¿Cómo es la preparación para las majors de running? Cinco colombianos lo cuentan

Estas carreras, consideradas las más emblemáticas del mundo por su tradición, exigencia y participación internacional, no solo representan un desafío físico.

“Cada zancada me recuerda que soy capaz de más.” Con esta frase, Jerónimo Córdoba, un maratonista principiante, resume la esencia del reto que significa prepararse para las llamadas siete majors del atletismo: las maratones de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y la más reciente incluida, la de Boston, que ahora también hace parte del prestigioso World Marathon Majors.

Estas carreras, consideradas las más emblemáticas del mundo por su tradición, exigencia y participación internacional, no solo representan un desafío físico. Son también una meta personal, social y emocional para miles de corredores aficionados que sueñan con portar la medalla de cada ciudad y convertirse en finishers (finalizador) de las siete.

Pero, ¿cómo se prepara un colombiano para enfrentar semejante reto? ¿Qué hábitos, rutinas, motivaciones y sacrificios hay detrás de cada entrenamiento? El Espectador habló con cinco corredores que hoy se están preparando para enfrentar al menos una major en los próximos meses.

La rutina de Jerónimo Poveda, el disciplinado con alma de inspiración

Poveda entrena seis días a la semana y descansa los lunes. No improvisa: su entrenador le diseña el plan semanal, que incluye cuatro días de trote variado —cambios de ritmo, carrera continua, fondo y hasta semi fondo en montaña—, además de dos días dedicados al fortalecimiento muscular. El descanso no significa inactividad: los lunes los dedica a estiramientos o yoga, y los sábados a veces se convierten en jornadas de movilidad o descanso activo, según cómo se haya sentido la semana.

“No soy estricto con la comida, pero sí ordenado. Hago tres comidas grandes al día y, entre ellas, fruta o snacks. Para recuperar, uso estiramientos, foam roller y relajación”, explica.

Aunque aún no ha corrido ninguna major ni maratones fuera de Colombia, ya ha completado tres medias maratones: dos en Bogotá y una en Medellín. ¿Qué lo motiva? “Poder hacer algo único, que me lleve al límite y me permita explotar mi potencial. También inspirar a otros a retarse y mostrar que con disciplina y resiliencia se puede. Y claro, soñar con vivir del deporte y aportar a mi comunidad”, dice.

Catalina Córdoba: la ingeniera que convirtió el running en terapia

Córdoba, de 34 años, vive en Medellín y trabaja como ingeniera de software. Se prepara para la Maratón de Chicago, que será su primera major. Entrena cinco días a la semana y combina la carrera con natación y pilates.

“Yo arranqué a correr para manejar la ansiedad y el estrés del trabajo. Nunca pensé que terminaría postulándome a una major. Me gané el cupo por sorteo, y ahora estoy completamente enfocada en llegar preparada”, dijo.

Catalina sigue un plan de entrenamiento híbrido: recibe indicaciones generales de su coach, pero adapta algunos días según sus turnos laborales. “Es un desafío compaginar todo, pero me ha enseñado a organizarme mejor. La alimentación ha sido otro cambio grande: dejé el azúcar, controlo las harinas y aprendí a comer para rendir, no solo para saciar el hambre”.

Andrés Serrano: el veterano con historia

Con 51 años, Serrano ha corrido tres majors: Nueva York, Berlín y Tokio. En 2025 correrá Londres, y ya tiene planeadas las otras dos para cerrar el circuito completo.

Su rutina es exigente: corre cinco días a la semana y hace bicicleta dos veces, además de sesiones de fuerza dos veces por semana. “El secreto a mi edad está en la recuperación. Dormir bien, buena nutrición y mucha disciplina. Ya no me puedo permitir desordenes como antes”, dice.

Andrés sigue un plan completamente personalizado con un entrenador, fisioterapeuta y nutricionista. “Me tomo esto como un proyecto de vida. Cada maratón me ha enseñado algo diferente, y todas juntas me han dado una versión de mí que no conocía”.

Laura Ortíz: la debutante con alma de viajera

Ortíz tiene 27 años y será su primera major: correrá Berlín. Es diseñadora gráfica freelance, lo que le da cierta flexibilidad para entrenar, pero también representa un reto económico.

“Tuve que organizar mi calendario de trabajo para poder entrenar sin interrupciones. Trabajo por encargos y eso me ha permitido dedicar las mañanas a correr, pero también he tenido que ahorrar mucho”, dice.

Su preparación incluye correr cuatro días, hacer una clase de spinning semanal y entrenamiento funcional dos veces por semana. Sigue consejos de su pareja, que es entrenador, pero no tiene un plan oficial.

“Más allá del reto físico, lo hago por la experiencia. Me motiva conocer ciudades nuevas desde el asfalto. Es mi manera de viajar corriendo”, afirma Ortíz.

Camilo Martínez: el científico que calcula cada zancada

Martínez es físico de profesión y ha corrido ya las majors de Boston y Nueva York. Está inscrito en Londres para el próximo año.

Su enfoque es meticuloso. Diseña sus propios planes de entrenamiento con base en datos personales, consumo de oxígeno, velocidad umbral, ritmo cardíaco y más. Corre cinco veces a la semana y hace dos días de crossfit.

“Llevo una bitácora desde hace 3 años. Mido todo: sueño, pasos, alimentación, pulsaciones. Sé cuándo debo subir volumen y cuándo parar. El cuerpo habla con datos, y hay que saber escucharlo”, dice.

Come según su gasto calórico y tiene un nutricionista deportivo que revisa su plan mensual. Para él, el running es “una ecuación compleja, pero fascinante”.

¿Hay diferencias entre los corredores según las regiones?

Según el estudio “Global Runners: Preparation Patterns for Marathon Majors”, publicado por la Universidad de Utrecht en 2022, existen claras diferencias entre los corredores aficionados de distintas regiones. Los latinoamericanos, por ejemplo, tienden a tener menor acceso a entrenadores profesionales y planes estructurados, pero compensan con alta motivación, resiliencia y creatividad para combinar entrenamientos con otras responsabilidades.

En el caso colombiano, el 72% de los corredores aficionados que buscan majors lo hacen sin patrocinio y destinan recursos personales para entrenar, alimentarse y viajar. Un 43% utiliza aplicaciones de running como su única guía de entrenamiento, mientras que solo el 19% accede a entrenamiento personalizado con profesionales.

Sin embargo, el estudio resalta que los corredores colombianos se destacan por su fuerte motivación emocional: “Un alto porcentaje corre como forma de superación, inspiración o catarsis. No se trata solo de cruzar una meta, sino de lo que esa meta representa para ellos y su entorno”, concluye el informe.

¿Qué une a estos cinco corredores?

Aunque sus métodos varían —desde el científico meticuloso hasta la debutante autodidacta—, todos coinciden en tres aspectos clave:

1. Motivación profunda: ya sea por salud mental, disciplina, inspiración o pasión, ninguno corre por moda.

2. Compromiso real: no son atletas profesionales, pero su dedicación se equipara en esfuerzo y constancia.

3. Adaptabilidad: todos han ajustado su vida laboral, social y familiar para entrenar, recuperar y enfocarse.

Para estos cinco colombianos, las World Marathon Majors no son solo carreras, son símbolos. De esfuerzo, sueños y transformación. Son la manera de demostrarse a sí mismos —y a quienes los rodean— que no hay meta demasiado grande cuando se corre con el corazón.

Y mientras cruzan fronteras y kilómetros, uno a uno van construyendo una historia colectiva que inspira: la de los corredores latinoamericanos que, sin importar la distancia, siguen corriendo por algo más grande que una medalla.