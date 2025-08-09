Bogotá se prepara para la Carrera Trail Urbano: cierres y desvíos para el domingo

Este tipo de eventos fortalecen la cultura deportiva y el uso del espacio público, pero requieren preparación y responsabilidad por parte de todos. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha anunciado que este domingo 10 de agosto de 2025 se realizará la Carrera Bogotá Trail Urbano, un evento deportivo urbano que comenzará y finalizará en sector de Las Aguas y que movilizará a cerca de 3.000 participantes por vías del centro histórico de la ciudad.

Con el fin de garantizar la seguridad de los corredores y la fluidez del evento, la SDM ha dispuesto una serie de cierres viales y desvíos que impactarán diversos corredores del centro de Bogotá, con afectaciones desde el sábado 9 de agosto en la tarde y hasta la tarde del domingo.

Recorrido, horarios y logística del evento

El evento se desarrolla en una ruta de aproximadamente 11 kilómetros, con punto de partida en el Parque Las Aguas Germania, ubicado en la diagonal 20 con carrera Primera Este. La apertura del espacio se realizará desde las 7:00 a.m., con ingreso a los corrales y salida de la carrera entre 7:30 y 8:00 a. m.

El circuito sigue por la calle 22 (calzada sur), carrera Quinta Este, Quinta A Este (con retorno cerca de la calle 18), Séptima, y varias vías adyacentes al Parque Nacional, para finalmente retornar hacia el punto de inicio en Las Aguas.

Cierres viales: calles inhabilitadas y tiempos definidos

Para poder desarrollar la carrera con seguridad, la SDM estableció cierres totales en calles y carreras significativas del centro. A continuación, el detalle:

• Desde el sábado 9 de agosto a las 5:00 p. m. hasta el domingo 10 de agosto a las 2:00 p. m.:

• Diagonal 20A entre carrera Primera Este y calle 20.

• Carrera Primera Este entre calle 19A y diagonal 20A.

• Durante el domingo 10 de agosto, en distintos períodos de la mañana:

• Calle 22 (entre carrera Tercera y Primera Este) y calle 22 (calzada sur entre Primera Este y Quinta A Este): 6:00 a.m. – 9:45 a. m.

• Carrera Quinta A Este (entre calle 22 y retorno norte a la altura de calle 18): 6:00 a. m. – 8:30 a. m.

• Carrera Segunda (entre calle 22 y calle 22A); calle 22A (entre Carrera Segunda y Tercera); Carrera Segunda A (entre calle 24 y calle 22A): 6:00 a. m. – 9:45 a. m.

• Occidente–norte (avenida calle 26 con Carrera Tercera): 6:00 a.m. – 9:45 a.m.

• Avenida calle 26 (calzada sur entre la Séptima y la Carrera Tercera), sur–oriente de la Séptima con la calle 26, y avenida Séptima (entre calle 28 y calle 26): 7:30 a.m. – 9:45 a.m.

• Avenida Séptima (calzada occidental entre calle 39 y calle 36; calzada oriental entre calle 36 y calle 28); calle 39 (entre Carrera Quinta y Séptima): desde 12:30 a.m. para calle 39 y 7:30 a.m. para los tramos de la Séptima, hasta 9:45 a.m.

• Calle 36 (entre Séptima y Quinta); vías internas del Parque Nacional al costado oriental de la carrera Quinta: 7:30 a.m. – 9:45 a.m.

Desvíos recomendados

Se habilitaron rutas alternas para facilitar el paso por los corredores afectados:

• Avenida Circunvalar (sentido norte–sur): solo para acceso al Cerro Monserrate. Se podrá tomar:

1. Transversal Segunda al sur → Calle 40A Bis al occidente → Carrera Quinta al sur.

2. Avenida calle 32 al occidente → Carrera Quinta al sur.

• Desde el cerro Monserrate hacia el sur por Circunvalar: desviarse por calle 26 al occidente → Carrera Quinta al sur.

• Quienes circulan sur–norte por la carrera Quinta y buscan tomar calle 26 al oriente o avenida Circunvalar al sur: seguir por carrera Quinta al sur → calle Sexta al oriente.

Recomendaciones para la ciudadanía

La SDM y los organizadores del evento hacen varias recomendaciones para minimizar el impacto en el tráfico y facilitar los desplazamientos:

• Evitar el uso del vehículo particular, preferir rutas de transporte masivo como Transmilenio o rutas Transmizonal.

• Planificar con antelación los trayectos en los sectores afectados, especialmente entre las 6:00 a.m. y las 9:45 a.m. del domingo.

• Atender indicaciones del personal de tránsito, señalización y veladores autorizados por la SDM.

• Optar por medios de transporte no motorizados, como la bicicleta o caminar, siempre que sea viable.

Vale la pena recordar que el fin de semana anterior, Bogotá vivió intensas jornadas de ciclovía extendida y marchas que impactaron significativamente la movilidad. Sin embargo, este domingo 10 de agosto, no se registran coincidencias de eventos masivos fuera de la carrera Trail Urbano.

Desde el sábado 9 de agosto, 5:00 p.m., y durante gran parte del domingo, habrá cierres y desvíos en vías como la calle 22, la carrera Quinta, la avenida Séptima, la calle 26 y zonas cercanas al Parque Nacional. La población está llamada a informarse, prepararse y optar por alternativas de movilidad que eviten contratiempos.