¿Cómo participar en la snow trail running?: la carrera con la más baja temperatura

Cada año, mientras buena parte del mundo se resguarda del frío invernal, un grupo de corredores se prepara para enfrentarse a una experiencia que exige mucho más que una buena condición física. Se trata de la Snow Trail Running, una de las competencias más extremas del planeta, considerada la carrera con la temperatura más baja del mundo.

Correr en paisajes cubiertos de hielo, con el aliento congelándose en el aire y las pestañas convertidas en pequeños carámbanos, es parte de la rutina en este desafiante evento que se ha ganado un lugar de respeto en el circuito de carreras de montaña.

Desde hace más de una década, esta competencia atrae a corredores de élite y amateurs de todos los rincones del mundo. Se celebra en enclaves gélidos de regiones como el Ártico escandinavo, la Patagonia más austral, o las vastas llanuras heladas de Siberia, donde las temperaturas pueden descender hasta los -35°C, haciendo que cada paso sobre la nieve profunda sea una lucha entre cuerpo, mente y naturaleza.

A diferencia de una maratón convencional o una carrera de montaña en clima templado, participar en la Snow Trail Running requiere no solo preparación atlética, sino también mental y logística. Los participantes deben entrenarse durante meses para resistir el frío extremo, aprender a correr con equipo especializado y saber reaccionar ante emergencias propias del entorno hostil.

“Aquí no basta con tener buen ritmo o estar acostumbrado a las alturas. Aquí el enemigo no es solo el cansancio o la distancia, sino el frío mismo. Cada célula del cuerpo tiene que estar preparada para sobrevivir y avanzar”, explica Gabriel Stein, entrenador y guía de montaña de Running Colombia, con más de 15 años de experiencia en trail running invernal

¿En qué consiste la Snow Trail Running?

El concepto es simple, pero retador: correr en terrenos naturales completamente nevados, en medio del invierno más crudo. Las distancias varían según la edición, con categorías que van desde los 10 kilómetros hasta ultramaratones de 50 o incluso 100 kilómetros. Pero más allá del kilometraje, el verdadero reto está en las condiciones.

“Hay momentos donde los corredores no ven más allá de dos metros por la ventisca, o deben avanzar con crampones sobre hielo puro. La sensación térmica puede ser brutal. No es solo correr, es resistir”, dice Stein.

Cada edición de la Snow Trail Running escoge una localización diferente, siempre remota, siempre desafiante. Algunas de las más icónicas han sido en la región de Tromsø, en Noruega; en el glaciar Perito Moreno, en Argentina; y en el distrito ruso de Oymyakon, uno de los lugares habitados más fríos del planeta. En todas, la naturaleza manda.

Los recorridos se trazan por senderos naturales, bosques congelados, colinas nevadas y lagos helados. La altimetría también juega un papel importante: si bien no todas las rutas son montañosas, muchas cuentan con desniveles significativos, lo que incrementa el esfuerzo. Las marcas del terreno se colocan con estacas visibles desde lejos y con sistemas GPS, ya que en la nieve es fácil perder el camino.

Requisitos para participar

A pesar de su exigencia, la Snow Trail Running está abierta tanto a corredores experimentados como a aventureros decididos. No se necesita un récord profesional, pero sí cumplir con algunos requisitos básicos:

1. Certificado médico de aptitud física, emitido con menos de 6 meses de antelación.

2. Experiencia previa en carreras de montaña o maratones de resistencia, especialmente en condiciones adversas.

3. Capacitación en primeros auxilios y supervivencia invernal, que en muchos casos se ofrece como parte de la inscripción.

4. Equipo técnico obligatorio, incluyendo ropa térmica por capas, polainas, botas impermeables, crampones portátiles, gafas de nieve, manta térmica, lámpara frontal y una mochila con víveres.

“Hay participantes que creen que con unas buenas zapatillas y un abrigo bastará, pero no es así. Sin el equipo adecuado, no solo te retiras, te puedes poner en riesgo real”, afirma Stein. Por ello, cada corredor pasa por una revisión técnica de equipo antes del inicio. Los organizadores no dudan en descalificar a quien no cumpla con los estándares de seguridad.

El entrenamiento: más allá del trote

Prepararse para esta carrera implica un enfoque integral. No es lo mismo entrenar en un gimnasio a 20 grados que correr entre ventiscas a -20°C. “Hay que aprender a reconocer cómo responde el cuerpo al frío”, dice.

Por ejemplo, muchos descubren que necesitan más hidratación en el hielo que en el desierto, “porque pierden líquidos sin sudar. Otros se marean por la falta de oxígeno o el reflejo del sol sobre la nieve”, explica Stein.

El entrenamiento incluye sesiones en ambientes controlados de baja temperatura, salidas progresivas en terrenos nevados, ejercicios para fortalecer tobillos, rodillas y espalda (muy exigidos por el peso del equipo), y simulacros de emergencia. Algunos corredores incluso viajan semanas antes al lugar de la competencia para aclimatarse.

En países con inviernos suaves, muchos optan por cámaras frías o viajes a zonas nevadas para entrenar. El cuerpo debe acostumbrarse a la respiración forzada por el frío, al menor rendimiento muscular y a la gestión del calor corporal sin sudar en exceso, ya que la humedad interna puede congelarse.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se abren entre seis y ocho meses antes del evento. Se realizan a través de las páginas oficiales de las carreras, y los cupos suelen ser limitados. Cada edición admite entre 100 y 300 corredores como máximo, para garantizar seguridad y reducir el impacto ambiental.

El valor de la inscripción oscila entre los 150 y los 500 dólares, dependiendo de la distancia elegida, la logística del evento y los servicios incluidos (traslados, alojamiento, alimentación, seguro).

Algunos organizadores ofrecen paquetes completos, en los que se incluye el transporte al punto de inicio, alojamiento en refugios o carpas térmicas, acompañamiento médico, y hasta entrenamiento previo con expertos. Otros corredores prefieren organizarse de forma independiente, aunque esto requiere mayor preparación.

Una vez inscrito, el participante recibe un kit con instrucciones, lista de equipo obligatorio y mapas digitales. “La carrera empieza desde que decides correrla. No es solo presentarte el día del evento, es toda una preparación logística y mental”, dice Stein.

Más allá de la competencia, la Snow Trail Running se ha convertido en un espacio de comunidad, desafío personal y conexión con la naturaleza. Muchos corredores coinciden en que no se trata solo de llegar primero, sino de terminar. “El silencio del bosque nevado, los amaneceres sobre los picos blancos, el crujir de la nieve bajo tus pasos… hay algo casi espiritual en esta carrera”, menciona el entrenador.

Y es que esta prueba extrema permite descubrir una cara distinta del running: una donde el reloj importa menos que la capacidad de adaptarse, de mantener la calma en momentos de dificultad y de sobreponerse al miedo natural que impone un entorno hostil. Es, en palabras de Stein, “una carrera que te enfrenta con tus límites más profundos, pero que también te muestra la fuerza que no sabías que tenías”.

En tiempos donde las experiencias se buscan cada vez más intensas y memorables, la Snow Trail Running representa un reto que va más allá del deporte. Es una aventura donde cada paso sobre la nieve deja una huella no solo en el terreno, sino en la memoria del corredor.

La próxima edición de la Snow Trail Running está programada para octubre de 2025, en una zona aún no revelada del norte de Canadá. La organización ha anunciado que será la más desafiante hasta la fecha, con tramos en total oscuridad, pasos sobre glaciares y temperaturas que podrían bajar a -40°C. Las inscripciones se abrirán en agosto de este año y se espera una alta demanda.

Quienes estén interesados deben comenzar desde ya su preparación, tanto física como mental. “No esperen a conocer el lugar para empezar a entrenar. El frío no perdona la improvisación”, advierte Stein.