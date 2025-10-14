Caminar a diario con su perro podría cambiar su vida: ¿por qué?

Los perros deben salir a pasear de tres a cuatro veces por día. Foto: Unsplash

Los paseos con nuestro perro pueden parecer una tarea más dentro del día: la correa, la puerta, el mismo camino, los saludos de siempre. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que esa caminata diaria trae grandes beneficios tanto para el tutor como para el animal. A continuación, le contamos por qué debería ver ese momento con su perro como mucho más que una rutina.

Beneficios físicos y emocionales para el tutor:

Más actividad física: tener un perro implica diferentes responsabilidades, y una de las más importantes es sacarlo a pasear diariamente. Esas caminatas, sean largas o cortas, representan un aumento de la actividad física diaria , mejoran la circulación y fortalecen el sistema cardiovascular. Un estudio de la Asociación Americana del Corazón sobre tener un perro puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón . Según la investigación, las personas que pasean regularmente a sus animales son más activas, presentan menor riesgo de padecer problemas cardiovasculares y una menor incidencia de hipertensión, principalmente gracias a la constancia de los paseos. tener un perro implica diferentes responsabilidades, y una de las más importantes esEsas caminatas, sean largas o cortas, representan un aumento de, mejoran la circulación y fortalecen el sistema cardiovascular. Un estudio de la Asociación Americana del Corazón sobre Tenencia de mascotas y riesgo cardiovascular concluyó que. Según la investigación, las personas que pasean regularmente a sus animales son más activas, presentan menor riesgo de padecer problemas cardiovasculares y una menor incidencia de hipertensión,

Seguridad y bienestar emocional : salir a caminar con un perro también aporta tranquilidad y seguridad. Un efecto positivo en la salud mental: los paseos ayudan a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar una rutina diaria que contribuye al equilibrio emocional. : salir a caminar con un perro también aportaUn estudio publicado por la American Journal of Lifestyle Medicine (AJLM) ha encontrado que quienes pasean con sus animales, especialmente si son mujeres, reportan una mayor sensación de protección y confianza al estar acompañadas de su mascota. A esto se suma ellos paseos ayudan a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar una rutina diaria que contribuye al equilibrio emocional.

Beneficios sociales: la relación entre humanos y perros también tiene impacto en el desarrollo social de los dueños. De acuerdo con la AJLM, tener un perro y salir con ellos diariamente a caminar facilita la interacción con otras personas, fortalece la convivencia en comunidad y mejora las habilidades sociales. En otras palabras, estos paseos no solo benefician al cuerpo, sino también al corazón y la mente.

Beneficios para la mascota:

Más allá de ser el momento para ir al baño, los perros necesitan salir varias veces durante el día para su estimulación física y mental. Además, como señala el Hospital Veterinario Blue Cross, los paseos tienen beneficios tangibles que inciden directamente en su salud y comportamiento.

Ayuda a mantener su peso: pasear a su perro con regularidad le asegura que haga el ejercicio necesario para mantener un peso saludable y llevar una vida más sana. Cada paseo, adaptado a la edad y energía del animal, contribuye a prevenir problemas de sobrepeso y mejorar su resistencia física.

Mejora la socialización: durante los paseos, los perros se enfrentan a diferentes estímulos: personas, carros, ruidos, gatos y, claro, otros perros. Estas experiencias les permiten desarrollar habilidades sociales , adaptarse a diversos entornos y acostumbrarse a estos estímulos que no son comunes dentro de casa.

Fortalece su cuerpo : caminar con regularidad ayuda a mantener al perro ágil y flexible. Si pasa demasiado tiempo sin moverse, sus músculos y articulaciones pueden debilitarse. Los paseos favorecen el movimiento natural, fortalecen las extremidades y previenen la rigidez , especialmente en perros mayores.

Reduce el comportamiento destructivo: cuando un perro ladra en exceso, muerde objetos, llora o muestra signos de estrés, muchas veces se debe al aburrimiento o la falta de actividad. Sacarlo a pasear con frecuencia le permite liberar energía, reducir la ansiedad y prevenir conductas destructivas dentro del hogar.

Así que ya sabe, la próxima vez que saque a pasear a su perro, disfrute ese momento como lo que es: un espacio para fortalecer la salud de ambos, desconectarse de la rutina y compartir un instante de bienestar.

