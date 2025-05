Cali corre hacia el futuro: así fue la Maratón 2025, entre fiesta y aprendizajes

La primera edición de esta carrera fue el pasado 4 de mayo. Foto: Media Maratón de Cali

Amanecía en la Sucursal del Cielo cuando los primeros corredores comenzaron a calentar sobre el asfalto de las canchas Panamericanas. No eran ni las 5:00 a.m. y ya la ciudad vibraba al ritmo de los tambores, las zapatillas y la respiración ansiosa de miles de atletas que estaban a punto de hacer historia. Cali, capital del Valle del Cauca, celebraba el debut de su primera Maratón Internacional, un evento que no solo buscaba consagrarse como referencia atlética en el continente, sino también como símbolo de una urbe que quiere pensarse desde la sostenibilidad, la cultura y la participación ciudadana.

La Maratón de Cali 2025 fue el evento central del “Día de la Movilidad Activa”, una jornada sin carros ni motos, donde la prioridad fue para bicicletas, peatones y corredores. La Alcaldía, en un esfuerzo por impulsar la actividad física y reducir la huella de carbono, cerró más de 30 kilómetros de calles principales para convertirlas en una gran pista atlética. Y el resultado fue 10.000 corredores inscritos, representantes de 37 países, y una ciudad entera entregada al júbilo de correr.

Con el prestigioso Sello Élite de World Athletics —un logro que ninguna otra maratón del país había alcanzado antes—, el evento prometía estándares de talla mundial. El recorrido fue cuidadosamente diseñado para mostrar lo mejor de la ciudad: del Túnel Mundialista al norte en Chipichape, pasando por el oeste verde que abraza al Río Cali, hasta llegar a la zona universitaria del sur. Cada cinco kilómetros, una tarima con bailarines de salsa inyectaba energía al pelotón, una idea creativa que integró la esencia caleña al esfuerzo deportivo.

Voces de quienes lo vivieron

Aunque cada corredor tenía su propio objetivo —bajar tiempos, terminar por primera vez, correr en grupo o simplemente disfrutar—, lo que compartieron fue la experiencia única de estar ahí. El Espectador recogió los testimonios de tres participantes con perfiles distintos: una aficionada paisa, un veterano bogotano y una visitante internacional.

Camila Rodríguez, 32 años – corredora aficionada (10K)

Diseñadora gráfica de Medellín, recordó su paso por la meta:

“Fue una experiencia muy emotiva. Yo ya había corrido medias maratones, pero nunca una completa. Había entrenado meses para esto. Lo que más me impresionó fue cómo Cali se volcó entera a apoyar. Había gente en los balcones, familias con carteles, niños dando frutas. En el kilómetro 30, que es el muro mental, un grupo de músicos empezó a tocar salsa en vivo, y eso me salvó. Literal. Esas cosas no pasan en todas partes. Sentí que la ciudad me abrazó y me empujó. Correr aquí fue como bailar 42 kilómetros”.

Por su parte, Andrés Mejía, de 51 años, administrador de empresas y miembro del club de corredores Máster Bogotá, ya ha participado en más de 15 maratones en su vida, pero asegura que esta le dejó una huella especial:

“No esperaba tanto nivel, le soy sincero. La organización me sorprendió gratamente. Desde que llegué al aeropuerto, todo estaba señalizado para corredores. Recogí mi kit sin filas, el chip funcionó perfecto, y el día de la carrera, todo estaba donde debía estar: los baños, la hidratación, la señalización del recorrido. Pero lo que más me gustó fue la alegría caleña. No es lo mismo correr con frío y silencio que correr con calor humano y tamboras. Se siente en el cuerpo y en el alma. Yo hice 3 horas 42 minutos, pero me quedo más con lo vivido que con el reloj”.

Finalmente, Laura Gómez, 34 años, fisioterapeuta española radicada en Ciudad de México, viajó a Cali especialmente por la maratón y no se arrepiente:

“Yo corro por el mundo. Es mi forma de conocer ciudades: corriendo sus maratones. He estado en Berlín, en Valencia, en Buenos Aires… y lo que vi en Cali fue distinto. Fue más humano. La gente te mira a los ojos, te echa porras, te sonríe. No es una maratón fría ni industrial. Además, el paisaje es espectacular: vegetación tropical, pasos sobre ríos, y un ritmo urbano con alma. Incluso me emocioné en los últimos kilómetros. Cali me tocó. Quiero volver".

Lo que brilló

La maratón fue un éxito en varios frentes. La premiación superó los 300 millones de pesos, incluyendo incentivos para los atletas nacionales y para quienes lograran romper récords. La logística cumplió con estándares internacionales: corredores de élite como Gabriel Geay (Tanzania) y Helalia Johannes (Namibia) encabezaron los resultados, dejando la vara alta para futuras ediciones. La cobertura mediática fue amplia, con transmisiones en directo, y la ciudad aprovechó para mostrar su mejor cara.

La inclusión fue otro aspecto destacado: más de 200 corredores con discapacidad participaron en categorías especiales, y hubo tramos diseñados para acompañantes y guías. Además, la carrera de 4.2K fue pensada para niños, adultos mayores y familias enteras que querían sumarse al ambiente sin necesidad de competir.

El componente cultural fue otro acierto: las presentaciones de baile, los murales urbanos pintados durante el recorrido y la integración con artistas locales le dieron una identidad propia al evento, muy distinta a las maratones genéricas que se replican por el mundo.

El lado que aún debe mejorar

Sin embargo, no todo fue perfecto, algunos corredores señalaron algunas falencias que deberán corregirse en futuras ediciones. Por ejemplo:

• En los kilómetros 25 y 35, algunos puntos de hidratación se agotaron antes de tiempo.

• La señalización en algunos cruces fue confusa, especialmente para los corredores que iban sin relojes GPS.

• Hubo aglomeraciones en la entrega de kits el día sábado en la tarde, cuando llegó la mayor afluencia.

• Algunos corredores criticaron la falta de suficientes carpas de recuperación y duchas móviles al final del recorrido.

• El sistema de devolución de chip electrónico tuvo inconsistencias en algunos casos, lo que retrasó la entrega de resultados no oficiales.

Aun así, el balance fue claramente positivo, y la mayoría de los participantes valoraron la experiencia como transformadora.

Ya se anunció que la edición 2026 buscará ampliar cupos, incluir nuevas distancias y atraer a más atletas élite. Se espera también que la organización tome nota de las críticas y refuerce la experiencia de los corredores populares.

