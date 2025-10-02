Estos podrían ser los beneficios de hacer caminatas rápidas después de los 50 años

La caminata rápida se presenta como una estrategia sencilla, económica y poderosa para envejecer con salud. Sus beneficios abarcan cinco áreas clave: un corazón más fuerte y un metabolismo activo; músculos y huesos resistentes; mejor equilibrio y movilidad; un cerebro más ágil; y un estado de ánimo elevado que también refuerza la vida social. Foto: Getty Images

El envejecimiento poblacional ha obligado a replantear qué formas de actividad física resultan seguras, factibles y efectivas para mantener la salud en la tercera edad. Caminar de manera moderada se ha convertido en una de las recomendaciones más habituales para los adultos mayores, pero cada vez más investigaciones sugieren que dar ese paso hacia una caminata rápida (brisk walking) multiplica los beneficios. En un escenario donde no siempre se cuenta con gimnasios o entrenadores, la caminata rápida surge como una práctica accesible, de bajo costo y con efectos palpables en la salud física, mental y funcional de las personas mayores.

Aunque se suele pensar que solo el ejercicio exigente —pesas, máquinas, rutinas complejas— produce mejoras sustantivas, caminar con un ritmo más enérgico también genera cambios importantes, sin riesgos elevados cuando se practica con precaución. En barrios, parques o incluso dentro de conjuntos residenciales, este hábito ayuda a contrarrestar el sedentarismo, preservar autonomía y prevenir enfermedades asociadas al envejecimiento. “Una caminata rápida diaria puede ser el ejercicio más sensato que un adulto mayor adopte, es accesible, adaptable y con efectos reales”, dice Fernando Molina, gerontólogo de la Universidad Javieriana.

Las evidencias científicas respaldan esta afirmación, pues un estudio publicado en 2024 en Scientific Reports analizó un programa de 12 semanas en mujeres mayores de China, evaluando la influencia de la caminata rápida en la fuerza muscular, la flexibilidad y la resistencia cardiorrespiratoria. Los resultados mostraron mejoras significativas en fuerza de piernas, movilidad articular y capacidad aeróbica. “No se trata de correr, sino de caminar con decisión, ni lento ni al trote, sino un paso firme donde se note un pequeño esfuerzo”, aclara Molina.

1. Un corazón más fuerte y un metabolismo más eficiente

El primer gran beneficio está en el sistema cardiovascular y metabólico. La caminata rápida eleva la frecuencia cardíaca de forma controlada, mejora la circulación sanguínea y aumenta la capacidad pulmonar. En adultos mayores, esto se traduce en menor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias.

Según Molina, “cuando el corazón se ejercita de manera constante, responde con más eficiencia y se reducen riesgos de infartos o arritmias”. Este tipo de ejercicio también mejora la presión arterial y favorece el uso de oxígeno en los tejidos, lo que repercute en más energía para las actividades cotidianas.

Pero no solo el corazón se beneficia. Caminar rápido activa el metabolismo, incrementa el gasto calórico y ayuda a controlar el peso. Aunque los resultados dependen de la edad y el estado físico de cada persona, se ha visto que una caminata de 30 minutos a ritmo enérgico puede quemar hasta 150 calorías, lo que, sumado a una dieta balanceada, contribuye al equilibrio corporal.

2. Músculos y huesos más fuertes para una vida independiente

Con el paso de los años, la sarcopenia (pérdida de masa muscular) y la osteoporosis (disminución de densidad ósea) se convierten en problemas comunes que limitan la movilidad. La caminata rápida ayuda a frenar ambos procesos.

En el estudio chino de 12 semanas, las participantes mostraron un aumento significativo en la fuerza de las extremidades inferiores. El simple hecho de caminar a un ritmo más exigente activa glúteos, cuádriceps, pantorrillas y también la zona del tronco. Con el tiempo, esta práctica mejora la resistencia para subir escaleras, cargar bolsas o permanecer de pie sin agotamiento.

Además, el impacto moderado que genera sobre los huesos contribuye a mantenerlos más densos y resistentes, reduciendo el riesgo de fracturas. “Un adulto mayor que camina rápido tres o cuatro veces por semana se siente con más energía al enfrentar las tareas del día a día. Eso se traduce en más autonomía y menos dependencia”, explica Molina.

3. Mejor equilibrio, movilidad y menos caídas

Las caídas son una de las principales amenazas en la vejez: pueden derivar en fracturas graves, pérdida de confianza y reducción drástica de la independencia. Aquí la caminata rápida cumple un rol preventivo.

Al moverse con un paso firme, el cuerpo se adapta constantemente a cambios en el terreno, reforzando reflejos, coordinación y estabilidad postural. Esa práctica repetida fortalece tanto el sistema nervioso como la musculatura estabilizadora, lo que se traduce en menor riesgo de tropiezos.

En paralelo, también mejora la movilidad articular. Las rodillas, tobillos y caderas ganan flexibilidad gracias al movimiento continuo y al rango ampliado que exige el paso rápido. Esto reduce la rigidez propia del envejecimiento y facilita desplazamientos más fluidos. “Mejorar el equilibrio no es un detalle menor, significa confianza para salir de casa, para ir al mercado o visitar a un amigo sin miedo a caerse”, apunta Molina.

4. Un cerebro más activo y protegido

El impacto de la caminata rápida va más allá del cuerpo: también beneficia al cerebro. Un estudio publicado en Age and Aging con más de 5.000 adultos entre 65 y 80 años mostró que apenas cinco minutos diarios de actividad moderada a vigorosa se asociaban con mejoras en memoria, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.

El aumento del flujo sanguíneo cerebral estimula la oxigenación y favorece la plasticidad neuronal, procesos clave para retrasar el deterioro cognitivo. Esto significa mejor capacidad para recordar, concentrarse y tomar decisiones.

“Muchos adultos mayores me dicen que después de caminar rápido sienten la mente más clara, que se concentran mejor en la lectura o que recuerdan con más facilidad cosas que antes olvidaban”, confirma Molina. En un contexto de alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas, este tipo de actividades se convierten en un escudo protector de la salud mental.

5. Un mejor estado de ánimo y más vida social

Finalmente, la caminata rápida aporta beneficios emocionales y sociales. El movimiento activa la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores que reducen la ansiedad y elevan el estado de ánimo. Caminar con decisión no solo disminuye la tensión acumulada, también combate la depresión leve y mejora la calidad del sueño.

Si además se realiza en espacios verdes, el efecto se potencia: la naturaleza contribuye a reducir el estrés y brinda un entorno más estimulante. Y cuando se hace acompañado, los beneficios sociales se suman a los físicos. “No hay que subestimar el factor compañía, porque salir a caminar con un amigo o un familiar convierte el ejercicio en un momento de disfrute, y eso aumenta la motivación para mantener el hábito”, añade Molina.

Precauciones necesarias

Aunque es un ejercicio seguro, requiere algunas recomendaciones básicas. Lo ideal es iniciar con recorridos cortos de 10 a 15 minutos, aumentar gradualmente hasta llegar a 30, y hacerlo de tres a cinco veces por semana. El paso debe ser firme, lo suficiente para elevar un poco la respiración pero sin llegar al agotamiento. Usar calzado cómodo, elegir superficies seguras y mantenerse hidratado son aspectos esenciales.

También es recomendable consultar al médico antes de comenzar, especialmente si existen enfermedades cardiovasculares, problemas de movilidad o riesgo de caídas. En algunos casos, se aconseja empezar acompañado hasta ganar confianza y estabilidad.

La caminata rápida se presenta como una estrategia sencilla, económica y poderosa para envejecer con salud. Sus beneficios abarcan cinco áreas clave: un corazón más fuerte y un metabolismo activo; músculos y huesos resistentes; mejor equilibrio y movilidad; un cerebro más ágil; y un estado de ánimo elevado que también refuerza la vida social.

Basta un pequeño ajuste —acelerar el paso habitual— para activar mecanismos de mejora que impactan tanto en lo físico como en lo mental. Como resume Molina: “No se necesita un gimnasio ni grandes planes. Lo único que se necesita es decisión, constancia y un buen par de zapatos”.

