¿Babea al dormir? Siga estas recomendaciones para evitarlo

Despertar con la almohada húmeda de baba es más común de lo que se cree y puede esconder algo más que una simple molestia. Un estudio de 2025 halló que la producción de saliva antes de dormir influye en cuánto se babea durante la noche. Foto: Getty Images

Dormir y despertarse con la almohada húmeda de baba es algo más frecuente de lo que algunas personas piensan. Aunque no implica algo grave, sí puede resultar incómodo, vergonzoso o afectar la calidad del descanso. Entender por qué se babea al dormir —y qué hacer para reducirlo— ayuda a evitar molestias y posibles complicaciones secundarias, como irritaciones en la piel o infecciones.

Hay distintos factores que pueden aumentar la probabilidad de babear mientras se duerme: la postura al dormir, la relajación natural de los músculos faciales, problemas respiratorios nasales o bucales, reflujo gastroesofágico, alergias, entre otros. En la mayoría de los casos las causas son benignas, pero cuando el babeo es persistente o excesivo conviene mirar con más atención.

El doctor Andrés Ramírez, neumólogo especializado en trastornos del sueño del Hospital San Ignacio, señala que “cuando los músculos de la cara y la mandíbula se relajan durante el sueño profundo, la boca puede quedar abierta, lo que facilita que la saliva escape si la persona duerme de lado o boca abajo”.

Por su parte la doctora Clara Mejía, otorrinolaringóloga de la misma entidad, complementa que “una nariz congestionada obliga a respirar por la boca; esa vía abierta se convierte en la ruta de salida natural para la saliva, algo que se agrava según la posición de descanso”.

Según el experto Ramírez, ciertos patrones musculares durante el sueño, como el bruxismo, podrían relacionarse con la regulación de la saliva. Una mayor producción salival estimulada antes de dormir puede ayudar a “preparar” la boca, de modo que haya menos acumulación de saliva que pueda escaparse. No se trata de una causa única, pero suman al conjunto de factores que empujan a babear en la noche.

¿Por qué sucede el babeo al dormir?

El doctor Ramírez aclara que “la saliva se produce de forma constante, incluso de noche; la diferencia es que, al estar relajados los músculos, tragamos menos veces que cuando estamos despiertos y eso facilita que se acumule”. Añade que “dormir boca arriba suele reducir el babeo porque la gravedad ayuda a que la saliva permanezca en la boca, mientras que de lado o boca abajo el líquido encuentra camino más fácil hacia la almohada”. Finalmente, destaca que “no hay que confundir el babeo ocasional con el excesivo; lo primero es normal, lo segundo puede ser síntoma de apnea del sueño o de un reflujo mal controlado”.

La doctora Mejía coincide y señala que “el reflujo gastroesofágico es un factor menos evidente, pero que incrementa la producción de saliva porque el organismo intenta proteger la garganta de los ácidos. Algunos medicamentos para la presión arterial, depresión o epilepsia tienen como efecto secundario la hipersalivación, algo que puede pasar desapercibido. En pacientes con enfermedades neurológicas como Parkinson, el babeo nocturno puede ser un signo temprano de que la musculatura encargada de tragar se está debilitando”.

Los expertos coinciden en que este fenómeno no tiene una única explicación, sino que responde a una combinación de aspectos musculares, respiratorios y digestivos. En la práctica, cada persona puede babear por motivos distintos, y por eso es importante identificar el detonante específico para aplicar la solución más efectiva.

1. Relajación muscular: Los músculos faciales, de la mandíbula y los que mantienen cerrada la boca, se relajan especialmente en fases profundas del sueño. Esto puede hacer que la boca se abra sin voluntad consciente, permitiendo que la saliva salga.

2. Postura al dormir: Dormir de lado o boca abajo favorece la acción de la gravedad para que la saliva se escape si la boca no está completamente cerrada. Acostarse boca arriba disminuye esa posibilidad.

3. Respiración por la boca: Cuando la nariz está obstruida por alergias, resfriados, sinusitis, desviación del tabique nasal u otras afecciones, respirar por la boca se vuelve necesario. Esa vía abierta facilita que la saliva no sea contenida.

4. Reflujo gastroesofágico: En algunos casos, el reflujo puede irritar la garganta o esófago provocando aumento en la producción de saliva, o dificultando la deglución, lo cual puede contribuir al babeo.

5. Bruxismo u otros movimientos mandibulares durante el sueño: Como sugiere el estudio citado, los movimientos mandibulares rítmicos (RMMA) y degluciones tienen una relación con el flujo salival estimulado. Aunque el bruxismo no causa directamente baba, puede estar asociado con mecanismos que regulan cómo la saliva se distribuye o se elimina.

6. Medicamentos o condiciones neurológicas: Algunos fármacos tienen efectos secundarios de producción excesiva de saliva, o debilidad en los músculos implicados en tragar. Enfermedades como Parkinson, accidente cerebrovascular, etc., pueden agravar el control empleado para contener la saliva.

Recomendaciones para evitar babear al dormir

• Mantener la nariz despejada: la doctora Mejía recomienda que “si hay congestión, un humidificador en la habitación y un buen lavado nasal antes de acostarse pueden marcar la diferencia, porque reducen la necesidad de respirar por la boca”.

• Controlar el reflujo: el doctor Ramírez explica que “quienes sufren de reflujo deberían cenar ligero y evitar recostarse de inmediato, ya que la irritación del esófago es un estímulo directo para que el cuerpo produzca más saliva”.

• Ejercicios de musculatura oral: la doctora Mejía afirma que “existen terapias de rehabilitación que fortalecen labios y lengua; con unos minutos diarios de práctica se logra un mejor control de la deglución durante la noche”.

• Revisar medicamentos: el doctor Ramírez aconseja que “si un tratamiento coincide con la aparición del babeo, lo mejor es hablar con el médico antes de suspenderlo; muchas veces existen alternativas con menos efectos secundarios”.

• Tratar bruxismo: la doctora Mejía añade que “los protectores bucales no solo previenen el desgaste dental, también ayudan a mantener la boca cerrada, lo que indirectamente disminuye la salida de saliva”.

• Opciones médicas avanzadas: el doctor Ramírez concluye que “cuando el babeo es severo y constante, la medicina cuenta con tratamientos como la toxina botulínica en glándulas salivales, que reducen la producción de saliva y mejoran la calidad de vida”.

El babeo al dormir es una ocurrencia común, usualmente inofensiva, ligada a la relajación de los músculos, la postura, la respiración y otros factores como bruxismo, reflujo o congestión nasal. Si bien muchas soluciones caseras pueden ser útiles, cuando el babeo es persistente, excesivo o está acompañado de síntomas como dificultad para tragar, problemas respiratorios, mal aliento constante o despertares frecuentes, conviene buscar asesoría médica especializada para descartar condiciones subyacentes. Con cuidados sencillos y adecuados, la mayoría de las personas puede reducir significativamente este fenómeno y dormir con mayor comodidad.