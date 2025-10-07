Media Maratón de Bucaramanga 2025: guía para corredores

El evento sigue siendo una vitrina importante del atletismo regional, con la FCV apostando por mejorar cada año en logística, salud y experiencia del corredor. Foto: FCV

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bucaramanga se prepara para vivir, el domingo 12 de octubre de 2025, una nueva edición de su emblemática Media Maratón, organizada por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), con distancias de 21 km, 10,5 km y 5 km. Para quienes ya aseguraron su cupo o buscan confirmar detalles de aquí al día de la competencia, estos son los puntos clave:

• Las rutas de 21 km y 10,5 km parten del Parque Turbay, Carrera 27a.

• El recorrido es circular y atraviesa varios sectores urbanos de Bucaramanga: se va por la Calle 56 hacia San Andresito, Centro Comercial Acrópolis, Plaza Mayor, Marsella Real, el Viaducto Provincial Puente de la Novena, Parque Romero, Avenida La Rosita, luego de nuevo hacia la Carrera 27, haciendo el circuito segundo tramo en 21 km.

• Para la media maratón de 21 km, los corredores completan un “segundo circuito” luego de pasar por el Colegio de la Presentación, reingresando por Calle 56 hasta la meta en la Carrera 27.

• El terreno es urbano con pendientes, cambios de nivel y tramos de subida y bajada, lo cual exige una preparación que incluya cuestas.

Saber bien dónde están las pendientes, los puntos de giro, los cruces y los tramos planos puede marcar la diferencia en la estrategia de carrera.

👟 Le puede interesar: Las claves de la longevidad para mujeres

Horarios de salida y organización del día

• 21 km: salida a las 6:30 a.m.

• 10,5 km: salida a las 7:45 a.m.

• 5 km (recreativa): salida a las 8:45 a.m.

Todas las carreras tienen como punto de partida el Parque Turbay, en la Carrera 27a. Es importante estar muy puntual, los cierres de salida y control de seguridad pueden aplicarse, y cualquier demora puede afectar el tiempo disponible para completar la ruta.

Puntos de hidratación

• En la ruta de 10,5 km hay alrededor de 8 puntos de abastecimiento, algunos ofreciendo solo agua, otros agua y bebidas isotónicas.

• Los corredores deben planear su hidratación estratégica, especialmente si el clima es caluroso. Saber dónde estarán los puntos le permitirá distribuir mejor el ritmo.

Kit, recolección y logística previa

• Los inscritos reciben un kit oficial (camiseta, dorsal, medalla finisher, chip en las distancias competitivas) y acceso a la Expo del evento.

• Se habilita la Feria Expovida en días anteriores del 9 al 11 de este mes para recoger kits, asistir a actividades de salud, charlas, stands deportivos, nutrición, etc.

• Para reclamar el kit, generalmente es obligatorio presentar documento de identidad, y hacerlo en los días establecidos para evitar contratiempos el día de la carrera.

• Si un corredor no recoge su kit en la Feria previa, puede que no tenga acceso al dorsal, chip o camiseta durante el evento, lo que podría impedir su participación plena.

Preparación física, estrategia y precauciones

• Dado que quedan pocos días, priorice entrenamientos ligeros, descanso, buena alimentación e hidratación. Evite cargas pesadas.

• Estudie mentalmente la ruta: identifique dónde van las subidas más fuertes para no quedarse sin fuerzas prematuramente.

• Lleve ropa y calzado adecuados: zapato amortiguado, ropa transpirable, protector solar, gafas si hace sol, gorra ligera si lo prefieres.

• Llegue con antelación: considera tráfico, cierres viales, transporte público o rutas que le acerquen al punto de partida con tiempo.

• Cuide su alimentación en los días previos: evite comidas pesadas, exceso de sal o alimentos nuevos que puedan causar molestias.

• Conozca el reglamento: si bien las fuentes no siempre detallan las penalidades, descuidos como variante de ruta, no pasar controles o incumplir normas de seguridad pueden generar sanciones.

El evento sigue siendo una vitrina importante del atletismo regional, con la FCV apostando por mejorar cada año en logística, salud y experiencia del corredor.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.