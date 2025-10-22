Bienestar postpandemia: hábitos que llegaron para quedarse

Tras la pandemia, el bienestar dejó de ser un lujo para convertirse en prioridad. Foto: Getty Images

La pausa global originada por la pandemia del COVID‑19 no sólo trastocó costumbres, sino que también sembró semillas de cambio que, en muchos casos, se han consolidado como hábitos persistentes. En mercados, espacios de trabajo y hogares por igual se observa que el bienestar dejó de ser una aspiración ocasional para convertirse en un eje central del vivir diario. Alimentarse mejor, moverse más, priorizar el sueño y cuidar la salud mental ya no son solo promesas, ahora son rutinas que siguen ganando terreno en el mundo postpandemia.

Ese giro de fondo tiene múltiples causas, la conciencia repentina de nuestra vulnerabilidad, el confinamiento que obligó a replantear los entornos domésticos, y la reconexión con lo esencial. Pero, sobre todo, ese cambio ha sido acompañado por una conversión de hábitos que muchos están dispuestos a mantener. Ahora bien, ¿cuáles de esas nuevas prácticas han venido para quedarse y por qué vale acentuarlas? Para responderlo conviene mirar tanto las evidencias recientes como la mirada de quienes trabajan en el terreno.

A decir de la María Fernanda Silva, psicóloga del bienestar especializada en salud ocupacional de la Universidad Externado de Colombia, “la experiencia del confinamiento despertó en muchas personas un deseo genuino de recuperar el control sobre su vida, y eso se tradujo en establecer rutinas más conscientes de lo que realmente importa”. Y Carlos Medrano, fisioterapeuta y coach de movimiento, añade que “cuando se acortaron los márgenes entre trabajo, descanso y ocio, muchas personas descubrieron que no estaban tan bien como pensaban. Lo interesante es que varias de esas ‘nuevas exigencias’ se han transformado en hábitos que mejoran la salud día tras día”.

Un estudio aporta datos sólidos para entender el panorama actual. Se trata de Coming out of isolation: impacts of COVID‑19 on physical activity, diet, mental well‑being, and sleep over time, de J. Billings y colaboradores, publicado en la revista Frontiers in Psychology en noviembre de 2024. El trabajo combinó métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar cómo cambiaron cuatro pilares del bienestar, actividad física, alimentación, bienestar mental y sueño, en tres momentos, antes de la pandemia (invierno de 2019), al comienzo del confinamiento (mayo de 2020) y un año después (mayo de 2021).

Principales resultados

• En el momento de confinamiento la mayoría reportó cambios negativos en la alimentación, el bienestar mental y el sueño; la actividad física tuvo variabilidad.

• Al cabo de un año (mayo 2021) aparecieron mejoras en los cuatro rubros; las mayores mejoras se dieron en bienestar mental y calidad del sueño.

• El análisis cualitativo reveló que factores como el estrés, la ansiedad y la motivación personal fueron motores clave de los cambios de salud. Las rutinas alteradas forzaron adaptaciones.

• Un hallazgo importante: los pilares de salud no actúan de forma aislada. Mejorar el sueño o el bienestar mental contribuyó a una alimentación más saludable o a aumentar la actividad física.

En palabras de Silva, “este tipo de investigaciones confirman lo que vemos en consulta: no basta con moverse más o comer mejor si el descanso o el estado de ánimo quedan al margen”. Medrano destaca que “la actividad física se vuelve sostenible cuando hay un soporte mental y un entorno que lo favorece; los cambios que sobreviven son los que entrelazan varios hábitos”.

¿Qué hábitos del bien­estar postpandemia parecen estar aquí para quedarse? Aquí algunos que los expertos coinciden en valorar:

1. Rutinas híbridas de trabajo y descanso: Con el trabajo remoto o flexible, muchos han redefinido los márgenes de la jornada. Silva comenta que “una de las claves ha sido el crear una ‘frontera’ física o simbólica entre trabajo y hogar”.

2. Alimentación más consciente: Cocinar en casa ganó terreno, priorizar alimentos frescos, evitar el “comer por inercia”. Medrano apunta que “cuando alguien ve que una buena receta mejora su energía, lo integra como hábito”.

3. Movimiento integrado al día: No sólo el gimnasio, sino caminar, estirarse, alternar posturas. Según Medrano, “esas micro-pausas activas durante el día han venido para quedarse”.

4. Sueño como prioridad: Dormir bien dejó de considerarse un lujo para pasar a ser una inversión de salud. En el estudio citado, mejorar el sueño fue una de las áreas con mayor progreso.

5. Gestión de salud mental y estrés: Más que terapia formal, se trata de rituales de autocuidado (meditación, tiempo offline, conexión social). Silva lo resume: “cultivar el bienestar mental se volvió tan normal como cepillarse los dientes”.

Ahora bien, adoptar estos hábitos no es automático. Los especialistas ofrecen algunos consejos prácticos:

• Establecer pequeños cambios incrementales: por ejemplo “voy a caminar 10 minutos extra al día” en lugar de decir “voy a hacer dos horas de gimnasio”.

• Identificar la “por qué”: cuando la motivación es personal (más energía, mejor sueño, estar con los hijos) el hábito se mantiene mejor.

• Conectar hábitos: dormir mejor facilita moverse más; moverse más facilita dormir mejor; comer bien apoya ambos. Es la lógica del efecto dominó.

• Crear barreras al mal hábito: si se trabaja desde casa, definir un espacio exclusivo de trabajo, un horario fijo, y luego desconectar.

• Celebrar los progresos: reconocer cuando algo mejora, aunque sea leve, refuerza la conducta. Silva dice: “una sonrisa al verte mejor en el espejo puede valer más que media hora extra de ejercicio”.

