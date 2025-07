La pasión no se jubila: ¿cuáles son beneficios del sexo después de los 60 años?

La sexualidad no tiene fecha de caducidad. Al contrario, puede ser una de las formas más poderosas de mantenerse vivo. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque durante años la sexualidad en la vejez fue un tema tabú, hoy especialistas y personas mayores están demostrando que no solo es una realidad viva, sino que tiene efectos concretos, medibles y visibles.

“La idea de que la sexualidad se acaba con la juventud es cultural, no biológica”, afirma el doctor Gabriel Genise, sexólogo clínico y terapeuta de pareja, quien lleva más de dos décadas trabajando con adultos mayores.

“Veo todos los días cómo hombres y mujeres de 60, 70 o incluso 80 años descubren una nueva etapa en su vida íntima, con beneficios muy reales en su salud y autoestima”, dice Genise.

Uno de esos casos es el de un paciente de 68 años, quien tras enviudar decidió retomar su vida afectiva con una antigua amiga. Esa persona le contó al doctor Genise que decidió volver a tener intimidad, y lo hizo sentirse vivo otra vez, dormir mejor, sentirse más alegre, e incluso bajar un poco la presión arterial.

“Quienes mantienen relaciones sexuales regulares después de los 60 años suelen tener mejor presión arterial, menor frecuencia de insomnio y niveles más estables de colesterol”, dice Genise.

El doctor Genise asegura que sus pacientes que mantienen una vida íntima activa suelen mostrar menos uso de medicamentos para el insomnio o la ansiedad, y presentan una actitud más positiva en sus controles médicos.

Sin embargo, el doctor explica que ese tipo de transformación no es aislada. “La oxitocina, la dopamina, la serotonina… todos esos neurotransmisores que se liberan durante el sexo, incluso si no hay penetración, tienen efectos directos en el sistema inmunológico y nervioso. Esos cambios se reflejan en el rostro, el sueño, el estado de ánimo y hasta en la piel”, dice.

El especialista agrega que, cuando una paciente mayor “me dice que está volviendo a tener relaciones sexuales con una nueva pareja, lo celebro como un síntoma de vitalidad. Es como cuando me cuentan que volvieron a bailar o a viajar: su cuerpo y su mente se están activando”.

El doctor Genise asegura que el sexo en la vejez ayuda a:

• Mejorar el sistema inmune.

• Reducir la presión arterial.

• Disminuir el insomnio y el estrés.

• Elevar la autoestima.

• Fortalecer el vínculo de pareja.

• Estimular funciones cognitivas básicas.

Esteban Lince, médico internista y profesor de medicina geriátrica de la Universidad Nacional, en entrevista con Sexualidad El Espectador, indica que el sexo en la tercera edad tiene efectos reales y medibles en algunos aspectos de la salud física y mental, pero es importante no idealizarlo.

“Por ejemplo, el impacto sobre el sistema cardiovascular puede compararse con una actividad física moderada, pero no sustituye el ejercicio regular ni es recomendable si hay condiciones cardíacas graves sin control médico”, dice Lince.

Sobre la salud mental, el especialista confirma que el sexo genera descargas hormonales que mejoran el estado de ánimo. “La liberación de endorfinas y oxitocina ayuda a reducir el estrés y puede incluso modular el dolor crónico, lo cual es común en esta etapa de la vida”, precisa.

En cuanto a los mitos, el doctor aclara que la sexualidad no desaparece con la edad, pero sí puede modificarse: “Es normal que se presenten cambios en la respuesta sexual, como mayor tiempo para lograr la excitación o dificultades eréctiles. Eso no significa que se pierda el placer, sino que este requiere adaptación y comunicación”, afirma el docente universitario.

Finalmente, advierte sobre la necesidad de una visión integral: “No se trata solo de tener relaciones sexuales, sino de mantener un entorno afectivo saludable. Y por supuesto, no podemos olvidar la prevención: las enfermedades de transmisión sexual no discriminan por edad. Muchos adultos mayores no usan preservativos porque ya no hay riesgo de embarazo, pero el riesgo de infección sigue ahí”.

Obstáculos que aún persisten

A pesar de todas estas evidencias, muchos adultos mayores siguen sintiendo que no está bien desear o ejercer su sexualidad. “Es triste, pero real. Muchas mujeres mayores me han confesado que creen que ya no son atractivas o que no tienen derecho a sentir deseo. Y muchos hombres se frustran al experimentar cambios en la erección, sin saber que es completamente natural y tratable”, cuenta Genise.

Uno de sus pacientes, de 74 años, fue a consulta tras varios años de evitar cualquier contacto íntimo y le dijo que tenía miedo de fallar y no estar a la altura. Tras un acompañamiento psicológico y médico, recuperó la confianza y pudo iniciar una relación con una compañera del grupo de lectura de su barrio.

Tener relaciones sexuales después de los 60 años no es solo posible, sino saludable. Pero también requiere información, prevención y comunicación. “El uso del preservativo sigue siendo importante”, advierte el doctor Genise. Muchos adultos mayores creen que están fuera de riesgo de infecciones de transmisión sexual, pero no es así.

Por eso, el experto afirma que hablar del tema en la consulta médica es fundamental. “La salud sexual debe formar parte del chequeo rutinario en la vejez”, insiste el sexólogo. Lo que queda claro es que los beneficios del sexo en la tercera edad no son una suposición ni una esperanza.

“La vejez no mata el deseo. Lo que lo mata es el silencio, el miedo o la vergüenza. Cuando dejamos de lado esos prejuicios, el cuerpo y el alma responden”, concluye el doctor Genise.