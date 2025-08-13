¿Por qué se irritan los pezones al correr y cómo evitarlo?

El roce de pezones ha hecho que muchos corredores abandonen competiciones. El dolor y la incomodidad pueden intensificarse con cada paso, volviendo insoportable lo que debería ser una experiencia gratificante. Foto: Getty Images

Correr es uno de los deportes más accesibles, pero también uno de los que más expone al cuerpo a movimientos repetitivos que pueden causar incomodidad. Entre los problemas más comunes —y a veces más subestimados— está el roce de los pezones, una irritación que puede llegar a ser dolorosa y que afecta tanto a hombres como a mujeres.

Aunque muchas personas lo descubren después de su primera carrera larga, el roce o “rozadura” de pezones es un fenómeno que tiene explicación fisiológica y, sobre todo, soluciones prácticas para prevenirlo.

De acuerdo con la fisioterapeuta deportiva, Laura Martínez, quien ha tratado a decenas de corredores con esta molestia, la causa principal es la fricción constante de la tela de la camiseta o top deportivo contra la piel, sumada al sudor que actúa como un abrasivo natural. Este contacto repetido, durante kilómetros, provoca microlesiones en la epidermis que pueden derivar en enrojecimiento, ardor, sangrado o formación de costras.

“La piel de la zona del pezón es especialmente sensible, con muchas terminaciones nerviosas y menos grasa protectora que otras partes del cuerpo, por eso se lesiona con más facilidad cuando hay roce prolongado”, explica Martínez. La situación empeora si la ropa está mojada por sudor o lluvia, porque la humedad reduce la resistencia natural de la piel y aumenta la fricción.

El tipo de tela es otro factor determinante. Materiales como el algodón, que absorben y retienen la humedad, favorecen el roce. En cambio, tejidos técnicos transpirables y de secado rápido reducen significativamente el riesgo.

¿Quiénes son más propensos a sufrirlo?

Cualquier corredor puede experimentarlo, pero es más común en ciertas condiciones. En los hombres, la falta de soporte específico hace que el movimiento de la camiseta sea mayor. En las mujeres, aunque el sujetador deportivo reduce el desplazamiento, si no se ajusta bien o tiene costuras internas duras, también puede causar irritación.

“La probabilidad aumenta en carreras largas, entrenamientos en clima húmedo o lluvioso, y en personas con piel muy seca o muy sensible”, señala Martínez. Además, el roce no es exclusivo de quienes corren maratones; incluso una sesión de 5 o 10 kilómetros puede provocarlo si la ropa o las condiciones no son las adecuadas.

Señales de advertencia

El problema rara vez aparece de golpe. Generalmente comienza con una leve sensación de ardor o picor. Si no se detiene la actividad o no se toman medidas, la piel se enrojece, puede agrietarse y, en casos extremos, sangrar. Algunos corredores se dan cuenta solo al finalizar la carrera, cuando ven manchas en la camiseta o sienten escozor al ducharse.

Martínez advierte que “no hay que ignorar los primeros síntomas, porque una irritación leve se puede resolver con descanso y cuidados básicos, pero si se deja avanzar puede requerir varios días de recuperación e incluso tratamiento con cremas antibacterianas para evitar infecciones”.

¿Cómo prevenir el roce de pezones al correr?

La prevención es clave y, afortunadamente, existen varias estrategias sencillas y efectivas:

1. Elegir ropa adecuada: la elección del material y el ajuste de la prenda son fundamentales. Las camisetas o tops deben ser de telas técnicas que repelan la humedad y con costuras planas o termoselladas para minimizar puntos de fricción. El algodón debe evitarse, ya que retiene el sudor y aumenta el riesgo.

Para los hombres, una camiseta ceñida o sin costuras internas en la zona del pecho reduce el movimiento de la tela. En las mujeres, un sujetador deportivo de soporte firme y sin costuras duras es esencial.

2. Usar protectores o cintas: existen en el mercado parches adhesivos y cintas hipoalergénicas diseñadas para cubrir el pezón y protegerlo del roce. Son especialmente útiles en carreras largas o competiciones. “Lo importante es que se adhieran bien, incluso con sudor, y que se retiren con cuidado para no lastimar la piel”, aconseja Martínez.

3. Aplicar lubricantes: productos como vaselina, bálsamos deportivos o cremas antifricción forman una barrera protectora que reduce el roce. Deben aplicarse generosamente antes de correr, y en entrenamientos largos conviene reaplicar si es posible.

4. Mantener la piel hidratada: la piel seca es más frágil frente a la fricción. Hidratar el área con cremas suaves y sin fragancia ayuda a mantener su elasticidad y resistencia.

5. Ajustar la intensidad y el clima: en entrenamientos bajo lluvia, se recomienda reforzar la protección porque el agua actúa como multiplicador del roce. Si el clima es muy húmedo o ventoso, es aún más importante usar prendas ceñidas y lubricantes.

Tratamiento para la irritación

Martínez recomienda que lo primero que se debe hacer es limpiar suavemente la zona con agua tibia y un jabón neutro. Evite el uso de productos con alcohol o fragancias que puedan empeorar la irritación. Después, se debe secar bien la piel y aplicar una crema calmante, como las que contienen óxido de zinc o aloe vera.

En casos de sangrado o costras, es recomendable descansar de la actividad hasta que la piel sane. Si hay signos de infección, como pus, inflamación excesiva o fiebre, se debe acudir al médico.

Martínez recuerda que “el descanso es parte del tratamiento; si se sigue corriendo con la piel lesionada, no solo se prolonga el dolor, sino que aumenta el riesgo de complicaciones”.

Aunque pueda parecer un detalle menor, el roce de pezones ha hecho que muchos corredores abandonen competiciones. El dolor y la incomodidad pueden intensificarse con cada paso, volviendo insoportable lo que debería ser una experiencia gratificante.

La buena noticia es que, con un poco de planificación, es totalmente prevenible. Invertir en ropa adecuada, aplicar protectores o lubricantes y escuchar las señales tempranas del cuerpo pueden marcar la diferencia entre cruzar la meta con una sonrisa o con una mueca de dolor.

“Correr es un deporte de resistencia, pero no hay que resistir el dolor innecesario; si cuidamos los pequeños detalles, podemos disfrutar de cada kilómetro sin que la piel se convierta en un obstáculo”, concluye la especialista.