Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Bienestar y Amor
01 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.

La sexualidad a los 50 años: lo que cambia con la edad

El Dr. Pablo Andrés Rodríguez Camargo, director de la maestría en Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad El Bosque, explica que, con el paso de los años, el deseo se transforma, y por eso también evoluciona la manera en que las personas viven y expresan su sexualidad.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Unidad de Video

Temas Relacionados

sexualidad

Estilo de Vida

Sexualidad en la vejez

Salud sexual

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.