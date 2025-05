Carrera de la Mujer 2025 en Madrid, España: deporte, solidaridad y transformación

Además, la organización impulsa proyectos de educación deportiva en colegios y barrios vulnerables, llevando el mensaje de la Carrera de la Mujer a niñas y jóvenes que ven en las corredoras modelos a seguir. Foto: Carrera de la Mujer 2025

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 11 de mayo, Madrid fue testigo de una auténtica marea rosa: 36.000 mujeres recorrieron las calles de la capital en la vigésimo primera edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, igualando el récord histórico de participación y consolidándose como el evento deportivo femenino más multitudinario de Europa .

Para muchas participantes, esta carrera no solo representa un desafío deportivo, sino una experiencia profundamente personal y transformadora. “Correr junto a miles de mujeres, todas con la misma camiseta rosa, fue una sensación indescriptible. Sentí una conexión única con cada una de ellas, como si todas compartiéramos una misma historia de lucha y superación”, dijo María López, colombiana radicada en Madrid y una de las corredoras en esta competición.

López, quien participó por primera vez este año, añadió: “Nunca había corrido una distancia así, pero el ambiente y el apoyo de todas me impulsaron a seguir adelante. Fue emocionante ver a mujeres de todas las edades y condiciones físicas unidas por una causa común”.

La carrera, de 6,4 kilómetros, tuvo un recorrido renovado que atravesó algunas de las calles más emblemáticas de Madrid, desde el Paseo de la Castellana hasta el Paseo de Camoens en el Parque del Oeste . Este cambio permitió a las participantes disfrutar de un entorno urbano único mientras corrían por una buena causa.

La Carrera de la Mujer no es solo un evento deportivo; es una plataforma para visibilizar y apoyar diversas causas sociales. En esta edición, se realizaron donaciones significativas: 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer y mil euros a fundaciones como Wanawake Mujer, GEICAM y la Asociación Clara Campoamor . Estas contribuciones buscan fomentar la investigación en cáncer de mama, luchar contra la violencia de género y promover la igualdad de género.

López destacó la importancia de este aspecto solidario: “saber que mi participación contribuye a causas tan importantes me llena de orgullo. Es motivador pensar que, además de correr, estoy ayudando a otras mujeres”.

Le puede interesar: ¿Hasta dónde debe esforzarse para aumentar su fuerza?

Además de la carrera, se organizaron diversas actividades y talleres en la Feria de la Corredora, ubicada en el Centro Deportivo Municipal Gallur. Entre ellos, destacaron los talleres sobre suelo pélvico y sexualidad, y ejercicios hipopresivos y técnica de carrera, que ofrecieron a las participantes herramientas para mejorar su salud y rendimiento deportivo .

La Carrera de la Mujer también se caracteriza por su inclusividad. En esta edición, se rindió homenaje a figuras inspiradoras como Adriana Cerezo, medallista olímpica en taekwondo, y Alba García Falagan, atleta paralímpica . Además, se contó con la participación de mujeres refugiadas apoyadas por ACNUR, destacando el compromiso del evento con la diversidad y la integración social.

Si bien el ambiente festivo y la emoción del día de la carrera son inolvidables, la verdadera trascendencia de la Carrera de la Mujer se refleja en su legado a largo plazo. Para muchas participantes, este evento marca el inicio de un cambio permanente en su relación con el deporte, la salud y su propio bienestar.

Este fenómeno no es ajeno para López, quien compartió cómo la preparación previa y la carrera misma influyeron en su estilo de vida:

“Antes apenas caminaba. Ahora me levanto con ganas de moverme, de salir al parque, incluso he convencido a mi hermana para que entrenemos juntas. No es solo la carrera: es todo lo que arrastra emocional y físicamente”.

El evento también ha influido en la percepción pública sobre la participación femenina en el deporte. Cada año, la visibilidad mediática y la masiva afluencia de corredoras envían un mensaje claro: el deporte no es un terreno exclusivo de élites ni de géneros. Es un derecho y un espacio abierto para todas.

Además, la organización impulsa proyectos de educación deportiva en colegios y barrios vulnerables, llevando el mensaje de la Carrera de la Mujer a niñas y jóvenes que ven en las corredoras modelos a seguir. Esta cadena de inspiración es, en palabras de López, “el mejor premio que puede dejar una carrera como esta”.

La Carrera de la Mujer 2025 en Madrid fue mucho más que una competencia deportiva; fue una celebración de la fuerza, la solidaridad y la resiliencia femenina. Eventos como este demuestran el poder del deporte como herramienta de cambio social y empoderamiento. Como expresó López: “Esta carrera me ha demostrado que juntas podemos lograr grandes cosas. Es una experiencia que llevaré siempre en mi corazón”.