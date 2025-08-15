Carreras de running en Antioquia en 2025: todo lo que debe saber para inscribirse

En Antioquia, el running no es solo deporte: es la excusa perfecta para recorrer montañas, pueblos patrimoniales y paisajes únicos. Foto: Alcaldía de Medellín

Antioquia está viviendo una verdadera revolución del running. A través de la estrategia Antioquia Corre, diseñada por la Gobernación, Comfenalco Antioquia y la Liga de Atletismo, cada una de las subregiones del departamento serán escenarios para diferentes carreras.

Esta iniciativa deportiva va más allá de promover la actividad física: es una apuesta al turismo local, al fortalecimiento del comercio y al reconocimiento cultural, con recorridos y ambientaciones que reflejan la identidad de cada territorio.

Además, con modalidades de 3 km, 5 km y 10 km, se ha priorizado la inclusión, permitiendo que personas de todas las edades, condiciones físicas y lugares del departamento participen, desde niños hasta adultos mayores o personas con capacidades diversas.

Lo central de Antioquia Corre reside en su doble propósito: incentivar el bienestar físico y mental —una carrera significa sudor, superación y salud—, y a la vez dinamizar la economía regional mediante ferias de emprendimiento, ocupación hotelera y promoción cultural.

Cada evento está pensado para ser una celebración del territorio, con camisetas conmemorativas inspiradas en los símbolos de cada municipio y medallas que, al unirse, forman un mapa de Antioquia. Este enfoque transforma cada competencia en una experiencia sensorial y simbólica que trasciende el deporte tradicional. Estas son las carreras restantes en Antioquia Corre 2025:

Rionegro (Oriente) — domingo 17 de agosto

El calendario continúa en Rionegro, en el oriente antioqueño, el domingo 17 de agosto. Se mantendrán los formatos de carrera: 3 km recreativos y 5 km y 10 km competitivos, con logística técnica a cargo de la Liga Antioqueña de Atletismo. El kit incluirá la camiseta con ilustraciones representativas del territorio y medalla coleccionable, además de hidratación y regalos en una tula patrocinada.

Las tarifas de inscripción conservan sus valores subsidiados por Comfenalco, lo que facilita la participación masiva: $20.000 (Categoría A), $40.000 (B), $120.000 (C) y $160.000 para no afiliados. Los premios en las distancias competitivas también mantienen su estructura monetaria, lo que suma interés para quienes buscan competición seria en un entorno cultural y turístico.

Turbo (Urabá) — domingo 31 de agosto

Luego, el proyecto aterriza en Turbo, Urabá, el domingo 31 de agosto, trayendo consigo la energía y calidez de la costa norte de Antioquia.

Los recorridos serán los mismos —3 km, 5 km y 10 km—, con el atractivo adicional de transitar en un entorno costero, con paisajes de mar, aromas de la costa y sabores locales. La logística de medido de tiempos, seguridad y señalización la manejará de nuevo la Liga de Atletismo, quienes están a cargo de la operatividad técnica del evento.

Las tarifas de inscripción siguen siendo las oficiales: $20.000, $40.000, $120.000 y $160.000, dependiendo de la afiliación. La premiación en 10 km y 5 km conserva las cifras mencionadas en carreras anteriores, lo que mantiene el estándar y la expectativa de recompensa entre los corredores.

Santa Fe de Antioquia (Occidente) — domingo 14 de septiembre

El 14 de septiembre será el turno de Santa Fe de Antioquia, joya colonial y destino turístico por excelencia en el occidente del departamento.

Correr aquí implica recorrer calles empedradas y paisajes históricos, con una ambientación muy distinta a las carreras anteriores. Todo acompañamiento técnico seguirá siendo responsabilidad de la Liga de Atletismo.

Las inscripciones mantienen los mismos montos oficiales que en el resto de ciudades, reflejando equidad y promoción: desde $20.000 para afiliados A hasta $160.000 para no afiliados. La experiencia de correr en un entorno histórico y pintoresco añade un valor emocional y turístico inigualable.

Caucasia (Bajo Cauca) — domingo 5 de octubre

El proyecto desembarca en Caucasia, en el Bajo Cauca, el domingo 5 de octubre, completando una jornada más en territorio productor y culturalmente rico.

Las distancias son las mismas, con configuración técnica estandarizada por la Liga. Aunque no hay información extra en portada, la continuidad del formato garantiza que los corredores recibirán la misma logística deportiva y equipamiento.

Los valores oficiales de inscripción aplican aquí también: $20 000, $40.000, $120.000 y $160.000. La expectativa económica local y la promoción del evento como motor de turismo y convocatoria hacen que esta cita tenga gran potencial de audiencia.

Bello (Valle de Aburrá) — domingo 30 de noviembre

El domingo 30 de noviembre la carrera llega a Bello, en el Valle de Aburrá, uno de los corredores urbanos más habitados y dinámicos del departamento.

Aquí el entorno cambia: se trata de una zona más urbana y densamente poblada, lo que puede traducirse en mayor participación local. La Liga de Atletismo asegurará recorrido seguro, señalización y cronometraje.

Las tarifas oficiales permanecen constantes en toda la serie de carreras: desde $20.000 para afiliados A hasta $160.000 para no afiliados. Esta carrera puede ser ideal para quienes viven en la Conurbación Valle de Aburrá, facilitando participación sin desplazamientos largos.

Entrerríos (Norte) — domingo 14 de diciembre

Finalmente, el itinerario culmina en Entrerríos, Norte de Antioquia, el domingo 14 de diciembre, cerrando una ronda simbólica de recorridos por todo el departamento.

Aquí los corredores podrán completar la “colección” de medallas que forman el mapa de Antioquia, un símbolo poderoso de pertenencia y esfuerzo colectivo. La ambientación, recorrido y logística serán fieles al modelo: tres distancias, logística de Liga y medallas/camisetas diseñadas localmente.

Continúan las mismas condiciones de inscripción: $20.000 (A), $40.000 (B), $120.000 (C), $160.000 (no afiliados). El festival de cierre puede atraer tanto a deportistas que buscan completar las nueve carreras como a nuevos participantes motivados por el cierre simbólico del circuito.