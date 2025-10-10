Caminar más de media hora: el hábito que podría transformar su salud

Caminar más de media hora al día podría ser una de las decisiones más poderosas para transformar la salud, aunque pocos la tomen en serio Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un mundo en el que el sedentarismo avanza —entre pantallas, transporte y largas horas de oficina— recuperar ese espacio para moverse durante al menos media hora al día actúa como una herramienta silenciosa, pero poderosa, capaz de prevenir enfermedades, fortalecer el cuerpo y mejorar el ánimo.

Aunque se suele asociar “hacer ejercicio” con actividades intensas o planificadas, caminar más de treinta minutos diarios representa un puente accesible entre la vida pasiva y una rutina saludable. No requiere equipo especial, se adapta a distintos niveles de condición física y, con constancia, ofrece beneficios que justifican plenamente el esfuerzo.

Lorenzo Vidal, médico internista del Hospital San Ignacio, especializado en medicina preventiva y del estilo de vida, explica que caminar media hora diaria activa procesos esenciales del sistema cardiovascular y metabólico. “Ese tiempo permite regular el azúcar en sangre, mejorar la elasticidad de los vasos y favorecer una adecuada perfusión de los órganos”, señala. En su práctica clínica ha observado que pacientes con presión arterial o glucosa ligeramente elevadas muestran mejoras visibles tras unos meses de caminatas constantes.

Por su parte, Sofía Montoya, ingeniera biomédica de la Universidad Nacional, experta en actividad física aplicada a la salud, resalta la importancia del volumen y la continuidad. “No se trata de caminar rápido un día y detenerse varios; lo fundamental es que esos treinta minutos diarios, o su equivalente fraccionado, generen un estímulo constante para el organismo”, dice. Según ella, la caminata prolongada y regular actúa como un estímulo suave pero sostenido, que promueve adaptaciones sin exigir esfuerzos extremos.

Estas visiones encuentran respaldo en la evidencia científica. Un metaanálisis publicado en The Lancet Public Health en marzo de 2022, titulado Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts, analizó datos de más de 1.500 cohortes internacionales de adultos con diferentes edades y condiciones, seguidos durante un promedio de 7,1 años.

El estudio encontró que quienes caminaban más pasos diarios presentaban tasas de mortalidad significativamente menores. En comparación con el grupo menos activo (mediana de 3.553 pasos diarios), aquellos que promediaban unos 10.900 pasos tenían casi un 50 % menos riesgo de morir por cualquier causa. Además, el análisis demostró que acumular tramos continuos de caminata, como los 30 o 60 minutos de actividad seguida, mantenía su efecto protector incluso al ajustar por el número total de pasos.

La conclusión fue que aumentar la cantidad de pasos diarios y sumar periodos continuos de movimiento reduce la probabilidad de muerte prematura, con una relación que crece hasta cierto punto y luego se estabiliza.

“Ante un paciente con riesgo cardiovascular leve o con metabolismo alterado, prescribir una caminata diaria de media hora no es una sugerencia opcional, es una intervención con evidencia sólida. No hablamos de ciencia de frontera, sino de medicina preventiva aplicada”, interpreta el doctor Vidal.

“La clave está en la adherencia. Es preferible caminar media hora cinco días a la semana a paso moderado, que intentar sesiones intensas dos días y abandonar. El cuerpo responde más al hábito constante que al esfuerzo esporádico”, complementa Montoya.

👟 Le puede interesar: Colombianos que podrían destacarse en la Maratón de Chicago 2025

Los beneficios que se activan con esa caminata cotidiana abarcan varias dimensiones. Según Montoya son:

1. Salud cardiovascular y circulatoria: Aumenta el gasto cardíaco, mejora la función vascular y, con el tiempo, contribuye a moderar la tensión arterial.

2. Regulación metabólica: Los músculos consumen glucosa durante la actividad, ayudando a mantener niveles adecuados de azúcar y reduciendo la resistencia a la insulina.

3. Control del peso y composición corporal: El gasto energético regular previene el aumento de grasa corporal, especialmente si se acompaña de una alimentación equilibrada.

4. Fortalecimiento óseo y articular: El impacto leve estimula la remodelación ósea y fortalece músculos y ligamentos sin el riesgo de lesiones que implican los ejercicios de alto impacto.

5. Bienestar mental y cognitivo: Estudios recientes muestran mejoras en atención, memoria y estado de ánimo entre quienes mantienen actividad física diaria. Investigadores del University College London hallaron que aumentar 30 minutos de actividad moderada se asocia con mejoras del 2 al 5 % en el rendimiento cognitivo al día siguiente.

6. Reducción del riesgo de mortalidad: Tal como evidenció The Lancet Public Health, acumular pasos y mantener actividad continua disminuye la mortalidad general, incluso tras ajustar por otros factores de riesgo.

Estas conclusiones coinciden con las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, que sugiere al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, equivalentes a caminar media hora durante cinco días. En ese marco, la caminata diaria deja de ser un gesto simbólico y se consolida como un pilar de salud pública.

Aun así, la ciencia sigue explorando aspectos complementarios, el ritmo óptimo, la distribución de los minutos o los efectos en distintos grupos de edad y condiciones crónicas. Pero la evidencia actual es contundente: caminar media hora no es un lujo ni un simple consejo, sino una necesidad preventiva.

“Muchos creen que primero deben estar en forma para caminar, cuando en realidad caminar es lo que los pondrá en forma. No hay que esperar condiciones ideales”, advierte el doctor Vidal.

Montoya coincide y ofrece una recomendación práctica. “Para quienes tienen agendas ajustadas, dividir los 30 minutos en dos sesiones de 15 también funciona, siempre que la intensidad sea moderada y las pausas entre una y otra no sean demasiado largas”, asegura.

En definitiva, caminar más de media hora al día es un gesto sencillo con consecuencias profundas. Activa sistemas internos, reduce riesgos, fortalece cuerpo y mente, y cuenta con respaldo científico consistente. La clave está en empezar, mantener el hábito y entender que cada paso es una inversión en bienestar.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.