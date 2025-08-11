¿Caminar en zigzag en una carrera de running afecta su rendimiento?

En el running, como en muchas otras disciplinas, la eficiencia no se trata de hacer más, sino de hacer lo necesario de la forma más precisa posible. Y en este caso, eso significa correr hacia adelante, sin zigzags que frenen el verdadero progreso. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el mundo del running, cada detalle cuenta. Desde la técnica de respiración hasta la postura, cualquier pequeño error puede convertirse en un obstáculo para alcanzar el mejor desempeño. Uno de esos errores comunes, que muchos corredores cometen sin darse cuenta, es correr en zigzag durante una competencia o entrenamiento.

Aunque pueda parecer una estrategia para esquivar a otros corredores o buscar una posición más cómoda, este patrón de desplazamiento puede afectar de manera significativa el rendimiento.

Alejandro Cardona, entrenador del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, menciona que la clave está en entender que en el running cada metro y cada segundo importan. “Cuando un corredor se mueve en zigzag, está recorriendo más distancia de la que indica la ruta oficial y eso significa gastar más energía de la necesaria”, explica.

En una carrera de 10 kilómetros, un corredor que se desplace con continuos cambios de dirección podría terminar sumando entre 50 y 150 metros extra. Puede parecer poco, pero a un ritmo competitivo eso puede representar varios segundos o incluso minutos adicionales en la meta. Este exceso de distancia no solo prolonga el esfuerzo, sino que también altera el ritmo planificado.

“Los atletas de élite saben que deben seguir la línea más recta posible porque cada metro extra supone un desgaste que, acumulado, puede marcar la diferencia entre una buena marca y un mal resultado”, comenta Cardona.

Incluso para corredores aficionados, el impacto es notorio: más metros implican más tiempo, más esfuerzo y mayor probabilidad de fatiga anticipada.

La eficiencia en el running se basa en un principio fundamental: transformar la energía en desplazamiento hacia adelante. Cuando un corredor se mueve lateralmente o en ángulo, parte de esa energía se desvía de la dirección óptima. Cardona lo resume así: “El cuerpo está diseñado para avanzar en línea recta cuando corre, pero al introducir movimientos diagonales o laterales se rompen los patrones de economía de carrera”.

Esto significa que, aunque las piernas sigan moviéndose, no toda la fuerza aplicada contribuye al avance. Parte de la potencia se pierde estabilizando el cuerpo y corrigiendo el balance después de cada giro o desviación. Ese gasto energético, acumulado a lo largo de varios kilómetros, termina reduciendo la capacidad de mantener un ritmo constante.

Mayor impacto en articulaciones y músculos

El zigzag no solo compromete el rendimiento, también puede aumentar el riesgo de molestias físicas. Cada cambio de dirección exige que músculos y articulaciones absorban cargas laterales para las que no siempre están preparados. En particular, tobillos, rodillas y caderas reciben un estrés adicional al frenar ligeramente para girar y luego acelerar de nuevo.

Cárdenas señala que este patrón “puede provocar sobrecargas en músculos estabilizadores, como los abductores y aductores, que no se usan con tanta intensidad en un desplazamiento recto”. Con el tiempo, estas sobrecargas pueden derivar en lesiones por sobreuso, especialmente si el corredor no tiene una preparación específica para movimientos laterales.

Ritmo y concentración interrumpidos

Mantener un ritmo constante es esencial en cualquier carrera, y el zigzag interfiere con ese objetivo. Cada cambio de dirección obliga al corredor a ajustar la cadencia, la zancada y, a veces, la respiración. Esto rompe la fluidez de la carrera y dificulta entrar en lo que muchos llaman “estado de flujo”, esa sensación de correr de forma automática y eficiente.

Además, la concentración también se ve afectada. Un corredor que se desplaza en zigzag suele estar más pendiente de esquivar personas o buscar un camino libre que de su propia técnica y estrategia. Según Cardona, “cuando la atención se dispersa en microdecisiones constantes, el cerebro gasta recursos que podrían destinarse a regular mejor el esfuerzo y la postura”.

Le puede interesar: ¿Qué se debe tener en cuenta para elegir una gorra al momento de correr?

¿Cómo evitar el zigzag en carrera?

En eventos masivos, el zigzag suele ser consecuencia de la congestión en los primeros metros, cuando cientos o miles de corredores comparten un espacio reducido. Para minimizar este efecto, la planificación previa es clave. El experto recomienda llegar con antelación y ubicarse en el cajón de salida correspondiente al ritmo propio ayuda a reducir la necesidad de adelantar o esquivar a gran velocidad.

Otra recomendación es aceptar que los primeros minutos pueden ser más lentos de lo planeado y esperar a que el grupo se disperse antes de aumentar el ritmo. Forzar adelantamientos en los primeros metros, además de generar zigzag, puede provocar una subida brusca de la frecuencia cardíaca que será difícil de sostener.

En entrenamientos, practicar el control de la trayectoria es igualmente importante. Elegir rutas menos congestionadas o con espacio suficiente para correr en línea recta permite desarrollar el hábito de seguir la trayectoria más eficiente. Cardona aconseja incluso “visualizar una línea recta imaginaria delante de uno y comprometerse a seguirla, corrigiendo cada desviación mínima que aparezca”.

El factor psicológico

Aunque el zigzag parezca un detalle físico, también tiene un componente mental. Muchos corredores lo hacen por una sensación de impaciencia o por querer “ganar terreno” rápidamente, sin darse cuenta de que a largo plazo el efecto es el contrario. La disciplina para mantener la trayectoria recta implica también controlar la ansiedad y aceptar que el tiempo se gana con constancia, no con movimientos bruscos.

“En una carrera, el camino más corto no siempre es el más libre, pero sí es el más rápido si tienes la paciencia de esperar el momento adecuado para adelantar”, resume Cardona.

Correr en zigzag durante una carrera es, en esencia, un gasto innecesario de energía, tiempo y concentración. Aunque pueda parecer una maniobra estratégica para avanzar, sus efectos acumulados tienden a ser negativos tanto en el rendimiento como en la salud del corredor. La disciplina para mantener una trayectoria recta, combinada con una planificación inteligente, puede marcar la diferencia entre llegar con fuerza a la meta o quedarse sin energía antes de tiempo.