Recomendaciones para caminar con buena técnica y estar en forma en la tercera edad

Un estudio de Harvard reveló que caminar con buena técnica puede aumentar la energía diaria hasta en un 15%. Foto: Getty Images

Caminar es uno de los ejercicios más simples, accesibles y eficaces para mantener la salud. Sin embargo, muchas personas no lo hacen correctamente o subestiman su impacto en la forma física, especialmente después de los 50 años, cuando el metabolismo se desacelera y el cuerpo requiere más atención. Convertir una caminata en un entrenamiento efectivo depende menos del tiempo que se pase haciéndolo y más de la técnica y la constancia con la que se realice.

En los últimos años, distintas universidades han analizado cómo algo tan cotidiano como caminar puede mejorar la condición cardiovascular, fortalecer los músculos y ayudar a controlar el peso. Una de esas investigaciones proviene de la Universidad de Harvard, donde un grupo de científicos estableció seis reglas esenciales para obtener beneficios reales con esta práctica. Estas pautas no solo mejoran la postura y la respiración, sino que también optimizan el gasto calórico y la salud mental en personas mayores de 50 años.

El estudio, publicado en Harvard Health Publishing en abril de 2024, fue realizado por el Departamento de Medicina Preventiva de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Durante un año, los investigadores siguieron a 480 hombres y mujeres entre los 50 y 75 años, todos con diferentes niveles de condición física. Se les asignó un plan de caminatas diarias supervisadas, combinando variables como velocidad, duración, técnica de movimiento y frecuencia semanal.

Los resultados mostraron que aquellos que aplicaron las seis reglas de técnica definidas por el equipo lograron reducir su grasa corporal en promedio un 8 %, mejorar su capacidad pulmonar en un 12 % y aumentar su energía percibida diaria en un 15 %. Además, reportaron menos dolores articulares y una mejora notable en el equilibrio.

“A partir de los 50 años el cuerpo experimenta una pérdida progresiva de masa muscular y flexibilidad, por lo que caminar no puede ser simplemente ‘salir a dar una vuelta’. Si se hace con técnica y objetivos claros, se convierte en una herramienta poderosa para mantenerse fuerte y ágil”, explica Laura Mendoza, la fisioterapeuta y entrenadora de movimiento funcional de la Universidad Pedagógica, quien ha trabajado con adultos mayores en programas de rehabilitación y fitness.

Su visión la complementa Andrés Velasco, médico internista y especialista en metabolismo de la Universidad Javeriana, quien afirma que “caminar bien ejecutado es casi tan beneficioso como correr, pero con un menor impacto en las articulaciones. El problema es que la mayoría lo hace con mala postura, pasos cortos o ritmo inadecuado, y eso limita sus beneficios”. Según él, aplicar las seis reglas propuestas por Harvard puede transformar la caminata en un ejercicio completo para el cuerpo y la mente.

1. Mantener una postura erguida, pero relajada

El estudio de Harvard destaca que la postura es el primer pilar de una caminata eficiente. Los investigadores recomiendan mantener la espalda recta, los hombros hacia atrás y el abdomen ligeramente contraído. No se trata de tensar el cuerpo, sino de alinear la cabeza, el cuello y la columna para que el movimiento sea fluido y natural.

Mendoza aclara que “una buena postura permite que los pulmones se expandan mejor y evita dolores en el cuello o la parte baja de la espalda. Además, ayuda a que el paso sea más estable, reduciendo el riesgo de tropezar o perder el equilibrio”.

2. Utilizar los brazos para impulsar el movimiento

Aunque muchos creen que los brazos no son importantes al caminar, el estudio demostró lo contrario. Quienes movieron los brazos en un ángulo de 90 grados, sincronizados con el paso, lograron un gasto energético un 10% mayor. El movimiento de los brazos ayuda a mantener el ritmo, mejorar el equilibrio y activar músculos del torso.

El doctor Velasco añade que “caminar no es solo cuestión de piernas. Los brazos actúan como un metrónomo del cuerpo, marcan el ritmo y permiten que la caminata sea más eficiente. Un error común es dejarlos colgando, lo que disminuye la estabilidad y la potencia del paso”.

3. Dar pasos largos, pero sin forzar la zancada

Una de las conclusiones más interesantes del estudio fue que los pasos ligeramente más largos —sin llegar a la exageración— aumentan la activación muscular de los glúteos y los cuádriceps, dos zonas clave para la movilidad en adultos mayores. Sin embargo, los expertos de Harvard advirtieron que forzar la zancada puede generar sobrecarga en las caderas o rodillas.

Mendoza resalta que “el paso ideal debe sentirse natural, como si el cuerpo se impulsara solo hacia adelante. Si se nota que el tronco se balancea demasiado o los pies golpean el suelo con fuerza, es señal de que se está alargando demasiado la zancada”.

4. Mantener un ritmo constante y moderadamente rápido

De acuerdo con los resultados del estudio, caminar a un ritmo de entre 5 y 6 kilómetros por hora —lo que equivale a un paso algo más rápido que el habitual— es suficiente para activar el metabolismo de las grasas sin agotar al cuerpo. Quienes mantuvieron ese ritmo durante al menos 30 minutos, cinco veces por semana, mostraron las mayores mejoras en su composición corporal.

El doctor Velasco explica que “la velocidad ideal es aquella en la que aún se puede hablar, pero no cantar. Es un punto medio que permite aumentar la frecuencia cardiaca sin llegar al agotamiento, especialmente importante para mayores de 50 años con posibles limitaciones cardiovasculares”.

5. Controlar la respiración

Otro hallazgo del equipo de Harvard fue que las personas que respiraban de forma controlada —inhalando por la nariz y exhalando por la boca, en un ritmo de tres pasos por inhalación y tres por exhalación— lograron mantener una oxigenación más estable y menor sensación de fatiga.

Laura Mendoza lo resume así: “la respiración marca la diferencia entre caminar por obligación o hacerlo con disfrute. Cuando se controla, el cuerpo se relaja y el ejercicio se vuelve más sostenible en el tiempo. Además, mejora la circulación y ayuda a mantener la mente despejada”.

6. Ser constante y registrar el progreso

Finalmente, el estudio subraya que la clave del éxito no está en la intensidad, sino en la constancia. Los participantes que mantuvieron su rutina de caminatas por más de tres meses seguidos, aunque fueran de menor duración, mostraron una pérdida de peso más estable y una mejor percepción de bienestar general.

El doctor Velasco enfatiza que “la motivación inicial dura poco si no hay disciplina. Lo ideal es registrar los avances, anotar los días caminados, la distancia o incluso cómo se siente el cuerpo. Eso crea un compromiso personal que hace la diferencia entre hacerlo ocasionalmente o convertirlo en un hábito de salud”.

Más allá de los resultados físicos, el estudio también observó efectos positivos en la salud mental. Los participantes que siguieron las seis reglas reportaron una disminución de los niveles de ansiedad y una mejora en el sueño. Esto se debe, según los investigadores, al aumento de endorfinas y a la regulación del ritmo circadiano gracias a la exposición diaria a la luz natural.

Para Mendoza, ese beneficio emocional es uno de los más valiosos: “caminar bien, con atención plena, se convierte en una especie de meditación en movimiento. No solo mejora la postura o el equilibrio, también devuelve una sensación de control y vitalidad que muchas personas sienten que pierden con la edad”.

El doctor Velasco coincide y agrega que el cuerpo humano está hecho para moverse, no para permanecer sentado. “Caminar activa procesos metabólicos, neurológicos y hormonales que ningún suplemento puede reemplazar. Después de los 50, moverse correctamente no es una opción, es una necesidad”.

Caminar no solo es un ejercicio, sino una forma de mantenerse joven desde la movilidad, la mente y la disciplina.

