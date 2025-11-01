🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
01 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.
La sexualidad a los 50 años: lo que cambia con la edad
El Dr. Pablo Andrés Rodríguez Camargo, director de la maestría en Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad El Bosque, explica que, con el paso de los años, el deseo se transforma, y por eso también evoluciona la manera en que las personas viven y expresan su sexualidad.
