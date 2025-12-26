Cinco consejos para convertir los fracasos en oportunidades, según el libro de Ana Pérez

Ana Pérez nació en Almansa (Albacete, España) en el año 2000. Decidió estudiar psicología porque siempre sintió que necesitaba conocer un poco más su mente, y la del resto de personas, para poder manejar mejor el día a día y ayudar a los que lo necesitan. Ha publicado varios libros de superación personal con gran impacto en Latinoamérica.
Foto: Archivo Particular
Bienvenido, bienvenida a Terapia para llevar. Me llamo Ana, soy psicóloga y probablemente tenemos muchas cosas en común como, por ejemplo, que ambos somos un poco dramáticos y andamos buscando un poco más de estabilidad emocional. Si tienes este libro en las manos, es posible que conozcas mi cuenta de Instagram @nacidramatica, donde suelo compartir mis reflexiones y conocimientos de psicología. Si, por el contrario, has abierto este libro atraído por un misterioso olor a café en medio de la librería… ¡quédate y disfrútalo! Enseguida...
Por Ana Pérez * / Especial para El Espectador
