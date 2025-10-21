¿Cómo hacer una pausa activa en una oficina híbrida?

En un mundo laboral cada vez más flexible, hacer una pausa no es detenerse: es avanzar con más energía. Foto: Getty Images

Entre videollamadas, correos pendientes y jornadas que se extienden más de la cuenta, las pausas activas se han convertido en una herramienta clave para cuidar el bienestar en el trabajo. En un entorno híbrido, donde los días se reparten entre la casa y la oficina, el reto es encontrar el equilibrio entre productividad y descanso sin perder ritmo laboral.

Ya no se trata solo de “estirar las piernas” o levantarse a tomar agua. Las pausas activas bien planificadas permiten reducir el cansancio visual, liberar tensión muscular y mejorar la concentración. Lo importante es que no interrumpan el flujo de trabajo, sino que lo acompañen. Por eso, cada vez más empresas promueven espacios breves, de cinco a diez minutos, para moverse, respirar o incluso desconectarse mentalmente del computador.

Según María Fernanda Cárdenas, fisioterapeuta laboral de Telesentinel S.A., las pausas activas deberían adaptarse al tipo de tarea y al lugar donde se trabaja. “No es lo mismo hacer una pausa en la oficina que en casa. En un entorno híbrido, se deben pensar rutinas que puedan realizarse con lo que se tenga a mano, sin depender de equipos o espacios especializados”.

Cárdenas recomienda dividir la jornada en bloques de máximo dos horas de trabajo continuo, seguidos por breves descansos que involucren movimiento. “Lo ideal es levantarse, mover el cuello, los hombros y las muñecas, que suelen ser las zonas más afectadas por el uso prolongado del computador”, dice.

Por su parte, Andrés Molina, psicólogo organizacional de la misma organización, sostiene que el beneficio no es solo físico. “Hacer pausas activas también ayuda a despejar la mente, a regular el estrés y a mejorar la comunicación entre equipos. Cuando se trabaja en formato híbrido, las personas suelen sentirse más solas o desconectadas del grupo, y esos espacios sirven para reconectar”, dice Molina, además sugiere que las empresas incorporen dinámicas colectivas, incluso virtuales, como breves sesiones guiadas por video o ejercicios de respiración antes de iniciar una reunión.

En casa, las pausas activas pueden adaptarse a las condiciones personales. No se necesita mucho: bastan unos minutos para estirarse, caminar o realizar respiraciones profundas frente a una ventana. Cárdenas enfatiza que lo más importante es la constancia. “Las pausas activas no deben verse como una pérdida de tiempo, sino como una inversión en salud. Un trabajador que se levanta, se mueve y respira mejor, también piensa mejor”, dice fisioterapeuta.

En la oficina, el reto suele estar en vencer la rutina. A veces, los trabajadores se sienten observados o temen que sus pausas sean malinterpretadas como falta de compromiso. Molina señala que esto debe cambiar desde la cultura empresarial. “El bienestar no puede depender solo del empleado. Las organizaciones deben promoverlo y dar ejemplo. Cuando un líder se toma cinco minutos para moverse o estirarse, el equipo lo sigue sin sentir culpa”.

Existen distintas formas de implementar estas pausas según la estructura del día. Algunas compañías establecen horarios específicos para todos, mientras otras las dejan a elección del empleado. En modelos híbridos, lo recomendable es una combinación flexible: momentos comunes para fortalecer el sentido de grupo y libertad para que cada persona elija cuándo y cómo hacer su descanso.

Un ejemplo sencillo de pausa activa podría incluir tres minutos de estiramientos de cuello y espalda, dos de respiración consciente y otros cinco caminando o cambiando de posición. No se trata de una rutina de gimnasio, sino de pequeños movimientos que interrumpan la inactividad. Cárdenas agrega que “lo esencial es no permanecer sentado durante horas. Cada movimiento cuenta, incluso subir escaleras, estirarse o girar los hombros mientras se habla por teléfono”.

Molina complementa que, en términos de salud mental, el simple hecho de apartar la vista del monitor puede marcar la diferencia. “Mirar por la ventana, hidratarse o tener una breve conversación informal ayuda a resetear el cerebro. Es una manera de decirle al cuerpo que no está atrapado en una tarea infinita”. Según él, esas pausas favorecen la creatividad y previenen el agotamiento emocional, uno de los principales riesgos del trabajo remoto.

La clave está en la disciplina y en comprender que el descanso también forma parte del rendimiento. Un entorno híbrido exige nuevas formas de organización, donde la autonomía del trabajador se equilibre con el cuidado personal. Integrar las pausas activas al día a día no solo mejora la salud, sino que también eleva la productividad y el sentido de bienestar general.

