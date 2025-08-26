Así puede saber si ya está listo para correr una maratón

Con todo, la decisión final combina datos y honestidad. Si su plan muestra consistencia, ya encadenó fondos progresivos, probó nutrición y calzado, tiene una media reciente que respalda su ritmo y, sobre todo, evita picos peligrosos en sesiones individuales, puede afirmar con criterio que está listo para su maratón. Si no, el mejor gesto de madurez deportiva es mover la meta unas semanas más adelante y llegar verdaderamente preparado. Foto: Media Maratón de Santa Marta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Está realmente listo para correr 42,195 kilómetros? La respuesta no depende solo de cuántos kilómetros acumula en Strava ni de su tiempo al correr 10K. Estar preparado para una maratón es una combinación de consistencia, tolerancia al volumen, capacidad de sostener un ritmo realista durante horas, una estrategia de hidratación y carbohidratación probada y, sobre todo, un entrenamiento que progrese sin picos que incrementen el riesgo de lesión.

Laura Méndez, médica del departamento de medicina del Comité Olímpico Colombiano, menciona que una “maratón no es un examen sorpresa, es la graduación de 16 a 24 semanas de entrenamiento constante donde el cuerpo ya aprendió a recuperar, a comer en marcha y a tolerar rodajes largos sin inflamarse”.

Por su parte, Javier Arcos, entrenador de resistencia y fisiólogo del ejercicio en la misma entidad, coincide con Méndez, pero advierte un error común: “Muchos confunden estar motivado con estar listo, y la maratón castiga la improvisación”.

Señales objetivas de preparación, según los expertos

1) Consistencia semanal y “largos” progresivos: Si durante 10–12 semanas ha corrido de tres a cinco sesiones por semana, y ya completó varios fondos de 24–30 Km sin dolor residual anormal a las 48 horas, está en la ruta correcta. No se trata de hacer un “súper largo” aislado, sino de encadenar semanas sólidas con cargas que suben y bajan con criterio. Arcos lo sintetiza así: “La maratón se construye a martillazos suaves, no a mazazos esporádicos”.

2) Ensayo general de la logística: haber probado en entrenamientos de 90–120 minutos el gel, la bebida isotónica, la frecuencia de ingesta y el calzado con el que competirá. Méndez insiste: “En maratón, la tripa decide si se corre bien o se camina, por eso toda pauta de carbohidratos e hidratación debe ensayarse antes”.

3) Ritmo conversacional y control del esfuerzo: para la mayoría de los debutantes, el 70–80 % del volumen semanal debe ser a ritmo fácil, en el que aún pueda decir frases completas. Si acelera “porque hoy me siento bien” y rompe esa proporción, las señales de fatiga acumulada —alteraciones del sueño, pesadez de piernas por más de 48 horas, irascibilidad— avisan que no está listo.

4) Un indicador de control: correr una media maratón de 4 a 8 semanas antes , ayuda a estimar el ritmo realista de la carrera.

Un trabajo publicado en British Journal of Sports Medicine en julio de 2025 analizó a más de 5.000 corredores de 87 países durante 18 meses. Se recopilaron los datos de sus relojes GPS y, semana a semana, ellos mismos informaron si tenían alguna lesión. En total se registraron más de medio millón de entrenamientos. El hallazgo principal fue sencillo: el riesgo de lesionarse aumenta cuando una salida supera de manera brusca la distancia más larga que se había hecho en el último mes. En otras palabras, si su fondo más largo había sido de 20 kilómetros, subir de golpe a 28 o 30 es lo que más fácilmente puede desencadenar una lesión. El estudio mostró que no es la cantidad total de kilómetros de la semana lo que más influye, sino esos picos en sesiones individuales que rompen con la adaptación que el cuerpo ya tenía.

Es decir, la lesión aparece más por un rodaje mal calibrado que por la suma de la semana. Méndez lo traduce a la práctica: “Si su tirada más larga en un mes ha sido de 20 km, pasar a 23 puede ser razonable, pero subir a 28 de golpe es un boleto hacia la tendinopatía”. Arcos agrega una pauta operativa: “Lleve un registro de su ‘long run’ máximo de los últimos 30 días y prohíbase saltos superiores al diez por ciento en una sola sesión”.

Checklist honesto antes de decir “sí”

— Su cuerpo tolera el patrón semanal: tras semanas con 40–60 km (o la carga adecuada para su nivel), despierta con piernas recuperadas la mayoría de los días, sin dolor localizado que obligue a modificar la zancada.

— Los fondos ya incluyen ingesta: cada 30–40 minutos, ha logrado consumir 20–40 g de carbohidratos y líquidos sin molestias gástricas. Si aún “le cae pesado”, no está listo.

— Puede sostener 90–120 minutos a su “easy” sin deterioro de técnica: si la mecánica se desarma —tronco cae, cadencia baja notablemente—, aún falta fuerza específica o economía.

— Tiene una media reciente que respalda su objetivo: si la calculadora sugiere un maratón en 3h45 con base en su 21K, pero en los largos a ritmo objetivo su pulso se dispara y la percepción de esfuerzo es 8/10, la meta está mal calibrada.

— En las últimas 6–8 semanas no hubo parones largos: saltarse dos o tres semanas por lesión o enfermedad o pretender “recuperarlo” con fondos agresivos suele llevar al mismo lugar del que acaba de salir.

Señales rojas que indican que aún no

• Historial de dolor que aparece después del kilómetro 18–22 y dura más de 48 h en estructuras como tendón de Aquiles, fascia plantar, cintilla iliotibial o tibia. Es típico del “salto” de distancia sin adaptación, justo lo que el estudio de 2025 advierte evitar.

• Fatiga no resuelta, sueño fragmentado, resting HR alto respecto a su basal, irritabilidad.

• No ha practicado alimentación en movimiento o todavía experimenta náuseas con los geles.

• Pretende decidir el objetivo por un 10K brillante sin semanas de base suficientes.

¿Cómo cerrar la brecha en 4–6 semanas?

Si su maratón está a la vista y duda, es mejor ajustar el plan que insistir. Arcos propone una secuencia segura: semanas con un fondo que sube ≤10 % respecto a su “long run” máximo de los últimos 30 días, alternadas con semanas de descarga ligera; un día de calidad corto (intervalos o tempo controlado) y dos o tres rodajes fáciles.

“Más que añadir kilómetros, añada repetibilidad de semanas buenas” dice Arcos. Méndez sugiere integrar 2 sesiones semanales de fuerza de 25–35 minutos centradas en glúteo medio, sóleo y tríceps sural —músculos que estabilizan la zancada— y trabajo de pantorrilla excéntrico si hay antecedentes de tendinopatía. La evidencia sobre programas generales de prevención es mixta, pero fortalecer zonas específicas y educar la carga suele ayudar a la tolerancia del tejido, siempre que no se reemplace por kilómetros que lo sobrecarguen.

Reduzca el volumen total las últimas dos o tres semanas, manteniendo algunos toques de ritmo para conservar sensaciones. El “taper” no es el momento de buscar confianza con un último fondo heroico. Méndez es tajante: “La última semana, ningún estímulo debe superar lo que su cuerpo ya conoce en el último mes”.