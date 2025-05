¿Que tan bueno es hacerse el blanqueamiento dental? Un experto responde

La odontología estética tiene herramientas poderosas, pero como toda medicina, debe aplicarse con ética y conocimiento. Porque detrás de cada sonrisa blanca debería haber una decisión informada, no una moda sin control. Foto: Getty Images

Por décadas, la sonrisa ha sido considerada una de las cartas de presentación más importantes del ser humano. En un mundo en el que la estética juega un papel cada vez más preponderante, el blanqueamiento dental se ha convertido en una de las prácticas más comunes dentro de la odontología cosmética. Pero, ¿es realmente seguro? ¿Puede comprometer la salud bucal en aras de la belleza.

“El blanqueamiento dental no es en sí ni bueno ni malo. Es una herramienta. Lo que determina su efecto es el contexto, el tipo de tratamiento y, sobre todo, el estado de salud bucal del paciente”, explica el odontólogo especializado en estética dental, Álvaro Ramírez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia clínica y ha seguido de cerca la evolución de estos procedimientos.

El blanqueamiento dental consiste en la aplicación de agentes químicos —principalmente peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida— que penetran el esmalte y descomponen los compuestos orgánicos causantes de las manchas. “Lo que hacen estos peróxidos es liberar radicales libres que oxidan las moléculas pigmentadas del esmalte, desintegrándolas en partículas más pequeñas que reflejan mejor la luz”, afirma Ramírez.

Los tratamientos pueden realizarse de forma ambulatoria con kits de uso en casa o de manera profesional en consultorios odontológicos. Según Ramírez, esta diferencia es crucial: “los productos de venta libre suelen tener concentraciones bajas del agente blanqueador, pero si se usan sin supervisión, incluso esas dosis pueden generar sensibilidad o quemaduras leves en encías. En cambio, en el consultorio, aunque las concentraciones son más altas, hay un control riguroso del tiempo y la protección de tejidos blandos”.

¿Cuándo es recomendable?

El blanqueamiento dental está indicado en pacientes con tinciones extrínsecas, es decir, manchas causadas por factores externos como el consumo frecuente de café, vino tinto, cigarrillo, té negro o alimentos con pigmentos fuertes. También puede ser útil para tratar decoloraciones leves por envejecimiento o mala higiene dental.

“Si el paciente tiene buena salud oral, encías sanas, sin caries ni fracturas dentales, y manchas superficiales, el blanqueamiento puede ser un procedimiento seguro y con resultados notables. De hecho, cuando se hace bien y con criterio, no solo mejora la estética: también puede motivar a las personas a cuidar más su higiene dental y visitar al odontólogo con mayor frecuencia”, comenta Ramírez.

Casos en los que no se recomienda

No obstante, no todo el mundo es candidato. Existen contraindicaciones claras y, según Ramírez, muchas veces ignoradas en clínicas estéticas o tratamientos caseros. “Pacientes con caries activas, enfermedad periodontal, dientes muy sensibles, fracturas en el esmalte, o mujeres embarazadas deben evitar el procedimiento. Tampoco se recomienda en menores de 16 años porque el nervio dental todavía es muy grande y la sensibilidad posterior puede ser severa”.

Además, el odontólogo advierte que los blanqueamientos no afectan el color de coronas, carillas o empastes. “Muchos pacientes vienen pensando que con el blanqueamiento van a igualar el color de todos sus dientes, sin saber que las restauraciones no se modifican con peróxidos. Eso genera resultados disparejos y decepción”.

Uno de los efectos secundarios más reportados es la sensibilidad dental. Según una revisión publicada en The Journal of the American Dental Association en diciembre de 2018, entre el 55% y 75% de los pacientes que se someten a blanqueamiento profesional experimentan algún grado de sensibilidad durante o después del procedimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta desaparece entre 24 y 48 horas.

Ramírez es enfático al respecto: “es normal que los dientes se vuelvan un poco más sensibles justo después del tratamiento, especialmente al frío. Pero si se aplica un protocolo adecuado, usando geles desensibilizantes, pastas con nitrato de potasio y controlando el tiempo de exposición, se puede minimizar mucho el malestar”.

También aclara que no es cierto que el blanqueamiento desgaste el esmalte. “Lo que sí puede pasar si se abusa del tratamiento o se hacen muchas sesiones seguidas, es que se altere la microestructura del esmalte, haciéndolo más poroso temporalmente. Por eso no se debe repetir el procedimiento más de una vez cada seis meses o un año, dependiendo del caso”, explica.

Sobre el tema, un estudio llevado a cabo en 2022 por la Universidad de São Paulo comparó los efectos de tres métodos de blanqueamiento dental: en consultorio con luz LED, ambulatorio con férulas personalizadas y productos de venta libre. La investigación analizó tanto la eficacia como los efectos secundarios en 120 pacientes divididos en tres grupos.

Los resultados indicaron que el blanqueamiento en consultorio fue el más efectivo en términos de tonalidad alcanzada, con una diferencia de hasta cinco tonos en la escala VITA. No obstante, también fue el que presentó mayor incidencia de sensibilidad dental (73%). El método ambulatorio, si bien fue más lento (logrando en promedio tres tonos), produjo menor sensibilidad (41%). Los kits de venta libre ofrecieron resultados más modestos (dos tonos en promedio) y en algunos casos causaron irritación gingival.

La doctora Carolina Fernández, quien dirigió la investigación, afirmó en la publicación: que el blanqueamiento profesional sigue siendo el más efectivo, “pero su aplicación debe estar estrictamente regulada. En todos los casos, el acompañamiento del odontólogo es fundamental para evitar efectos no deseados”.

¿Es una moda peligrosa?

La popularización de sonrisas inmaculadas, especialmente entre celebridades e influencers, ha generado una percepción social de que los dientes blancos son sinónimo de éxito y salud. Ramírez advierte que esta tendencia puede ser riesgosa. “Estamos viendo jóvenes obsesionados con el blanco perfecto, pidiendo repetir blanqueamientos cada tres meses o comprando pastas blanqueadoras abrasivas que terminan rayando el esmalte”, sostiene.

En redes sociales también proliferan remedios caseros como el uso de bicarbonato de sodio, carbón activado o limón, los cuales, según Ramírez, pueden ser peligrosos. “El bicarbonato puede ser abrasivo, el limón es ácido y erosiona el esmalte, y el carbón activado no tiene ninguna base científica. Pueden generar un efecto inmediato, pero lo que están haciendo es dañino y, a largo plazo, irreversible”.

Al final, la decisión de realizarse un blanqueamiento dental debe ser personal, informada y guiada por un profesional. “Mi consejo es que, si una persona desea mejorar el color de sus dientes por razones estéticas, lo haga. Pero con conciencia y sin obsesionarse con resultados irreales. La sonrisa perfecta no es la más blanca, sino la más saludable y auténtica”, concluye Ramírez.