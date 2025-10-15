Así será el primer gran festival de Trail Running en España

Cartagena estrenará un evento deportivo que promete mezclar aventura, playa y montaña. Foto: Festival de Trail Running Cartagena

En Cartagena, en la costa mediterránea de España, se realizará el Primer Festival de Trail Running, un evento que busca posicionar a la ciudad como escenario ideal para las carreras de montaña en entornos costeros. La cita será el 8 y 9 de noviembre de 2025, y promete reunir a corredores de distintos niveles, amantes del aire libre y aficionados al turismo deportivo.

La iniciativa, impulsada por el Club Deportivo Manzanicos con el apoyo de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), representa una apuesta diferente para la región, que busca integrar la experiencia del trail, habitual en zonas de montaña del interior, en un entorno donde conviven el litoral, las colinas y los caminos rurales. Aunque se trata de un evento en España, ha despertado el interés de corredores colombianos que siguen de cerca el crecimiento del trail running en el mundo y buscan experiencias similares en el país.

El festival se desarrollará en dos jornadas y combinará distintas pruebas pensadas tanto para corredores experimentados como para quienes se inician.

El sábado 8 de noviembre se correrá el Cross Trail El Portús, una ruta de 9,5 kilómetros con un desnivel positivo de 200 metros. Es una prueba corta y accesible, ideal para quienes buscan vivir la experiencia del trail sin enfrentarse a grandes exigencias físicas. El recorrido pasará por zonas como Las Escarihuelas, Los Díaz y Los Corteses, en un entorno natural que alterna caminos de tierra, subidas suaves y vistas hacia el mar Mediterráneo.

El domingo 9 de noviembre, la exigencia será mayor. Ese día se disputará el Trail Sendero del Agua Galifa, con 16 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, incluida en la Liga Diamond de la Federación de Atletismo de Murcia. También habrá versiones más cortas, de 9 y 6 kilómetros, así como una modalidad senderista no competitiva.

Los más osados podrán inscribirse en el Desafío Trail Weekend, que combina las dos carreras del fin de semana y ofrece una clasificación conjunta. La idea es premiar no solo la velocidad, sino la resistencia, la planificación y el manejo del esfuerzo a lo largo de dos días.

Más allá del esfuerzo físico, este festival tiene un propósito mayor y es promover el deporte como una experiencia de contacto con la naturaleza. Las rutas atraviesan el espacio protegido de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un entorno donde se mezclan acantilados, montes y vegetación mediterránea.

El evento busca crear un vínculo entre la actividad deportiva y el turismo sostenible, algo que también cobra fuerza en Colombia con carreras como la Media Maratón del Café en Caldas, la Carrera del Mar en Santa Marta o el Trail del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Cada vez más organizadores colombianos entienden que las competencias de montaña no solo atraen atletas, sino también visitantes que desean conocer paisajes naturales únicos.

En ese sentido, el Festival de Cartagena Costa Cálida se convierte en un referente internacional sobre cómo el deporte puede integrarse al desarrollo turístico y ambiental de una región. La organización ha anunciado que parte de sus recursos se destinarán a la conservación de los senderos y a campañas de educación ambiental.

Un fenómeno que también crece en Colombia

Aunque el trail running tiene raíces profundas en Europa, especialmente en España y Francia, en los últimos años ha ganado terreno en Colombia. Ciudades y regiones con geografía privilegiada, como Medellín, Manizales, Santander, Boyacá, el Eje Cafetero y el Macizo Colombiano, se han convertido en escenarios naturales para este tipo de eventos.

Carreras como el Nevados Vertical Trail, el Gaira Trail Run, el Chicamocha Canyon Race o el Cocuy Trail demuestran que el país tiene condiciones únicas, como la altura, biodiversidad, climas variados y paisajes que atraen tanto a corredores nacionales como extranjeros.

Además, el trail running se adapta muy bien al clima cálido siempre que se planifique con rutas seguras, horarios frescos y apoyo logístico adecuado. De hecho, ya hay clubes locales que organizan entrenamientos de montaña en zonas cercanas como La Popa o los Montes de María. Un festival de trail podría ser una oportunidad para potenciar esa tendencia y promover un turismo deportivo que complemente la oferta tradicional de sol y playa.

El Festival de Trail Running Cartagena Costa Cálida no se plantea solo como una competencia. Habrá actividades culturales, conciertos al aire libre, espacios de convivencia, gastronomía y zonas de descanso en el Camping El Portús, sede principal del evento. Allí se espera que los corredores puedan descansar, compartir con otros atletas y disfrutar de un ambiente festivo tras cada jornada.

Este tipo de dinámicas refuerzan una idea que cada vez gana más adeptos, y es que el running no solo es un deporte, sino una forma de vida. Quienes corren por montaña suelen hablar de comunidad, respeto por el entorno y equilibrio mental, valores que también están impulsando el auge del trail en Colombia.

Para los corredores colombianos, observar este tipo de iniciativas internacionales puede ser una fuente de inspiración para seguir impulsando eventos locales, conectar deporte con territorio y demostrar que correr también puede ser una forma de conocer el país desde otro punto de vista: el de los caminos, las montañas y la aventura compartida.