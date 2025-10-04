¿Sin pesas, pero con resultados? Lo que dicen los expertos

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

Entrenar con el propio cuerpo no es un recurso de emergencia, es una disciplina completa. “Los músculos no saben si la resistencia viene de una pesa, de una máquina o de la gravedad. Lo único que importa es el estímulo que reciben”, dice Andrés Herrera, fisioterapeuta deportivo de la Pontifica Universidad Javeriana.

Esto explica por qué la calistenia y otras rutinas basadas en el peso corporal permiten ganar fuerza, masa muscular y resistencia de manera comprobada.

¿Cómo se gana fuerza con el peso corporal?

Los ejercicios que implican empujar, jalar o sostenerse contra la gravedad —como flexiones, dominadas, sentadillas o planchas— generan tensión mecánica en el músculo, que es la base para aumentar fuerza. Al ir sumando repeticiones, pausas bajo tensión o variaciones más exigentes, el cuerpo responde adaptándose y volviéndose más fuerte.

De acuerdo con María Camacho, entrenadora en calistenia, “quien logra dominar su propio cuerpo en ejercicios básicos desarrolla una fuerza funcional y estable, que se traduce en un mejor rendimiento en cualquier actividad física”.

¿Y la masa muscular sin pesas?

Existe la idea de que para “crecer” solo sirven las mancuernas o las máquinas. Sin embargo, la ciencia indica que lo que activa la hipertrofia es llevar al músculo cerca del fallo, es decir, exigirlo hasta que no pueda hacer más repeticiones con buena técnica. Esto se logra fácilmente con el peso corporal: una flexión común puede evolucionar a flexiones con palmada, en anillas o con los pies elevados; una sentadilla básica puede convertirse en pistol squat (a una pierna). Cada variante aumenta la dificultad y mantiene el estímulo de crecimiento.

