Climaterio: ¿qué es, cuáles son sus síntomas y cómo afecta el deseo sexual?

El climaterio es una etapa biológica que experimentan todas las mujeres y que marca el fin progresivo de su vida reproductiva. Se trata de un proceso natural que se extiende varios años y que conlleva una serie de cambios hormonales, físicos y emocionales. A pesar de su relevancia, suele confundirse con la menopausia, que es tan solo un momento dentro de esta transición.

Comprender en qué consiste el climaterio, cómo identificar sus síntomas y en qué se diferencia de la menopausia es fundamental para su adecuado manejo médico y emocional. Para profundizar en este tema, El Espectador habló con el doctor Mauricio Ramírez Gómez, ginecólogo endocrinólogo, con más de dos décadas de experiencia.

“El climaterio es una etapa de transición biológica en la vida de la mujer que marca el fin progresivo de su etapa fértil. No se trata de un evento puntual, sino de un proceso que puede durar entre cinco y diez años, en el cual los niveles hormonales, principalmente de estrógenos y progesterona, comienzan a disminuir de manera progresiva”, explica el doctor Ramírez Gómez.

Este proceso suele iniciar alrededor de los 40 a 45 años, aunque puede comenzar antes o después dependiendo de factores genéticos, ambientales y de salud. Abarca tres grandes momentos: la perimenopausia (la etapa previa a la última menstruación, donde se presentan alteraciones en el ciclo), la menopausia (última menstruación, que se confirma tras 12 meses sin sangrado) y la posmenopausia (fase posterior, donde ya no hay menstruaciones y los niveles hormonales se mantienen bajos).

“Muchas pacientes llegan al consultorio diciendo: ‘Doctor, ya estoy en la menopausia’, cuando en realidad están en la perimenopausia. Esto es importante aclararlo porque el abordaje médico y emocional varía según la fase en la que se encuentren”, señala el especialista.

Síntomas más comunes

El climaterio es una etapa con múltiples manifestaciones físicas, psicológicas y emocionales. Los síntomas varían en intensidad y duración entre una mujer y otra, pero existen algunos que son recurrentes.

“El más conocido es el bochorno o sofoco, esa sensación súbita de calor intenso, muchas veces acompañado de sudoración y enrojecimiento del rostro. Esto ocurre por la alteración en el centro termorregulador del hipotálamo, como consecuencia del descenso de estrógenos”, explica el doctor Ramírez.

Otros síntomas incluyen:

• Alteraciones en el ciclo menstrual: “Las menstruaciones pueden volverse más abundantes, más escasas o más irregulares. A veces desaparecen por unos meses y luego regresan. Es parte del proceso”.

• Cambios de humor y ansiedad: “Las mujeres experimentan con frecuencia irritabilidad, tristeza, ansiedad o dificultad para concentrarse. El sistema nervioso central también se ve afectado por los cambios hormonales”.

• Disminución del deseo sexual: “La caída de estrógenos puede afectar la libido, así como provocar sequedad vaginal, lo cual puede dificultar las relaciones sexuales y generar molestias físicas y emocionales”.

• Aumento de peso y redistribución de la grasa corporal: “Se incrementa la grasa abdominal y disminuye la masa muscular, incluso sin cambios drásticos en la alimentación. Esto se debe a una alteración en el metabolismo basal”.

• Alteraciones del sueño: “Muchas pacientes reportan insomnio, dificultad para conciliar el sueño o despertares frecuentes durante la noche”.

• Problemas óseos: “La pérdida de masa ósea es más acelerada en esta etapa, lo que incrementa el riesgo de osteoporosis. Por eso es fundamental una dieta rica en calcio y vitamina D, además de actividad física regular”.

¿Climaterio y menopausia son lo mismo?

La confusión entre ambos términos es habitual, y parte de la cultura popular, que ha contribuido a perpetuar esta idea errónea. “El climaterio es el proceso, mientras que la menopausia es un hito dentro de ese proceso. La menopausia es simplemente la última menstruación. Se diagnostica de forma retrospectiva, es decir, una mujer se considera menopáusica cuando ha pasado un año sin menstruar sin ninguna causa patológica aparente. Pero el climaterio comenzó mucho antes y seguirá después”, puntualiza el doctor Ramírez.

Otra diferencia relevante radica en el enfoque médico. Mientras que la menopausia en sí no requiere tratamiento (pues es un evento natural), el climaterio puede requerir atención médica dependiendo de la intensidad de los síntomas.

“Hay mujeres que pasan por el climaterio sin mayores molestias, pero otras necesitan apoyo multidisciplinario. Algunas sufren de depresión, insomnio severo, o una afectación importante en su calidad de vida. Para ellas, existen alternativas terapéuticas seguras y eficaces, como la terapia hormonal, pero siempre deben ser individualizadas”, comenta el especialista.

En el ámbito científico, diversos estudios han explorado los efectos del climaterio y sus implicaciones a largo plazo. Uno de los más referenciados es el Estudio SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), una investigación longitudinal realizada en Estados Unidos que sigue desde 1996 a miles de mujeres en edad de transición menopáusica.

Este estudio ha demostrado que los síntomas vasomotores (bochornos y sudoraciones nocturnas) pueden persistir durante una media de 7.4 años y que la duración varía en función del grupo étnico, el estilo de vida, el índice de masa corporal y el estado emocional.

Además, ha evidenciado que el climaterio no solo impacta a nivel físico, sino que también está vinculado con una mayor prevalencia de trastornos del ánimo y disminución de la autoestima, especialmente en contextos donde no se habla abiertamente del tema.

¿Cómo afrontar el climaterio?

El enfoque ideal para abordar el climaterio debe ser integral, tanto desde la medicina como desde el entorno social. “El primer paso es la educación. Saber qué está ocurriendo en el cuerpo ayuda a disminuir la ansiedad y el miedo. Las mujeres deben saber que no están enfermas, sino atravesando un cambio fisiológico natural”, ”indica el doctor Ramírez.

El segundo paso es el acompañamiento médico. Aunque no todas las mujeres necesitarán tratamiento, es esencial consultar con un ginecólogo para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, y otras condiciones que pueden agravarse en esta etapa.

“La terapia hormonal de reemplazo (THR) es una opción válida para muchas mujeres, especialmente aquellas con síntomas intensos. Pero hay que evaluar los beneficios y riesgos en cada caso. No todas son candidatas”, advierte el experto.

Adicionalmente, se recomienda:

• Realizar actividad física regular: mejora el estado de ánimo, fortalece los huesos y regula el metabolismo.

• Mantener una dieta equilibrada: rica en calcio, fibra y baja en grasas saturadas.

• Practicar técnicas de manejo del estrés: yoga, meditación, mindfulness o cualquier actividad que permita relajarse y mantener un equilibrio emocional.

• Contar con redes de apoyo: hablar del tema con familiares, amigos o grupos de mujeres en la misma etapa puede aliviar mucho la carga emocional.

El papel de la sociedad

Finalmente, no puede dejarse de lado el componente cultural. “A menudo, la mujer climática es retratada como una figura inestable, irritable o ‘vieja’. Esta visión es injusta y dañina”, sostiene el doctor Ramírez. “El climaterio no es el fin de nada, es simplemente un cambio más en el camino de la vida. Hay mujeres que descubren nuevas pasiones, retoman proyectos personales, viajan solas por primera vez o inician emprendimientos”, dice.

“Siempre le digo a mis pacientes: ‘Esto no se trata de sobrevivir al climaterio, se trata de vivirlo plenamente, con conciencia, con dignidad y con las herramientas adecuadas’. Y cada vez más mujeres están haciéndolo”, concluye el doctor Ramírez.