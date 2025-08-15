¿Cómo enfrentar el edadismo en la vejez?

No es solo una cuestión de justicia: también de salud pública y de futuro compartido. Porque la única forma de no discriminar la vejez es reconocerla como parte de la vida de todas las personas, no de un “ellos” abstracto. Ese cambio empieza por medir, intervenir y sostener en el tiempo aquello que reduce el estigma, acorta la distancia social y amplía la libertad de quienes ya llegaron a la etapa mayor Foto: Getty Images

El edadismo —la discriminación y los estereotipos basados en la edad— sigue siendo un prejuicio que afecta la salud, la autonomía y los derechos de millones de personas mayores.

De acuerdo con el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las personas mayores, el edadismo se asocia con peor salud física y mental, mayor aislamiento y soledad, menor calidad de vida y más muertes prematuras; se estima que 6,3 millones de casos de depresión en el mundo son atribuibles a este fenómeno, una cifra que dimensiona el problema más allá de lo simbólico.

Marcela Pineda, geriatra y salubrista de la Universidad de Buenos Aíres, explica que el “edadismo no es solo un comentario desafortunado o un anuncio publicitario con clichés, es un determinante social de la salud que acorta años de vida y limita oportunidades”.

A su juicio, la primera tarea es nombrarlo, medirlo y tratarlo como un factor de riesgo modificable, al mismo nivel que el tabaquismo o el sedentarismo. “Si no lo medimos, no lo cambiamos”. En esa línea, la revista The Lancet Healthy Longevity insistió en mayo de 2025 en la importancia de fortalecer la medición del edadismo para orientar políticas y evaluar intervenciones, un paso técnico que suena frío pero que abre la puerta a cambios concretos en servicios, leyes y presupuestos.

El 18 de junio de 2025, un equipo de investigadores de China publicó en Frontiers in Psychology, un estudio con 406 personas mayores viudas de la ciudad de Shenyang. Su objetivo fue examinar el vínculo entre edadismo, soledad y ansiedad, y comprobar si la función cognitiva modera ese vínculo. Midieron ansiedad con GAD‑7, discriminación por edad percibida con la Perceived Age Discrimination Scale (PAD), soledad con la UCLA Loneliness Scale y deterioro cognitivo con el AD‑8; luego analizaron un modelo de mediación moderada usando PROCESS 4.0 de SPSS.

Los resultados fueron: primero, el edadismo percibido tuvo un efecto directo y significativo sobre la ansiedad en las personas viudas mayores. Segundo, la soledad mediaba parcialmente ese efecto: es decir, parte del daño del edadismo viaja por el canal del quiebre de los lazos sociales y la percepción de desconexión.

Tercero, la función cognitiva moderó el segundo tramo del camino indirecto: cuanto peor funcionaba la cognición, más fuerte era la asociación entre soledad y ansiedad. Es decir, el estigma aísla, la soledad lastima y el deterioro cognitivo deja con menos herramientas psicológicas para amortiguar el golpe.

Los autores concluyen que se necesitan intervenciones psicosociales que prioricen la salud cognitiva y el compromiso social en personas mayores viudas para reducir la ansiedad.

Este estudio aporta dos claves prácticas, según Pineda, “primero, si reducimos la soledad, reducimos la ansiedad que el edadismo dispara. Segundo, si además protegemos la función cognitiva, ese blindaje es doblemente efectivo”.

La geriatra agrega que, aunque la investigación se realizó en China, el mecanismo psicológico descrito es altamente plausible en contextos diversos y refuerza lo que clínicas y centros comunitarios ya observan a pie de calle.

¿Por dónde se empieza? Cuatro frentes simultáneos

1) Leyes que se cumplan, no solo que existan: la OMS y la iniciativa de la Década del Envejecimiento Saludable 2021‑2030 ubican “cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar respecto a la edad” como un eje de acción al mismo nivel que transformar comunidades y sistemas de salud.

Eso implica actualizar marcos legales contra la discriminación por edad, cerrar vacíos normativos y —sobre todo— crear mecanismos de cumplimiento con dientes: autoridades que fiscalicen, sanciones efectivas y rutas de denuncia simples para la ciudadanía mayor.

2) Servicios de salud sin sesgos: la literatura muestra que el edadismo clínico lleva a diagnósticos tardíos y tratamientos subóptimos, algo tanto o más grave que cualquier lista de espera.

La llamada de The Lancet Healthy Longevity a medir el edadismo empata con un cambio operativo en hospitales: incluir cribados de edadismo en las auditorías de calidad, impartir formación obligatoria en gerontología para personal clínico y aplicar evaluaciones geriátricas integrales como estándar, no como excepción.

“Cuando un servicio de urgencias ve a una persona de 80 años y asume que su dolor ‘es normal a su edad’, ha ocurrido un error clínico”, dice Pineda.

3) Intervenciones comunitarias contra la soledad: el estudio de 2025 confirma que tocar la soledad reduce el impacto emocional del edadismo. ¿Cómo? Con programas intergeneracionales (escuelas y clubes de mayores con proyectos conjuntos), prescripción social desde atención primaria (derivar a actividades culturales o de voluntariado), y diseño urbano que favorezca encuentros: bancos, sombras, baños públicos, transporte accesible.

En olas de calor, por ejemplo, incluir la soledad como factor de riesgo en planes de emergencia evita que las personas mayores queden aisladas cuando sus redes se van de vacaciones o se desaconseja salir a la calle.

4) Comunicación responsable en medios y publicidad: el edadismo cultural se alimenta de imágenes repetidas: abuelos torpes, “carga” para el sistema, “no digitales”. La respuesta no es cosmética. Supone códigos de autorregulación que desincentiven representaciones estigmatizantes y metas de representación para incorporar voces mayores en las redacciones y en pantalla.

“Una sociedad que solo muestra a las personas mayores como enfermas o dependientes está contando media historia. La otra mitad es capacidad, contribución y deseo de seguir aprendiendo”, subraya Pineda.

Lo que funciona y cómo aplicarlo mañana

La OMS y artículos de referencia coinciden en tres estrategias con mejor evidencia para reducir el edadismo: políticas y leyes robustas, intervenciones educativas y contacto intergeneracional significativo. Lo novedoso del 2025 es el énfasis en medir mejor para implementar mejor: sin métricas, no hay gestión. ¿Aplicación inmediata? Un municipio puede empezar por:

• Adoptar una encuesta local que incluya escalas breves de edadismo interpersonal e internalizado y de soledad en su población mayor; repetirla cada 12 meses para ver tendencias.

• Crear una red de “espacios de encuentro” con bibliotecas, centros culturales y parques que programen actividades mixtas por edades, con transporte gratuito para mayores y seguimiento por trabajadoras sociales en casos de soledad severa, especialmente durante olas de calor.

• Exigir a prestadores de salud una evaluación geriátrica integral para mayores frágiles, auditorías de sesgos y formación anual obligatoria para personal clínico, anclándolo a la acreditación.

• Actualizar guías de estilo en medios públicos y campañas estatales para desterrar tópicos y usar imágenes de diversidad etaria real, con participación de colectivos de personas mayores en la co-creación.

Y en la vida cotidiana, ¿qué puede hacer cada quien?

El edadismo no solo viene “de fuera”. También se internaliza en frases como “ya estoy muy viejo para eso”. Pineda propone un decálogo mínimo:

1. Revisar el lenguaje: evitar chistes y diminutivos que infantilizan.

2. Cuestionar titulares y anuncios que asocian vejez con incapacidad.

3. Fomentar el contacto entre generaciones en casa, trabajo y comunidad.

4. Apoyar la autonomía: preguntar preferencias, no suponer necesidades.

5. Cuidar la salud cognitiva: sueño, ejercicio, aprendizaje continuo y control de factores de riesgo vascular.

6. Buscar y sostener redes: clubes, voluntariado, grupos de interés.

7. Denunciar la discriminación: en el sistema de salud, bancos, comercios.

8. Planificar olas de calor y otras contingencias con un “plan de compañía” para no quedar aislado.