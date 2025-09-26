Tendencias de entrenamiento que podrían cuidar su corazón sin sobrecargarlo

El cardio ya no significa correr hasta el agotamiento. Nuevos estudios y expertos revelan un enfoque inesperado para cuidar el corazón sin llevarlo al límite. Foto: Getty Images

El entrenamiento cardiovascular —o “cardio”, como muchos lo llaman— se suele asociar con trotar, pedalear sin pausa o sudar en la caminadora. Sin embargo, esa visión ha cambiado, cada vez más personas buscan cuidar el corazón sin someterlo a esfuerzos extremos, en especial quienes tienen condiciones cardíacas, edad avanzada o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Ante ese interés, han surgido nuevas tendencias que priorizan la seguridad, la eficiencia y la adaptación individual.

Estas propuestas no eliminan el esfuerzo, lo optimizan. Incorporan pausas activas, ejercicios de baja intensidad distribuidos a lo largo del día, sprints cortos controlados o entrenamientos con intervalos de bajo volumen. La idea es mover el cuerpo con mayor frecuencia, evitando exponer al corazón a períodos prolongados de estrés innecesario. Ya no importa tanto cuán duro se trabaja en un momento puntual, sino cómo se distribuye y ajusta la actividad a cada persona.

Una investigación publicada en Frontiers in Public Health el 15 de mayo de 2025, titulada The effect of exercise on cardiovascular disease risk factors in sedentary population: a systematic review and meta-analysis, respalda este cambio de paradigma. Encontraron que el ejercicio regular —30 a 40 minutos, tres a cinco veces por semana— mejoró significativamente la presión arterial, además de reducir la frecuencia cardíaca en reposo.

El estudio concluye que un entrenamiento moderado y constante puede disminuir riesgos como la hipertensión o la frecuencia cardíaca elevada, sin necesidad de rutinas extremas. No obstante, advierte que los cambios metabólicos más profundos (como variaciones en lípidos) podrían requerir protocolos más intensos o de mayor volumen, lo cual no siempre es viable ni recomendable para quienes buscan proteger el corazón sin sobrecargarlo.

Según Elena Márquez, cardióloga de la Clínica Colombia, especialista en rehabilitación cardíaca, “el corazón es un músculo que necesita estímulos, pero esos estímulos deben ser consistentes y controlados, no insoportables”.

La especialista explica que en rehabilitación cardíaca se observa un giro hacia esquemas en los que se intercalan períodos activos breves con descansos, en lugar de largas sesiones continuas de alta carga. En su práctica clínica recomienda monitorizar la frecuencia cardíaca y mantenerla en rangos seguros (50-70 % de la frecuencia máxima estimada) en personas con enfermedad cardiovascular.

Por su parte, Mateo Suárez, entrenador en ciencias del ejercicio, resalta la importancia de abandonar la idea de que entrenar equivale a sudar en exceso: “el cuerpo también responde a estímulos leves y repetidos”. Una de sus estrategias favoritas son los “micro-intervalos”: cada 20 o 30 minutos de actividad ligera, insertar un minuto de esfuerzo moderado dentro de un margen seguro. Según él, esa técnica rompe la inercia del sedentarismo sin forzar al sistema cardiovascular.

Ambos coinciden en que estas tendencias se sostienen en tres pilares:

1. Frecuencia sobre intensidad extrema: es preferible moverse todos los días que entrenar con gran exigencia solo dos o tres veces por semana.

2. Distribución uniforme del esfuerzo: incorporar pausas activas o pequeños intervalos a lo largo de la jornada.

3. Entrenamientos de bajo volumen y progresión gradual: sesiones cortas, controladas y adaptadas al nivel individual.

Un estudio publicado en Journal of Applied Physiology en 2025, liderado por C. R. Chang, respalda este enfoque. Analizó la combinación de pausas de actividad ligera distribuidas en el día con ejercicio estructurado de alta intensidad en días alternos. Los resultados mostraron que esta mezcla ayuda a contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo y mejora parámetros cardiovasculares sin exigir sesiones largas y extenuantes.

Otra estrategia emergente que Suárez implementa con sus clientes es el HIIT de bajo volumen: intervalos breves de alta intensidad, pero con una carga total reducida. Un artículo publicado en Frontiers in Physiology en febrero de 2025 comparó este método con el HIIT tradicional y encontró beneficios cardiometabólicos similares con menor exigencia. “Incluso 10 minutos bien estructurados pueden ser más efectivos que 30 minutos de actividad moderada”, asegura Suárez, siempre que no existan contraindicaciones para picos de intensidad. Márquez asegura que en pacientes con riesgo cualquier protocolo intenso debe validarse mediante prueba de esfuerzo o supervisión médica.

También cobra fuerza el enfoque de “ejercicios de estilo de vida intermitente”: subir escaleras, caminar rápido en tramos cortos, realizar tareas domésticas con dinamismo o alternar períodos de pie con caminatas. Bajo el lema “sit less, move more” (sentarse menos, moverse más), varias guías modernas promueven estos cambios cotidianos. En esa línea, un estudio de la Universidad de Columbia publicado en Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes (19 de mayo de 2025) evidenció que reemplazar apenas 30 minutos de tiempo sedentario al día por actividad leve reduce hasta en un 50% el riesgo de un nuevo evento o muerte en pacientes con antecedentes cardíacos.

Al llevar estas tendencias a la práctica, los expertos recomiendan:

• Realizar una evaluación médica previa (ECG o prueba de esfuerzo si es necesario).

• Definir zonas seguras de frecuencia cardíaca.

• Empezar con micro-intervalos o pausas activas, como 1 minuto de esfuerzo moderado cada 20 o 30 minutos.

• Aumentar gradualmente la duración o número de intervalos, nunca la intensidad de golpe.

• Vigilar síntomas como dolor, fatiga o mareo, y ajustar de inmediato.

• Complementar el ejercicio con hábitos esenciales: buen sueño, alimentación saludable y control del estrés.

“No se trata de seguir modas, sino de acompañarlas con prudencia; lo que hoy resulta ligero, mañana podría ser excesivo si no se escucha al cuerpo”, dice Márquez.

Por su parte, Suárez agrega que “la adherencia es clave: es mejor hacer 10 minutos diarios durante años que 60 minutos intensos una semana y después abandonarlo”.

