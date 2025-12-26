Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cinco consejos para convertir los fracasos en oportunidades, según el libro de Ana Pérez

Fragmento de su libro “Terapia para llevar. 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día”, recién publicado en Colombia con el sello editorial Montena.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ana Pérez * / Especial para El Espectador
26 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Ana Pérez nació en Almansa (Albacete, España) en el año 2000. Decidió estudiar psicología porque siempre sintió que necesitaba conocer un poco más su mente, y la del resto de personas, para poder manejar mejor el día a día y ayudar a los que lo necesitan. Ha publicado varios libros de superación personal con gran impacto en Latinoamérica.
Ana Pérez nació en Almansa (Albacete, España) en el año 2000. Decidió estudiar psicología porque siempre sintió que necesitaba conocer un poco más su mente, y la del resto de personas, para poder manejar mejor el día a día y ayudar a los que lo necesitan. Ha publicado varios libros de superación personal con gran impacto en Latinoamérica.
Foto: Archivo Particular

Bienvenido, bienvenida a Terapia para llevar. Me llamo Ana, soy psicóloga y probablemente tenemos muchas cosas en común como, por ejemplo, que ambos somos un poco dramáticos y andamos buscando un poco más de estabilidad emocional. Si tienes este libro en las manos, es posible que conozcas mi cuenta de Instagram @nacidramatica, donde suelo compartir mis reflexiones y conocimientos de psicología. Si, por el contrario, has abierto este libro atraído por un misterioso olor a café en medio de la librería… ¡quédate y disfrútalo! Enseguida...

Por Ana Pérez * / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

Ana Pérez

Terapia para llevar

superación personal

PremiumEE

Liderazgo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.