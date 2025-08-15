Carrera de la Solidaridad: todo lo que debe saber para competir este domingo

La Carrera de la Solidaridad por Colombia es mucho más que un evento deportivo: es un símbolo de continuidad, memoria, inclusión y transformación social. Foto: Alcaldía Distrital de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo llega uno de los eventos más emblemáticos de la capital colombiana: la Carrera de la Solidaridad por Colombia, organizado por la Fundación Solidaridad por Colombia. En su edición número 50, el evento se transforma en una experiencia de tres días que combina solidaridad, cultura y deporte, y culmina con las rutas atléticas que recorren la ciudad este 17 de agosto.

Si está pensando en participar, aquí tiene todo lo que debe saber para vivir esta jornada con entusiasmo y conciencia social.

Fundada en 1975 por Nydia Quintero, exprimera dama de Colombia, la Fundación Solidaridad por Colombia ha trabajado por la educación, la salud y la atención a poblaciones vulnerables.

Desde 1978, la fundación lleva a cabo la Caminata (hoy Carrera) por la Solidaridad, una jornada que moviliza recursos y visibiliza causas sociales. Este año, en ocasión de sus 50 años de historia, el evento se amplía para incluir una feria, un festival y, por supuesto, la carrera atlética.

Programa completo: feria, festival y carrera

• Feria de la Solidaridad (15–17 de agosto): actividades familiares, experiencias interactivas, voluntariado, emprendimiento y exposición de patrocinadores.

• Festival de la Solidaridad (sábado 16 de agosto): concierto gratuito en el Estadio El Campín desde las 2:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., con artistas como Pipe Bueno, La 33, Hombres a la Plancha, Martina La Peligrosa, Nico Hernández y más. Puedes obtener hasta 4 boletas gratis mediante inscripción previa y retiro en la sede de la Fundación.

• Carrera de la Solidaridad (domingo 17 de agosto): el momento central. Desde las 7:00 a.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con circuito renovado y partiendo desde allí.

Existen tres categorías para todos los públicos:

1. 3 K Familiar – categoría recreativa, sin cronometraje (ni chip). Dirigida para familias y niños desde los 4 años, siempre acompañados por un adulto responsable.

2. 5 K Recreativo – incluye chip y cronometraje oficial. Pensada para quienes quieren correr sin alta exigencia física.

3. 10 K Competitivo – ruta cronometrada con chip, ideal para corredores experimentados.

Aún se puede inscribir, estos son los precios de inscripción:

• 3 K: $70.000 — apadrinas a 5 niños.

• 5 K: $100.000 — apadrinas a 7 niños.

• 10 K: $130.000 — apadrinas a 10 niños.

Con su inscripción recibe:

• Camiseta oficial, tula ecológica, número de corredor, medalla, certificado digital, puntos de hidratación, fruta al finalizar, asistencia médica y primeros auxilios.

Además, las inscripciones son una forma directa de ayuda social, pues cada una se traduce en apoyo a niños en situación de vulnerabilidad mediante alimentación, educación y acompañamiento emocional.

Kits, recorridos y logística

• Entrega de kits: Vendrán con tu camiseta, número, chip si corresponde, entre otros. Se entregarán en el Estadio El Campín:

• Viernes 15 de agosto: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

• Sábado 16 de agosto: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

• También se realizará entrega el mismo domingo por la mañana en modalidad familiar.

• Recorrido y horarios: Hay espacio para calentamiento entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m. La salida se ajustará por categoría, siendo desde las 8:00 a.m. en tamaños distintos del circuito. Es obligatorio presentarse con camiseta oficial y número para acceder al carril de salida.

• Premiación: Solo para categorías competitivas (5 K y 10 K), con evento especial posterior. Detalles específicos se anunciarán pronto.

Protocolo, reglas y recomendaciones

• Seguridad y asistencia: el evento contará con puntos de hidratación, seguridad privada y personal médico.

• Política de registro y condiciones: en la categoría 3 K no hay chip ni cronometraje. Las otras sí lo incluyen.

• Qué llevar (especialmente para el concierto): en la feria y festival están permitidos morrales pequeños, bloqueador solar, gorras, celulares, impermeables ligeros; pero están prohibidos alimentos, bebidas, sillas metálicas, cámaras profesionales, drones y mascotas.

• Flexibilidad y cambios: el lugar, horario o recorridos pueden cambiar según requerimientos de autoridades. Cualquier cambio será informado previamente vía web y redes sociales.

Este año, la edición 50 honrará el legado de Nydia Quintero Turbay, fundadora de la fundación, fallecida el 30 de junio de 2025, y también al senador Miguel Uribe Turbay, su nieto, quién murió el pasado 11 de agosto tras sufrir un atentado. Ambos serán homenajeados durante esta jornada solidaria.

La transformación de la tradicional caminata en una experiencia ampliada —que combina feria, festival y carrera— apunta a involucrar a nuevas generaciones bajo valores de inclusión, cultura y acción social.

Tips útiles para competir este domingo

1. Inscríbase lo antes posible y asegúrese de registrar la categoría que desea.

2. Retire su kit bien a tiempo (15 o 16 de agosto), para evitar contratiempos el día del evento.

3. Llegue temprano, aproveche la jornada de calentamiento y ubica los puntos clave (salida, hidratación, urgencias).

4. Si participa en 3 K con niños, asegúrese de acompañamiento adulto.

5. Siga las indicaciones del personal, respete el protocolo y disfrute con seguridad.

6. Viva la experiencia completa: no solo es una carrera, es una celebración cultural y solidaria.