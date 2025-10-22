Silencio urbano: estas son las nuevas formas de encontrar calma en la ciudad

En medio del ruido constante de las grandes ciudades, cada vez más personas mayores buscan algo que parece imposible: silencio. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio del ruido incesante del tráfico, los teléfonos que no paran de sonar y la sobrecarga de estímulos visuales, la búsqueda del silencio se ha convertido en una necesidad urgente para quienes viven en las ciudades. Envejecer en un entorno urbano, antes asociado con vitalidad y movimiento, hoy se enfrenta al desafío de hallar espacios de calma que permitan reconectar con el bienestar físico y mental.

La vida moderna ha vuelto casi imposible la quietud. Sin embargo, el silencio, o al menos su versión posible en las grandes urbes, empieza a verse como un lujo y una forma de autocuidado. Los parques al amanecer, las caminatas sin audífonos, los cafés sin música o los jardines comunitarios son algunos de los refugios que las personas mayores están redescubriendo para recuperar equilibrio. No se trata de huir del mundo, sino de escucharlo de otra manera.

Para María Fernanda Londoño, psicóloga ambiental de la Universidad Pedagógica, especialista en envejecimiento y bienestar urbano, la búsqueda del silencio tiene que ver con un cambio de prioridades. “Las personas mayores, al vivir más despacio, empiezan a notar lo que antes se pasaba por alto: el ruido constante, la prisa ajena, la falta de pausas. Encontrar silencio no significa solo callar, sino crear condiciones para habitar el tiempo con sentido”. Según ella, la calma se convierte en una forma de resistencia ante la velocidad de la ciudad.

Por su parte, Luis Alejandro Rivas, arquitecto urbano de Porvenir, señala que el entorno tiene un papel crucial. “Las ciudades no fueron pensadas para el descanso, sino para el movimiento. Pero hoy estamos viendo cómo los adultos mayores están inspirando nuevas formas de ocupar el espacio público: terrazas verdes, senderos silenciosos, zonas de contemplación y proyectos de arquitectura acústica que mitigan el ruido ambiental”. Para Rivas, el silencio urbano es una construcción social que empieza en la planificación y termina en los hábitos cotidianos.

👟 Le puede interesar: Ejercicios de 5 minutos podrían mejorar la salud mental en la tercera edad

Ambos coinciden en que la búsqueda de tranquilidad no es un lujo de pocos, sino una respuesta necesaria a los efectos del ruido sobre la salud. La exposición constante al sonido urbano puede elevar los niveles de estrés, afectar el sueño e incluso alterar la memoria. En las personas mayores, estos efectos se acentúan. Por eso, incorporar rutinas que incluyan momentos de calma no solo mejora el estado de ánimo, sino que contribuye al equilibrio cardiovascular y cognitivo.

Pero el silencio no siempre implica ausencia total de sonido. Londoño explica que se trata más bien de encontrar una “ecología del ruido”. “El sonido del agua, el viento o los pasos sobre la tierra pueden generar una sensación de serenidad. Esos pequeños ruidos naturales actúan como anclas que ayudan a reducir la ansiedad y la sensación de aislamiento. Envejecer en la ciudad requiere aprender a escuchar de nuevo”.

En Bogotá, Medellín o Cali, algunos programas comunitarios ya promueven prácticas de silencio compartido. Los llamados “minutos conscientes” en parques o bibliotecas buscan que los adultos mayores encuentren una pausa en medio de la rutina. También han surgido iniciativas de meditación urbana y recorridos sensoriales que enseñan a reconectarse con el entorno sin interferencias tecnológicas.

Rivas agrega que, más allá de los proyectos urbanos, hay cambios sencillos que pueden transformar la relación con el ruido cotidiano. “Cerrar una ventana, reducir el volumen del televisor o reemplazar la música estridente por sonidos naturales puede hacer una diferencia enorme. El silencio no siempre está afuera; muchas veces se construye desde dentro del hogar”.

El silencio urbano, entonces, se perfila como una nueva forma de bienestar para quienes envejecen en las ciudades. No se trata de imponer el silencio absoluto, sino de diseñar una convivencia más amable entre las personas y los sonidos que las rodean. En esa búsqueda, los adultos mayores se convierten en maestros del ritmo pausado, en recordatorios de que la calma también tiene lugar entre semáforos y avenidas.

“El silencio no es vacío, es presencia. Es el espacio donde uno se escucha a sí mismo y reconoce que todavía hay vida por sentir, incluso en medio del bullicio”, resume Londoño.

Porque, en el fondo, envejecer en la ciudad no significa alejarse del ruido, sino aprender a convivir con él sin perder la paz. Y quizás, en ese equilibrio silencioso, esté la verdadera forma de seguir habitando el mundo.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.