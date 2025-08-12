Así puede identificar la modalidad de running a la que se podría dedicar

Elegir la modalidad correcta del running puede ser la diferencia entre progresar o estancarse, y no todo depende de la distancia que le guste. Foto: Maratón Femenino de Nagoya

El running ya no es solo “salir a correr”. Con el crecimiento del deporte en la última década se han consolidado varias modalidades —carreras de pista, ruta (road), trail (montaña), cross country, media maratón y maratón, y ultramaratón— y cada una exige perfiles físicos, técnicos y motivacionales distintos. Comprender por qué existen estas modalidades y en qué consiste cada una es el primer paso para que usted identifique dónde puede encajar mejor como corredor.

Las modalidades existen porque el gesto de correr se adapta al terreno, la distancia y la exigencia técnica. Correr en una pista de 400 metros prioriza la velocidad y la cadencia; correr por asfalto en una maratón demanda economía de gesto, resistencia y manejo de ritmos; correr por senderos implica capacidad de adaptación a terreno irregular, fuerza y equilibrio; y en ultramaratones entra en juego la gestión del sueño, la nutrición y la resiliencia psicológica. En síntesis: cada modalidad pone el acento en un conjunto distinto de capacidades físicas, técnicas y mentales.

Estas son las principales modalidades y qué las define:

• Pista: carreras cortas y medias en circuito homologado (velocidad, técnica de zancada, trabajo de series, mucha cadencia).

• Ruta (road): pruebas en asfalto desde 5 km hasta maratón; la clave es la economía de carrera, la planificación del ritmo y la adaptación a condiciones ambientales.

• Trail / montaña: terrenos irregulares, subidas y bajadas; requiere técnica de pisada, fuerza en tren inferior y buena propriocepción.

• Cross country: carreras por terrenos mixtos y cortos, con obstáculos naturales; combina velocidad y técnica.

• Media maratón / maratón: distancia y gestión; predominan la resistencia aeróbica, la nutrición en carrera y el entrenamiento de volumen.

• Ultramaratón: cualquier prueba por encima de los 42,195 m; añade retos logísticos, de descanso y una gran dimensión psicológica.

De Carreras habló con Alejandro Cardona, entrenador y preparador físico del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, para ayudarlo a identificar la modalidad que más le conviene.

“No hay una modalidad mejor; hay una modalidad más acorde con su cuerpo, su cabeza y su vida cotidiana. Si usted disfruta de la lectura tranquila de ritmos largos y no teme horas de entrenamiento, la media maratón o la maratón pueden ser su lugar. Si prefiere la imprevisibilidad y el paisaje, el trail le dará esa recompensa diaria”.

¿Cómo determinar, de forma práctica, qué modalidad le conviene? El experto propone cinco pruebas sencillas que combinan autoevaluación y observación:

1. Perfil físico y tolerancia a la fatiga: si usted tiene buena capacidad aeróbica sostenida y tolera aumentos de volumen de entrenamiento sin exceso de lesiones, las distancias largas le favorecen.

2. Técnica y manejo del terreno: si nota que su equilibrio y capacidad de reacción ante superficies irregulares son altas, y además disfruta subidas y bajadas, el trail o el cross country son naturales; investigaciones experimentales entre trail y road han encontrado que correr fuera del asfalto estimula más el sistema neuromuscular y exige adaptaciones distintas.

3. Motivación y tolerancia psicológica: ¿corre por la superación personal, la competición o la experiencia del paisaje? Las motivaciones varían mucho entre maratonistas y ultramaratonistas; revisiones recientes destacan que los ultrarunners desarrollan motivaciones y estrategias específicas —gestión del dolor, del sueño y economía mental— que los diferencian del corredor de ruta tradicional.

4. Disponibilidad de tiempo y vida cotidiana: la dedicación a maratón o ultramaratón suele requerir más horas de entrenamiento y recuperación. Si su calendario no lo permite, modalidades más cortas o el trail con sesiones menos estructuradas pueden encajar mejor.

Además de la autoevaluación, la observación empírica ayuda: pruebe sesiones específicas (un entrenamiento de series en pista, una salida larga controlada por asfalto, un fin de semana en senderos) y valore su disfrute, rendimiento y recuperación. “No confunda novedad con pasión. Pruebe y analice durante varias semanas; la modalidad que más se sostiene en el tiempo suele ser aquella en la que crecerá”, añade Cardona.

Finalmente, Cardona hace una recomendación: realice una evaluación con un entrenador que incluya pruebas de control de ritmo, técnica de zancada, fuerza de tren inferior y una breve entrevista motivacional. Combine esa evaluación con una experiencia práctica (3–6 semanas) en la modalidad que le atraiga y valore: gusto por el entrenamiento, recuperación y progresión de tiempos. Si al cabo de ese periodo usted se siente energizado, mejora y mantiene la motivación, lo más probable es que haya encontrado su modalidad.