Así se puede inscribir a la primera carrera por los heridos en combate

El 21 de septiembre, Medellín correrá unida por la vida, la solidaridad y la gratitud. Y cada paso será, sin duda, un compromiso con Colombia.

El deporte y la solidaridad se unirán en Medellín este domingo 21 de septiembre, cuando se realice, por primera vez, la carrera “Nuestro Compromiso es Colombia”, organizada por la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia (Anase).

Se trata de un encuentro deportivo con un propósito humano: recaudar recursos para apoyar a soldados heridos en combate y a sus familias.

Este evento no solo busca promover hábitos saludables y la práctica deportiva, sino también rendir un homenaje a quienes, en cumplimiento de su deber, resultaron lesionados defendiendo al país.

La cita será a partir de las 7:00 a. m. en la Avenida Colombia, frente a la Cuarta Brigada, donde los corredores se reunirán para poner el corazón en cada kilómetro recorrido.

Tres modalidades para toda la comunidad

La carrera está diseñada para que cualquier persona, sin importar su edad o nivel de experiencia deportiva, pueda sumarse a la causa. Se han dispuesto tres modalidades:

• 2K familiar: un recorrido pensado para compartir en grupo, ideal para quienes desean caminar o trotar en compañía de hijos, padres o amigos.

• 5K recreativa: perfecta para quienes ya tienen cierta práctica deportiva y buscan disfrutar de la jornada en un ambiente de compañerismo.

• 10K competitiva: destinada a corredores más experimentados que desean exigirse y participar en un trayecto con mayor intensidad.

De esta manera, civiles, militares, familias, jóvenes, adultos mayores y deportistas encontrarán un espacio de participación acorde con sus capacidades, recordando que lo más importante no será el cronómetro, sino la solidaridad.

El trasfondo de esta iniciativa es recaudar fondos que serán destinados al bienestar del personal militar herido en servicio y sus familias. De acuerdo con Anase, los recursos obtenidos tendrán un uso directo y transparente en necesidades como transporte aéreo o terrestre para los familiares que deben acompañar a los soldados en sus procesos de recuperación, así como en alimentación, estadía y apoyo psicológico.

Este tipo de apoyo es fundamental para los militares que atraviesan procesos de rehabilitación física y emocional, pues no solo enfrentan secuelas en su cuerpo, sino también cambios profundos en su vida y la de sus seres queridos.

Anase ha explicado que se implementan mecanismos de auditoría, acompañamiento de unidades militares y verificación de entregas, con el fin de garantizar que cada aporte llegue efectivamente a quienes lo necesitan. “A través de esta carrera buscamos generar conciencia, unidad y solidaridad en torno a la causa de los heridos en combate, reafirmándoles que su sacrificio no ha sido olvidado”, afirmó Yamileth Valencia de Cardozo, presidenta de ANASE, en la exposición que daba a conocer el evento.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción ya está disponible de forma virtual a través de la página web: www.spikessystem.com/eventos/nuestro-compromiso-es-colombia

El valor para participar es de $180.000, e incluye:

• Camiseta oficial del evento

• Tula deportiva

• Chip de cronometraje

• Placa militar conmemorativa

• Hidratación en el recorrido

• Derecho a participar en cualquiera de las modalidades

La organización aclaró que, aunque no habrá premiaciones económicas o en especie, cada participante recibirá un reconocimiento simbólico. En este evento, la verdadera recompensa será correr con propósito y demostrar gratitud hacia quienes han servido al país.

La primera edición de la carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” cuenta con el respaldo de entidades públicas, privadas y comunitarias que han decidido aportar su grano de arena.

Entre ellas se destacan el Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia, el INDER Medellín, y empresas como Aris Mining, Postobón, Colanta, Colsubsidio, El Diamante Centro Comercial, Tequendama Medellín, Grupo BIOS, Cromática, Monastery, Terret y la Fundación de Colanta. De hecho, la marca Monastery entregará un regalo exclusivo a los primeros 900 inscritos, un detalle que refuerza la invitación a sumarse pronto a esta noble iniciativa.

La articulación de diferentes sectores refleja el compromiso colectivo de Medellín y del país con la causa, en un evento que trasciende lo deportivo y se convierte en un acto de unidad nacional.

La presidenta de la asociación subrayó, también, que se trata de un mensaje directo a los soldados heridos: “Honrar a nuestros héroes no es solo recordarlos, sino actuar con solidaridad y compromiso”. La Gobernación de Antioquia y el Inder Medellín han manifestado su respaldo logístico, garantizando que la jornada se realice en condiciones óptimas de seguridad, movilidad y recreación.

Anase hace un llamado a la sociedad en general: “correr con el corazón y por aquellos que dieron el suyo”. Así, cada participante se convertirá en parte de un movimiento que reivindica la memoria y el presente de los héroes en uniforme.