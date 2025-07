¿Cómo afecta el estrés a los adultos mayores? Cinco consejos para controlarlo

Combatir el estrés en la vejez no se logra solo con medicamentos ni con soluciones rápidas. Implica reconocer que el envejecimiento también trae consigo emociones complejas que merecen atención. Foto: Getty Images

Aunque el estrés suele asociarse con la vida laboral activa y las responsabilidades familiares, cada vez es más evidente que los adultos mayores no están exentos de sus efectos.

De hecho, el estrés puede causar estragos silenciosos, pero profundos en su salud física y emocional, muchas veces pasados por alto tanto por ellos mismos como por sus cuidadores y familiares.

A diferencia de los adultos jóvenes, quienes suelen canalizar el estrés a través de rutinas, actividades o incluso evasión, las personas mayores enfrentan el desafío de adaptarse a pérdidas, enfermedades, duelos y una sensación creciente de dependencia. Esto, combinado con un sistema inmunológico que ya no responde como antes, convierte al estrés en un enemigo de cuidado.

“Las personas mayores pueden vivir con altos niveles de estrés sin identificarlo como tal. Lo sienten como fatiga, apatía o insomnio, y lo asumen como parte del envejecimiento, cuando en realidad puede estar relacionado con factores emocionales que podrían tratarse y aliviarse”, afirma Mariana Reyes, psicóloga clínica de la Universidad Central.

Para comprender mejor el impacto del estrés en los adultos mayores, es necesario entender cómo se manifiesta. A nivel fisiológico, el estrés activa la producción de cortisol, una hormona que, en niveles elevados y sostenidos, afecta la presión arterial, debilita el sistema inmune y contribuye al deterioro cognitivo.

“El cortisol prolongado es como una gota de agua que va cayendo sobre la misma piedra. Con el tiempo, va desgastando al organismo. En los mayores, esto se traduce en mayor riesgo de hipertensión, diabetes mal controlada, problemas gastrointestinales y hasta episodios depresivos”, explica el geriatra Luis Mejía, médico de la Clínica Colombia.

Pero no solo se trata de problemas físicos. El estrés también golpea el equilibrio emocional y las relaciones sociales. El aislamiento, la pérdida de amigos o de la pareja, la jubilación o el miedo a la muerte generan preocupaciones constantes. Muchos mayores no las comparten por temor a ser considerados una carga. Esto, en palabras de la psicóloga Reyes, “genera un círculo vicioso: no hablar del malestar lo intensifica, y a mayor estrés, más síntomas físicos y emocionales que alimentan la ansiedad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta un 15 % de los adultos mayores podrían estar lidiando con trastornos relacionados con el estrés sin recibir atención adecuada. En países latinoamericanos, donde los sistemas de salud aún están poco preparados para el envejecimiento poblacional, la situación se agrava.

“Nos encontramos con adultos mayores que llegan a consulta por taquicardia, presión alta o falta de sueño, pero al indagar, descubrimos que lo que hay detrás es el estrés generado por un duelo no elaborado, una pensión insuficiente o el miedo a quedar solos”, comenta el doctor Mejía.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Identificar el estrés en los adultos mayores puede ser complicado porque sus manifestaciones a menudo se confunden con síntomas propios de la edad. Sin embargo, algunos signos frecuentes incluyen:

• Cambios en el apetito (comer mucho o muy poco).

• Problemas para dormir o sueño no reparador.

• Irritabilidad o retraimiento social.

• Quejas físicas constantes sin una causa médica clara (dolores de cabeza, espalda, estómago).

• Pérdida de interés por actividades que antes disfrutaban.

• Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.

La clave está en observar los cambios de comportamiento o ánimo, incluso cuando estos parecen sutiles. En muchas ocasiones, los cuidadores o familiares pueden notar estas señales antes que la misma persona afectada.

Cinco recomendaciones para controlar el estrés en la vejez

Aunque el estrés es una reacción natural del organismo ante situaciones percibidas como amenazantes, existen formas eficaces de reducir su impacto y mejorar la calidad de vida en la tercera edad. Aquí, ambos expertos ofrecen cinco recomendaciones clave:

1. Establecer rutinas diarias estables: “El cerebro necesita previsibilidad para sentirse seguro. Cuando un adulto mayor tiene una rutina, su cuerpo y su mente se relajan porque saben qué esperar”, explica Reyes. Actividades como caminar por la mañana, tomar el té a la misma hora o dedicar un momento diario a leer o hacer manualidades pueden marcar una gran diferencia.

La estabilidad reduce la incertidumbre, que es una fuente común de estrés. Además, las rutinas fomentan la autonomía y el sentido de propósito, dos factores esenciales para el bienestar en la vejez.

2. Mantener la actividad física adaptada a su condición: El ejercicio moderado tiene beneficios comprobados para reducir el estrés y mejorar la salud mental. “Una caminata diaria de 30 minutos, ejercicios de estiramiento o tai chi pueden mejorar el ánimo, favorecer el sueño y reducir tensiones musculares”, señala el doctor Mejía.

Lo importante es que la actividad sea placentera y adecuada a las capacidades físicas. Nunca se debe forzar, pero tampoco caer en la inactividad, que agrava el deterioro físico y emocional.

3. Fortalecer los vínculos sociales: La soledad es uno de los grandes detonantes del estrés en los mayores. Establecer o mantener redes de apoyo es esencial. Esto puede lograrse a través de visitas familiares, llamadas telefónicas, grupos comunitarios, actividades culturales o participación en iglesias o centros de día.

“Los lazos afectivos funcionan como amortiguadores frente al estrés. Saber que hay alguien con quien hablar o compartir las preocupaciones alivia la carga emocional”, asegura la psicóloga Reyes.

4. Fomentar la expresión emocional: Los expertos coinciden en conocer adultos mayores que fueron criados en contextos donde expresar emociones era mal visto. Sin embargo, hablar de lo que se siente, escribir en un diario o incluso acudir a sesiones de psicoterapia puede ayudar a canalizar el estrés y evitar que se somatice.

“No se trata de dramatizar, sino de reconocer el derecho a sentirse mal y pedir ayuda. El estrés disminuye cuando se nombra y se comparte”, puntualiza Reyes.

5. Practicar técnicas de relajación y mindfulness: La respiración consciente, la meditación guiada y otras prácticas de relajación tienen efectos demostrados en la reducción del estrés. Incluso una pausa diaria para cerrar los ojos, respirar profundamente y concentrarse en el presente puede mejorar el estado anímico.

“Al principio puede parecer ajeno o difícil, pero he visto a muchos adultos mayores transformarse tras aprender a detenerse y respirar. Es una herramienta muy poderosa y gratuita”, dice Mejía.

“Envejecer con salud no es solo tener buenos análisis de sangre o articulaciones funcionales. Es sentirse en paz consigo mismo, con su historia y con el entorno”, concluye Mariana Reyes.