Comienzan las inscripciones para la Maratón de Bostón 2026: así se puede postular

El Maratón de Boston 2026 se correrá el lunes 20 de abril, siguiendo la tradición de realizarse cada año en el Día de los Patriotas en Massachusetts. La organización abrió este lunes 8 de septiembre las inscripciones para quienes quieran participar en la próxima edición, en la que se espera la presencia de miles de corredores de distintos países.

La competencia se realizó por primera vez en 1897, inspirada en el espíritu olímpico tras los Juegos de Atenas de 1896, y desde entonces no ha dejado de celebrarse. Con más de 125 ediciones, es el maratón anual más antiguo del mundo y solo permite el acceso de atletas que cumplan con marcas mínimas de clasificación en otras maratones avaladas internacionalmente.

Participar en el Maratón de Boston no depende únicamente de inscribirse en la página oficial. La organización establece un proceso con requisitos claros que deben cumplirse en un orden específico. A continuación se detallan los pasos que todo corredor debe seguir para intentar obtener un cupo en la edición de 2026.

Paso 1: cumplir con la marca mínima

Lo primero es alcanzar el tiempo requerido, de acuerdo con la edad y el género del corredor. Estos tiempos oficiales, establecidos por la Boston Athletic Association (BAA), funcionan como la llave de entrada. No es lo mismo clasificar con 25 años que con 50, pues las exigencias varían en cada categoría. Por ejemplo, un hombre de 35 años debe correr una maratón certificada en menos de 3 horas y 5 minutos, mientras que una mujer de la misma edad necesita 3 horas y 35 minutos.

Paso 2: elegir una maratón certificada

No cualquier carrera es válida para lograr la clasificación. El tiempo debe haberse conseguido en una maratón avalada por World Athletics o que cuente con la medición oficial de recorrido. En Colombia, la Maratón de Medellín es uno de esos eventos reconocidos, lo que significa que un resultado en esa, puede servir como pasaporte directo hacia Boston.

Paso 3: respetar el período de clasificación

El logro de la marca no puede ser de cualquier año. Para el Maratón de Boston 2026, se tendrán en cuenta los tiempos logrados entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Esto asegura que los corredores lleguen a la competencia con un nivel actual de preparación y rendimiento.

Paso 4: reunir la documentación

Una vez conseguido el tiempo, el siguiente paso es reunir los datos de la carrera donde se logró. La organización solicita información detallada: nombre del evento, fecha, número de dorsal y tiempo oficial certificado. En muchos casos, la verificación se realiza directamente con los organizadores de la maratón donde se obtuvo la marca.

Paso 5: registro en línea

Con la evidencia en mano, el corredor debe ingresar a la página oficial del Maratón de Boston, crear su perfil y completar el formulario de inscripción. Allí se cargan todos los datos personales y de carrera, además de realizar el pago correspondiente. Es importante tener en cuenta que llenar el formulario no significa estar dentro: el cupo queda sujeto a verificación y aprobación de la marca.

Paso 6: esperar la confirmación

Debido a la alta demanda, alcanzar el tiempo mínimo no siempre garantiza un lugar. Si el número de solicitantes supera el cupo disponible, la organización establece un corte más estricto. Esto quiere decir que quienes superen la marca mínima con mayor margen tienen más posibilidades de ser aceptados. En ediciones pasadas, incluso corredores que cumplieron el requisito quedaron por fuera porque otros tenían tiempos más rápidos.

Paso 7: preparar la experiencia

Una vez llega la confirmación oficial, comienza otra etapa: organizar el viaje, los entrenamientos y la logística. Boston recibe a unos 30.000 corredores cada año, y la ciudad entera se transforma en una fiesta deportiva y cultural. Llegar hasta allí es un logro en sí mismo, y por eso muchos atletas lo describen como el punto más alto de su trayectoria personal.

El Maratón de Boston es exigente desde antes de cruzar la línea de salida. Las inscripciones para 2026 ya están abiertas, y con ellas, el camino para miles de corredores que desde hoy sueñan con escuchar el disparo en Hopkinton y vivir la emoción de una de las carreras más legendarias del planeta.