Por qué arrancarse los vellos de la nariz puede ser más peligroso de lo que parece

Arrancarse los vellos de la nariz parece inofensivo, pero puede abrir la puerta a infecciones y problemas respiratorios. Un estudio en Turquía reveló que quienes tienen menos vellos nasales presentan hasta un 44,7 % de riesgo de asma. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El vello nasal cumple una función que rara vez se considera hasta que uno se encuentra con un mechón sobresaliendo del orificio de la nariz. Si bien muchos lo consideran antiestético, eliminarlo por completo puede acarrear consecuencias que no siempre son evidentes. A simple vista, recortar o quitar esos vellos parece un acto inofensivo, quizá asociado solo con la apariencia; pero esa acción puede alterar una barrera natural que protege el sistema respiratorio.

Hay quienes recurren al uso de pinzas, cera o incluso depilación láser para dejar la zona más limpia, aunque esas prácticas suelen hacerse sin pensar demasiado en los riesgos. El vello nasal actúa como un filtro que retiene polvo, polen y otras partículas, y su remoción puede dejar al organismo más expuesto. Por eso conviene saber qué sucede más allá del espejo.

“El vello de la nariz funciona como una defensa pasiva que impide que sustancias irritantes lleguen a los pulmones”, explica Jaime Mendieta, otorrinolaringólogo, refiriéndose al papel protector que desempeñan esos filamentos. Explica que al arrancarlos se crea una pequeña herida en el folículo, lo que favorece la entrada de bacterias y puede causar infecciones locales.

El experto señala que otro problema es el riesgo de pelos encarnados. “Un pelo que vuelve a crecer puede quedar atrapado en la piel y formar un pequeño bulto, incluso con pus”, detalla. Además, advierte que las lesiones derivadas de arrancarlos facilitan infecciones más profundas conocidas como furunculosis nasal, que en casos raros pueden complicarse, aunque esto ocurre muy poco en personas sanas.

Le puede interesar: ¿Qué le pasa al cuerpo y a la mente tras una ruptura amorosa?

De acuerdo con un estudio publicado en 2011 en el International Archives of Allergy and Immunology, realizado en el Departamento de Enfermedades Torácicas de la Universidad de Medicina de Hacettepe, en Ankara (Turquía), tener menos vellos nasales puede incluso incrementar el riesgo de asma.

El estudio examinó a 2.330 pacientes con rinitis estacional mediante cuestionarios, examen físico y pruebas de alergia. Los participantes fueron agrupados según la densidad de vello nasal: pocos o ninguno, moderados y muchos. Se evaluó su relación con el desarrollo de asma.

Los resultados mostraron que el 32,2 % de los participantes tenía asma, y entre quienes tenían pocos vellos nasales, la tasa fue del 44,7 %; en el grupo con cantidad moderada, fue del 26,2 %; y en el grupo con muchos vellos, solo del 16,7 % (p = 0,002). Se concluyó que tener menos vellos nasales incrementaba significativamente el riesgo de asma, mientras que una densidad mayor tenía efecto protector, con una odds ratio de 0,19 en el grupo más abundante frente al grupo con pocos vellos.

“Este estudio revela que el vello nasal no solo es un filtro físico, sino que su presencia está vinculada con menor riesgo de desarrollar asma en quienes sufren de alergias estacionales”, comenta Mendieta y añade que por ese motivo retirar demasiado vello puede aumentar la vulnerabilidad a irritantes que disparan síntomas respiratorios.

Cuando se plantea recurrir a métodos más agresivos como la cera o la depilación con pinzas, el experto advierte: “Estos métodos pueden causar quemaduras o hinchazón en la piel interna de la nariz; en casos extremos incluso desmayos”. Ese último punto queda respaldado por un caso del estudio, que expone, además, el relato de una mujer que se desmayó tras una sesión de depilación nasal con cera, por el dolor o el shock que provocó.

Para evitar riesgos innecesarios, el especialista recomienda recortar el vello solo hasta que deje de ser visible, sin eliminarlo por completo. “Unas tijeras pequeñas con puntas redondeadas o un recortador eléctrico son métodos seguros y eficaces; permiten mantener la función protectora sin comprometer la higiene personal”, concluye.