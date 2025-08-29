Caída de cabello en la menopausia: posibles causas y qué puede hacer

Más de la mitad de las mujeres posmenopáusicas sufre caída de cabello, un cambio que va más allá de lo estético. Foto: Getty Images

La llegada de la menopausia marca un antes y un después en la vida de la mujer. El cuerpo atraviesa transformaciones profundas, desde los conocidos sofocos y los cambios en el ciclo de sueño hasta alteraciones en la piel y el estado de ánimo. Entre todos esos cambios, uno de los más visibles —y al mismo tiempo menos comentados— es la caída del cabello. Muchas mujeres notan cómo el volumen disminuye, los mechones se afinan y el espejo comienza a reflejar una imagen distinta de la que conocían.

Lejos de ser un simple tema estético, la pérdida capilar en esta etapa tiene raíces biológicas y emocionales. Está ligada a modificaciones hormonales propias del climaterio, pero también impacta en la forma en que cada mujer se percibe a sí misma. Comprender por qué ocurre y qué se puede hacer para reducirlo es clave no solo para conservar el cabello, sino también para atravesar la menopausia con más confianza y bienestar.

La doctora Valeria López, dermatóloga especializada en salud capilar de Dermanat Colombia, explica que: “Durante la menopausia, la caída de estrógenos altera el ciclo natural del cabello: los cabellos crecen menos tiempo (fase anágena), se acortan y luego se caen, y los folículos se hacen más pequeños, lo que genera hebras más finas y menos abundantes”. La caída de los estrógenos favorece un desequilibrio hormonal relativo, donde los andrógenos —aunque no aumentan— tienen más peso, contribuyendo a lo que se conoce como alopecia androgénica femenina o patrón femenino de adelgazamiento capilar.

Además, se sabe que en la menopausia disminuye el flujo sanguíneo al cuero cabelludo y se alteran factores metabólicos y nutricionales esenciales (como vitaminas y ácidos grasos), lo que también contribuye a un cabello frágil, seco y con menos densidad.

Impacto psicológico y emocional

Esteban Rojas, psicólogo clínico especializado en duelo afectivo de la Universidad Externado de Colombia, aborda el tema desde otra óptica: “Perder el cabello puede sentirse como una pérdida de identidad o femineidad. Muchas mujeres atraviesan esa etapa con una sensación de duelo vinculada a su imagen corporal“.

Además, señala que esos sentimientos pueden agravar el estrés, el insomnio y la ansiedad, “el estrés en sí mismo aumenta el cortisol, que acelera la fase de caída del cabello en un círculo difícil de romper”, explica.

De acuerdo con el especialista, atender esa parte emocional es clave y permite mejorar incluso los resultados físicos: sesiones de acompañamiento psicológico, grupos de apoyo, técnicas de manejo del estrés y autocuidado contribuyen no solo a lidiar con la pérdida, sino a conservar el cabello que aún se tiene.

Un estudio publicado el 16 de febrero de 2022 en la revista Menopause de The North American Menopause Society, investigó la prevalencia de alopecia de patrón femenino en 10.780 mujeres posmenopáusicas atendidas en una clínica especializada en climaterio. Fueron evaluadas durante una consulta especializada, en la que se examinó la presencia de alopecia de patrón femenino, su severidad, el índice de masa corporal (IMC) y otros aspectos clínicos y psicosociales.

En los resultados se encontró que el 52,2 % de las participantes presentaba alopecia de patrón femenino (FPHL). Además, a mayor IMC (obesidad), mayor prevalencia y severidad. También, el 60 % de las mujeres reportó baja autoestima, y este porcentaje aumentó conforme crecía la extensión de la alopecia.

¿Qué se puede hacer para prevenir o reducir la caída capilar en la menopausia?

Esto es lo que la doctora López recomienda:

1. Cuidado capilar y nutrición: Champús y tratamientos suaves y nutritivos, que mantengan la hidratación del cuero cabelludo. Productos con minoxidil tópico al 5 %, que prolonga la fase de crecimiento capilar y mejora el flujo sanguíneo. Champús con cetoconazol (como Nizoral), que reducen los andrógenos locales en el cuero cabelludo y ayudan a frenar la caída. También sugiere una dieta equilibrada, rica en hierro, zinc, biotina y ácidos grasos esenciales, ya que son nutrientes clave para la salud capilar.

2. Manejo del estrés y salud emocional: “No subestime cómo le hace sentir su cabello. Trabajar en su autoestima y reducir la ansiedad puede tener un impacto real en la salud capilar”, enfatiza Rojas. Técnicas de relajación, mindfulness, ejercicio suave, y apoyo emocional pueden romper ese círculo de estrés-caída que agrava el problema.

3. Evaluación médica integral: Consultar con un dermatólogo y, si es necesario, con endocrinólogo o ginecólogo, permite descartar otras causas como problemas tiroideos, deficiencias nutricionales, o condiciones autoinmunes. También permite valorar opciones como terapias hormonales (HRT), aunque no siempre incluyen efectos directos sobre el cabello.

4. Apoyo estético y emocional: Cuando la caída ya es notable, es legítimo y útil buscar soluciones estéticas: pelucas, extensiones, maquillaje capilar o tratamientos.

La caída del cabello en la menopausia es un fenómeno común y multifactorial. Tiene raíces en cambios hormonales —como la baja de estrógenos y la mayor influencia relativa de andrógenos—, junto a factores metabólicos, nutricionales y emocionales.

El estudio mencionado evidencia que más de la mitad de las mujeres posmenopáusicas experimentan este tipo de alopecia, y que la autoestima se ve afectada en más del 60 % de los casos.

Por ello, el abordaje debe ser integral: combinar cuidados capilares adecuados, intervenciones médicas cuando corresponda, una nutrición adecuada, y un acompañamiento psicológico y emocional que sostenga la identidad y autoestima.