académica, la experiencia profesional y, en el caso de psicología y psiquiatría, los trastornos o condiciones que suelen atender.

También es posible ver las calificaciones y reseñas dejadas por otros pacientes.

Doctoralia está disponible en países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, España, Polonia, Perú, Portugal y Turquía, entre muchos otros. La aplicación permite buscar según filtros específicos y agendar citas sin costo adicional, pues las tarifas dependen directamente de cada médico.

Además, cuenta con un blog y una sección llamada “Pregunta al experto”, donde los usuarios pueden dejar mini consultas o preguntas de forma anónima y recibir respuestas gratuitas en un plazo aproximado de 48 horas.

Selia

Una aplicación enfocada en salud mental que ofrece servicios de psicología, psiquiatría y bienestar emocional. El acceso es gratuito y, además del servicio de terapia, ofrece contenidos de autoayuda, ejercicios de respiración, meditaciones guiadas y herramientas pensadas para apoyar distintos procesos emocionales de los usuarios.

Para agendar una consulta, es necesario crear un perfil personal (como en las redes sociales). A través de unas preguntas, la plataforma identifica las necesidades del usuario y, con base en esa información, sugiere profesionales que pueden ajustarse mejor a lo que la persona está buscando. Las consultas tienen distintos precios, que varían según el especialista y el tipo de atención.

Según información de la propia plataforma, Selia ha realizado más de 300.000 sesiones, más de 30.000 personas han confiado en sus servicios y cuenta con más de 500 especialistas certificados. La calificación promedio es de 4,92 sobre 5, cifra que se obtuvo con base en reseñas de pacientes.

Además, la plataforma tiene presencia en YouTube con contenidos sobre salud mental, incluyendo entrevistas y conversaciones con figuras reconocidas que comparten experiencias relacionadas con procesos psicológicos.

Veamos un ejemplo con el periodista y documentalista Pirry.

Selia también ofrece cápsulas cortas que contienen ejercicios para la calma, la respiración y la regulación emocional:

En 2024, este proyecto fue seleccionado por la revista Forbes como una de las iniciativas con mayor proyección dentro del ecosistema de negocios colombianos.

Therapyside

Esta plataforma ofrece un proceso guiado y “progresivo” para iniciar terapia de manera virtual. Muy similar a lo que ocurre con Selia, aquí se presenta un cuestionario inicial en el que usted responde preguntas sencillas sobre cómo se siente, cuál es el motivo de consulta y su disponibilidad horaria. Esta información permite a la plataforma asignar un psicólogo que se ajuste a sus necesidades.

Una vez completado, podrá tener una primera videollamada sin costo para conocer al profesional, como una especie de “cita a ciegas”, para resolver dudas y evaluar si existe una buena conexión. Si en algún momento siente que no es el terapeuta adecuado, puede solicitar un cambio.

Las sesiones tienen una duración aproximada de 50 minutos y se realizan por videollamada. Cada usuario puede gestionar sus citas, revisar cuántas sesiones ha tomado y cuántas tiene pendientes, así como ponerle una pausa o cancelar su plan cuando lo necesite.

Un dato interesante es que, entre los contenidos disponibles en su canal de YouTube, se incluyen testimonios en video de personas que han vivido procesos de terapia de pareja...

Therapyside ofrece planes de una, cuatro u ocho sesiones, por ejemplo. Todas las sesiones son virtuales y se puede acceder a ellas desde computador, tablet o celular. Además, durante las consultas, también existe la opción de comunicarse con el profesional mediante un chat de apoyo.