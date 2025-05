Cinco consejos para revitalizar la sexualidad después de los 60 años

Más del 40 % de los mayores de 65 años desean retomar su vida sexual, pero el silencio y la vergüenza los detienen. Foto: Getty Images

A menudo, la conversación sobre la sexualidad en la vejez está rodeada de mitos, silencios y prejuicios. Sin embargo, la realidad es que el deseo, la intimidad y el placer no desaparecen con los años; solo cambian. Muchas personas mayores de 60 años siguen teniendo una vida sexual activa y satisfactoria, mientras que otras buscan maneras de reconectarse con esta parte de su identidad. En este contexto, la sexualidad no se mide en términos de rendimiento, sino de conexión, disfrute y bienestar.

“Llegar a los 60 años no significa apagar la llama, significa aprender a encenderla de una manera distinta. Muchas personas creen que la sexualidad se acaba con la juventud, pero en realidad, lo que se transforma es la forma en que se vive y se expresa el deseo”, afirma el sexólogo clínico y terapeuta de pareja Mauricio Linares, quien ha trabajado por más de dos décadas con adultos mayores.

A continuación, presentamos cinco consejos claves para revitalizar la sexualidad después de los 60, con explicaciones y orientaciones del doctor Linares, que dan cuenta de la importancia de mantener activa esta dimensión humana en la vejez.

1. Aceptar los cambios del cuerpo sin vergüenza

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas mayores en su vida sexual es la percepción negativa sobre su propio cuerpo. Las arrugas, los cambios hormonales, la pérdida de firmeza o elasticidad, suelen vivirse con culpa o inseguridad.

“Es fundamental reconciliarse con el cuerpo y dejar de compararlo con el que teníamos a los 30. La belleza no es un requisito para el placer. Lo importante es cómo se vive el cuerpo, no cómo se ve”, señala Linares.

A medida que envejecemos, el cuerpo necesita otros tiempos y formas para responder sexualmente. En los hombres, puede haber mayor dificultad para mantener una erección prolongada, mientras que las mujeres pueden experimentar sequedad vaginal o disminución de la sensibilidad. Pero nada de esto significa que se haya perdido la capacidad de gozar.

“Lo primero es dejar de pensar en la sexualidad como una carrera de obstáculos físicos. Se trata más de caricias, de tiempo compartido, de confianza. Y para eso, hay que mirar el cuerpo con ternura y no con juicio” indica el especialista.

2. Recuperar la comunicación erótica con la pareja

Otro de los aspectos claves para revitalizar la sexualidad después de los 60 años es volver a hablar de ella. Muchas parejas, tras décadas de convivencia, han dejado de conversar sobre el deseo, sobre lo que les gusta o les gustaría experimentar. Esto genera desconexión y una rutina sexual que puede volverse monótona o desaparecer por completo.

“La comunicación sexual no solo es hablar de lo que se hace en la cama, sino de lo que se desea, se teme, se extraña. Hay que atreverse a preguntarle al otro qué le gustaría probar, qué le causa placer hoy en día. La conversación es tan erótica como el contacto físico”, asegura Linares.

Este diálogo, explica, debe estar libre de culpa, burlas o juicios. No se trata de reclamar, sino de invitar a redescubrirse. Y también es importante hablar de las limitaciones físicas sin vergüenza: “Decir ‘necesito más tiempo’ o ‘ya no me siento cómoda en esa posición’ no es rendirse, es cuidarse”.

3. Ampliar el concepto de sexualidad más allá del coito

Una de las claves fundamentales que propone el experto es dejar atrás la idea de que la sexualidad tiene que ver exclusivamente con la penetración o el orgasmo. Este modelo, que Linares llama “genitalocéntrico”, limita las posibilidades de disfrute y genera frustración en las personas mayores.

“Después de los 60, es muy frecuente que las respuestas sexuales no sean las mismas. Pero si entendemos que el placer puede venir de una conversación íntima, de un masaje, de un baño juntos, de una mirada sostenida, abrimos un universo nuevo de posibilidades”, comenta el sexólogo.

En este sentido, la sexualidad se vuelve más libre, más expresiva, menos atada a la presión del rendimiento. Es un momento ideal para explorar otras formas de erotismo, como el uso de juguetes sexuales, la escritura erótica, la meditación sensual o incluso la masturbación compartida. “El placer no envejece, solo cambia de traje. Y cuanto más amplias son las formas de vivirlo, más rico se vuelve”, agrega.

4. Buscar apoyo médico o terapéutico cuando sea necesario

La salud sexual también es salud. Y aunque muchos adultos mayores evitan hablar del tema con sus médicos por pudor, es esencial entender que existen soluciones médicas y terapéuticas para muchos de los cambios que acompañan al envejecimiento.

“Si un hombre tiene disfunción eréctil, hay tratamientos. Si una mujer tiene molestias durante el coito, existen lubricantes, cremas hormonales y alternativas. Lo importante es no resignarse sin explorar opciones”, afirma Linares.

Además, recalca que un terapeuta sexual o un psicólogo especializado puede ayudar a destrabar temores, culpas o ideas erróneas que afectan la intimidad: “Muchos de mis pacientes me dicen ‘yo pensé que esto ya no era para mí’, y cuando empiezan a hablarlo, se dan cuenta de todo lo que todavía pueden vivir”.

Un estudio publicado por el Journal of the American Geriatrics Society en 2020 reveló que el 54 % de los hombres y el 31 % de las mujeres mayores de 65 años en Estados Unidos seguían teniendo relaciones sexuales activas. Entre quienes no las tenían, casi el 40 % expresó interés en retomarlas, pero citaban como principales barreras los problemas de salud, la falta de pareja o la vergüenza de hablar del tema con profesionales médicos.

“Este tipo de investigaciones nos muestra que el deseo está presente, pero el silencio muchas veces lo apaga. Por eso es tan importante normalizar la conversación sobre sexualidad en la consulta médica y en el entorno familiar”, señala Linares.

5. Reconectarse con el deseo personal, incluso si no se tiene pareja

Finalmente, uno de los consejos más poderosos es reconectar con la dimensión erótica individual, con la curiosidad, con el deseo propio, incluso si no se tiene pareja.

“Muchas personas creen que solo pueden vivir la sexualidad en pareja, pero eso no es cierto. El deseo también es un espacio individual, una forma de habitar el cuerpo, de sentirse vivo. Y eso puede ocurrir a través de la fantasía, la lectura erótica, la autoexploración, el arte sensual”, dice Linares.

Afirma que, a menudo, la vida adulta mayor ofrece el tiempo y la calma que no se tenían en otras etapas, lo que puede facilitar una relación más íntima con uno mismo: “A veces, por primera vez en décadas, una persona tiene tiempo para preguntarse ‘¿qué me gusta realmente?’. Y en esa pregunta puede comenzar un despertar maravilloso”.

No se trata solo de masturbación, sino de una actitud frente al deseo, de una apertura hacia el disfrute, la novedad y el contacto con el placer.

“Mi mensaje para quienes pasan los 60 años es muy claro: el erotismo no se jubila. Lo que cambia no es el deseo, sino el modo de vivirlo. Y ahí comienza una aventura completamente nueva”, concluye Linares.