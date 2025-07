¿Cómo elegir sus zapatillas dependiendo la cantidad de kilómetros que corre?

Ya sea que usted esté dando sus primeros pasos en el mundo del running o que esté entrenando para su cuarta maratón, la regla es la misma: su calzado debe estar alineado con su volumen de entrenamiento. Lo contrario es arriesgarse a un camino corto, lleno de molestias, frustraciones y lesiones evitables. Foto: Getty Images

La elección de unas zapatillas para correr no debería basarse únicamente en el color, el diseño o la marca. Aunque estos factores puedan parecer importantes para muchos corredores aficionados, lo cierto es que existen elementos mucho más determinantes a la hora de tomar una decisión adecuada. Entre ellos, uno sobresale por encima de los demás: la cantidad de kilómetros que se corre semanalmente.

Si usted es de los que sale a trotar una o dos veces por semana, quizás no ha sentido en sus pies la diferencia entre unas zapatillas comunes y un calzado diseñado específicamente para el volumen que corre. Pero a medida que se acumulan los kilómetros, las exigencias sobre el cuerpo aumentan, y con ellas, la necesidad de un calzado que esté a la altura. De lo contrario, el riesgo de lesiones se eleva, y con ello también se aleja la posibilidad de mantener una rutina estable.

“Lo primero que le pregunto a un corredor nuevo no es si tiene el pie plano o el arco alto, ni siquiera si le gusta correr en asfalto o tierra. La primera pregunta es: ‘¿cuántos kilómetros corre a la semana?’”, afirma Carlos Herrera, entrenador de atletismo y asesor técnico de calzado deportivo.

La lógica detrás de esta pregunta es simple pero poderosa. El kilometraje semanal define el nivel de impacto que van a sufrir las zapatillas, y en consecuencia, la cantidad de amortiguación, estabilidad, durabilidad y soporte que estas deberían ofrecer. No es lo mismo correr 10 kilómetros a la semana que correr 60. Y sin embargo, muchas personas utilizan el mismo tipo de zapatilla en ambos casos.

Según Herrera, el error más frecuente que cometen los corredores recreativos es comprar zapatillas sin tener en cuenta cuánto van a correr. “Van a la tienda y eligen las que están en promoción, o las que usan los atletas profesionales, sin darse cuenta de que su uso no justifica ese modelo. Es como comprarse un auto de Fórmula 1 para ir al supermercado”.

Corredores de bajo kilometraje (menos de 20 km/semana)

Para quienes corren entre 5 y 20 kilómetros a la semana, ya sea porque apenas comienzan o porque lo hacen de manera recreativa una o dos veces, las zapatillas no necesitan tener las características más avanzadas del mercado. Sin embargo, eso no significa que se pueda correr con cualquier tipo de calzado.

En estos casos, lo ideal es un modelo versátil, con buena amortiguación pero sin excesiva sofisticación. La durabilidad no es tan crítica porque el desgaste es lento, pero sí se requiere cierta comodidad, ya que el cuerpo aún no está completamente adaptado al impacto constante del trote.

“La zapatilla para este grupo debe ser una buena aliada para iniciarse, pero también debe permitir errores. No todos saben cómo apoyar bien el pie, y ahí es donde el calzado puede proteger al corredor principiante”, explica Herrera.

Las marcas suelen catalogar estos modelos como “neutros” o “de entrenamiento básico”, y pueden costar entre 60 y 100 dólares en promedio. No se recomienda usar zapatillas de gimnasio o de uso casual, porque no están diseñadas para resistir el impacto repetitivo del running, aunque visualmente puedan parecer similares.

Corredores de medio kilometraje (entre 20 y 50 km/semana)

Este grupo representa al corredor más comprometido. Suele correr entre tres y cinco veces por semana, alterna distancias, y puede estar preparando su primera media maratón. En este punto, las necesidades cambian considerablemente. El cuerpo empieza a exigir más, y el calzado debe estar preparado para ofrecer no solo amortiguación, sino también respuesta, ventilación adecuada, y buena durabilidad.

“Cuando uno pasa de correr dos veces por semana a hacerlo cuatro o cinco, el pie se vuelve más selectivo. Ya no se trata solo de evitar lesiones, sino de correr con eficiencia. El corredor de medio kilometraje necesita una zapatilla que le dé energía de vuelta, no que lo frene”, dice el experto.

Aquí entran modelos que ofrecen tecnologías como espuma reactiva, placas estabilizadoras, sistemas de retorno de energía y mayor soporte estructural. También se sugiere tener dos pares de zapatillas e ir rotándolos. Esto no solo prolonga la vida útil de ambos, sino que permite que los materiales recuperen su forma entre usos.

El precio de estas zapatillas suele oscilar entre los 100 y los 160 dólares, y hay modelos diseñados especialmente para los días de fondo y otros para las sesiones rápidas o de tempo. Esta distinción puede parecer innecesaria para los aficionados, pero quienes han probado distintos pares aseguran que el cuerpo lo nota.

Corredores de alto kilometraje (más de 50 km/semana)

A partir de los 50 kilómetros semanales, la zapatilla se convierte en una herramienta de trabajo. El corredor que se encuentra en esta categoría —ya sea amateur avanzado o atleta competitivo— suele tener una estructura muscular bien adaptada, una técnica más depurada, y objetivos claros, como mejorar sus marcas personales o completar maratones.

Para este tipo de deportista, la elección de la zapatilla no puede tomarse a la ligera. Se requieren modelos que garanticen amortiguación máxima, excelente retorno de energía, estabilidad, ligereza y ventilación. Algunos incluso personalizan sus plantillas o utilizan zapatillas con placas de carbono para carreras específicas.

“El corredor de alto kilometraje cambia de zapatillas con frecuencia, porque sabe que a los 500 o 600 kilómetros ya no responden igual. Ahí no hay lugar para el sentimentalismo. Una zapatilla que no está en condiciones puede ser la diferencia entre entrenar bien o terminar en el fisioterapeuta”, advierte Herrera.

En estos casos, también se recomienda tener al menos dos pares activos: uno para entrenamientos largos o intensos, y otro para días de recuperación o sesiones más suaves. Asimismo, el calendario de renovación debe ser estricto: muchas aplicaciones permiten llevar un control del kilometraje acumulado por cada par.

El precio en este segmento puede superar los 200 dólares, especialmente si se eligen modelos con tecnología de carbono o materiales ultralivianos. Aunque puede parecer costoso, los corredores avanzados lo ven como una inversión en rendimiento y salud.

Señales de alerta: ¿cuándo cambiar las zapatillas?

Independientemente del kilometraje semanal, hay señales que indican que es momento de cambiar el calzado:

• Dolor inusual en las rodillas, tobillos o planta del pie.

• Suela visiblemente desgastada, especialmente en el talón o metatarso.

• Pérdida de amortiguación perceptible (la zapatilla se siente “dura”).

• Deformaciones visibles en el upper (parte superior del calzado).

• Sensación de fatiga prematura durante los entrenamientos.

“Una zapatilla puede verse bien por fuera y estar destruida por dentro. No hay que esperar a que aparezca el dolor para reemplazarla”, recuerda Méndez.

Correr es una actividad aparentemente sencilla, pero detrás de cada zancada hay un complejo sistema biomecánico que necesita soporte. Elegir las zapatillas adecuadas no debería ser una cuestión estética, sino una decisión informada basada en la cantidad de kilómetros que se corre cada semana.

Ya sea que usted esté dando sus primeros pasos en el mundo del running o que esté entrenando para su cuarta maratón, la regla es la misma: su calzado debe estar alineado con su volumen de entrenamiento. Lo contrario es arriesgarse a un camino corto, lleno de molestias, frustraciones y lesiones evitables.

“Una buena zapatilla no lo va a convertir en atleta olímpico, pero una mala sí puede sacarlo de la pista antes de tiempo”, concluye el especialista.

