Bailoterapia: qué es, para qué sirve y cuáles son sus beneficios

Encontrar una forma amable de realizar actividad física no siempre es sencillo. Hay quienes, por ejemplo, no se sienten cómodos en el gimnasio: no disfrutan de los entrenamientos rígidos, se sienten observados o presionados, o simplemente buscan una opción que los haga sentir más libres.

Es cierto que existen bastantes alternativas, como pilates, el entrenamiento en casa o practicar algún deporte común. Pero hoy hablaremos de una que, además de ayudar físicamente, contribuye al bienestar emocional. Hablemos de la bailoterapia.

Conozcamos un poco más

La experiencia no tiene un inicio diferente al de repetir pasos sencillos y dejar que el cuerpo se active sin pensar en hacerlo perfecto. A diferencia de las clases regulares de baile, esta no se trata de aprender coreografías, sino de mantenerse en movimiento usando la música para guiarse y, sobre todo, disfrutarla. Es una forma más sutil de comenzar a sostener el hábito del ejercicio.

Sobre esta práctica se han realizado distintos estudios. Uno de ellos es el trabajo titulado Bailoterapia como método para combatir el sedentarismo en jóvenes de Blanquizal, elaborado en Medellín por Heider Andrés Pinilla y Jorge Jheiler Cuesta, quienes analizaron cómo la bailoterapia puede funcionar como una forma accesible de actividad física para jóvenes que no se sienten identificados con el deporte o prácticas de corte tradicional. Gustando justamente porque integra géneros como el merengue, el urbano, la salsa, el jazz, entre otros.

Aquí explican sus antecedentes, que se conectan con el aeróbic, impulsado en los años sesenta por el médico Kenneth Cooper, quien promovió rutinas para mejorar la resistencia física y disminuir riesgos cardíacos. Con los años, comenzaron a incorporarse elementos de la danza, dando paso a lo que hoy conocemos como danza aeróbica.

Además, en una publicación de la revista Ciencia e innovación tecnológica en el deporte, titulada La bailoterapia, una opción saludable y divertida para elevar la calidad de vida de las personas de cualquier edad, escrito por la licenciada Belkys Lázara Balmaseda, se explica que esta mezcla de pasos de baile y movimientos de aeróbicos busca hacer más entretenido el acondicionamiento físico, y la alternancia entre ritmos lentos y rápidos ayuda a manejar una intensidad moderada, suficiente para activar el cuerpo sin llevarlo al agotamiento.

Algunos beneficios

Según el trabajo desarrollado por Balsameda, uno de los primeros cambios se da en el sistema cardiovascular y respiratorio, que comienza a trabajar con mayor eficiencia. A la par, se registra una tendencia a bajar la presión arterial y a reducir la grasa corporal.

También hay modificaciones en los niveles de colesterol y una mejor regulación del tránsito intestinal, menos molestias por estreñimiento, un apoyo importante en el control de la diabetes, y la contribución para frenar la pérdida ósea.

En el plano emocional, puede haber menor presencia de síntomas depresivos y mejores rutinas de sueño, lo que puede ayudar a combatir el insomnio. Al tener una conexión más amable con el propio cuerpo se da, también, mayor ligereza emocional: una percepción general de sentirse mejor consigo mismo por dentro y por fuera.

Para llegar a resultados mucho más consistentes, la bailoterapia debe convertirse en una práctica seguida y no estar limitada a sesiones esporádicas.

Compartimos a continuación un video a modo de ejemplo: una clase que permite ver cómo se desarrolla una sesión básica de bailoterapia en casa.

Pero es solo una referencia para conocer el ritmo general y la dinámica; cada persona debe practicar de acuerdo a sus propias condiciones físicas y siempre de manera consciente, respetando los límites del cuerpo.

Es importante tener en cuenta que no todas las clases o rutinas son iguales: algunas pueden resultar más exigentes o complejas para algunos. Por eso, como lo resaltamos en nuestras notas, cualquier práctica debe hacerse bajo responsabilidad personal, ajustando los movimientos al nivel de comodidad y capacidad física.