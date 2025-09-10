Cansancio en carrera: consejos prácticos para seguir adelante sin lesionarse

El cansancio en plena carrera puede convertirse en el peor enemigo de cualquier corredor, pero existen formas inteligentes de enfrentarlo. Nuevas evidencias muestran que con la estrategia adecuada es posible resistir mucho más de lo esperado. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una carrera, el cuerpo puede enviar señales de que algo no está funcionando como debería: desde una fatiga abrumadora hasta molestias musculares o dolores que no desaparecen. Es clave saber distinguir entre el esfuerzo esperado —ese que acompaña al desafío físico— y las señales que indican que es momento de detenerse, reducir el ritmo o revisar la estrategia.

Escuchar al cuerpo, ajustar el ritmo, hidratarse correctamente y ser consciente de los límites personales puede marcar la diferencia entre completar una carrera con éxito y arriesgar una lesión o un desgaste innecesario.

Muchas veces, el cansancio o las molestias aparecen sin aviso: un músculo que se tensa, una energía que se desploma y la respiración que se encadena. Es habitual que estos síntomas aparezcan hacia el final de la prueba, cuando el ritmo sostenido comienza a pesar más en el organismo. Saber cómo actuar en esos momentos puede no solo permitir terminar la carrera, sino hacerlo con seguridad y preservando el bienestar físico.

El preparador físico del equipo Real Cundinamarca, Guillermo Navarro, explica que “es fundamental moderar el ritmo desde el inicio para evitar que el cansancio se acumulde de forma prematura”. Navarro destaca que si un corredor empieza demasiado rápido, es más probable que lleguen molestias musculares o fatiga extrema antes del tramo final, incluso en distancias que aparentemente dominan.

Por su parte, la fisioterapeuta del mismo club, Ana Serrano, aporta otra mirada: “cuando aparece molestia persistente, lo más prudente es reducir el ritmo e incluso caminar unos minutos; muchas molestias ceden con ese pequeño cambio”. Serrano señala que dar ese espacio al cuerpo le permite oxigenarse mejor, relajar tensiones y recuperar control postural, clave para evitar lesiones cuando el cuerpo ya está fatigado.

Al respecto, un estudio publicado el 2 de junio de 2025 por investigadores de la Universidad de Loughborough, Reino Unido, analizó a 2.800 corredores bien entrenados, divididos en dos grupos: uno que añadió entrenamiento de fuerza y pliometría dos veces por semana durante diez semanas, y otro que mantuvo solo carreras de fondo. La metodología comparó la economía de carrera al cabo de 90 minutos de esfuerzo sostenido, además del tiempo hasta el agotamiento (Time To Exhaustion, TTE) al 95 % del VO₂máx. Los resultados mostraron que, respecto al grupo que solo corría, los corredores que combinaban fuerza y pliometría mejoraron su economía de carrera final en 2,1%, lograron extender su resistencia un 35% más y experimentaron menos acumulación de lactato y una menor percepción de esfuerzo al final de la prueba.

Esto sugiere que el entrenar fuerza dos veces por semana no solo mejora el rendimiento en condiciones de fatiga, sino que también permite mantener una técnica más eficiente cuando el cuerpo ya está desgastado. Esta base científica reafirma las voces de Navarro y Serrano: prepararse físicamente para soportar la fatiga puede transformar la experiencia de la carrera.

Además del entrenamiento físico, otros consejos prácticos complementan estas recomendaciones. Navarro sugiere realizar un calentamiento suave antes de iniciar, seguido por una primera parte de carrera a un ritmo conservador, que permita al cuerpo entrar en calor y ajustar la respiración. Serrano enfatiza la necesidad de hidratarse y nutrirse: “una pequeña ingesta de carbohidratos o sales durante la prueba puede dar una diferencia notable en esos últimos kilómetros, cuando el cuerpo empieza a reclamar más recursos”.

Cuando las molestias persisten o el cansancio es inusual, Serrano aconseja tomar unos minutos para caminar y reevaluar sensaciones. Esa pausa puede ayudar a reordenar el ritmo cardíaco, relajar los músculos y evitar adoptar una técnica mala por fatiga, que suele ser causante de lesiones.

Navarro completa esa visión: “también es útil entrenar bajo condiciones de fatiga controlada, por ejemplo, haciendo series al final de una sesión larga. Eso permite al corredor aprender a mantener buena forma aún cuando ya está cansado, y reconocer cuándo debe reducir el ritmo sin perder control técnico”.

Combinar estas estrategias —modular el ritmo, incluir fuerza y pliometría en el entrenamiento, hidratarse y alimentarse, y saber cuándo pausar— permite al corredor enfrentar el cansancio o las molestias de forma consciente y efectiva. Miles de corredores que han incorporado fuerza a su rutina confirman que, en los tramos finales, se sienten más firmes, con mejor postura y capaces de resistir el desgaste que antes los obligaba a aminorar o abandonar.

El recorrido del corredor no solo depende de piernas entrenadas, sino de saberse escuchar, de prepararse para el cansancio y de tomar decisiones en la carrera que marcan la diferencia. Cuando surge el cansancio, el éxito radica en responder con inteligencia, no con heroísmo. Así, se termina la carrera, pero sobre todo, se protege el cuerpo para volver a correr sin pagar un alto precio.